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Воронежская область в огне: огонь добрался до жилых домов

Воронежская область в огне: огонь добрался до жилых домов (6 фото + 3 видео)

Автор:
27 сентября 2020 17:03
Метки: воронежская область   деревня   жара   лес   мчс   пожар   
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Воскресенье, 27 сентября 2020 года, для истории Воронежской области можно смело записывать как «огненное». Больше месяца в области стояла жаркая и сухая погода. Лес и травы высохли, а местные жители окончательно потеряли бдительность. Хорошая погода стимулирует дачников и любителей отдохнуть на природе к активности. А сухой лес и беспечность, как известно, до добра не доводят.

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Метки: воронежская область   деревня   жара   лес   мчс   пожар   
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5  комментариев
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11k
робт 2 часа назад
"Подобная ситуация уже была в Воронежской области в 2010 году. Тогда по той же причине сгорело два села, большое количество дач и десяток турбаз. Но как показало время люди из той трагедии никаких выводов не сделали."
б*лядь раз в 10 лет пожар и сразу "никаких выводов не сделали"
а как е*бланы сибирские каждый год горят по три раза, то вроде как уже привычно...
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2k
umorist робт 2 часа назад
Так называемые "люди" выводы сделали. И выводы сделали, и участки, выжженные 10 лет назад, застроили.
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−4
Иван Купала Полчаса назад
Какая жара какие пожаря [мат] третий день дожди [мат]
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18k
Альберт 2 часа назад
Ветер сегодня сильный, да и тепло еще около 23, а дождей дааавно не было.
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295
im240 3 часа назад
не бейрут конечно, но всё веселее и веселее
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