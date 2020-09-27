Воронежская область в огне: огонь добрался до жилых домов

Воскресенье, 27 сентября 2020 года, для истории Воронежской области можно смело записывать как «огненное». Больше месяца в области стояла жаркая и сухая погода. Лес и травы высохли, а местные жители окончательно потеряли бдительность. Хорошая погода стимулирует дачников и любителей отдохнуть на природе к активности. А сухой лес и беспечность, как известно, до добра не доводят.

0 Источник: Сейчас рядом с посёлком Новоподклетное (Ямное) сильный пожар. Жилые дома находятся в непосредственной близости с очагом возгорания. И это, к сожалению, не единственная проблема воронежских пожарных на сегодня.

В настоящий момент в области одновременно бушуют свыше 40 пожаров, причём, если площадь возгорания меньше гектара, то пожарные её уже не учитывают.

Уже сейчас по официальным данным ГУ МЧС, пожарные бригады совершили более 120 выездов. Но они не справляются с таким количеством пожаров. В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время планируется привлечение авиации МЧС России.

С высоты кадры еще более ужасающие 0 Источник: Спасатели призывают население области воздержаться от походов на природу и отказаться от сжигания травы и листьев на садовых участках.

Вчера сгорела целая улица в селе Троицкое Новохопёрского района Пострадало более 10 домов. По предварительным данным пострадали как свежие постройки, так и не жилые дома.