Воронежская область в огне: огонь добрался до жилых домов

Воскресенье, 27 сентября 2020 года, для истории Воронежской области можно смело записывать как «огненное». Больше месяца в области стояла жаркая и сухая погода. Лес и травы высохли, а местные жители окончательно потеряли бдительность. Хорошая погода стимулирует дачников и любителей отдохнуть на природе к активности. А сухой лес и беспечность, как известно, до добра не доводят.
Сейчас рядом с посёлком Новоподклетное (Ямное) сильный пожар. Жилые дома находятся в непосредственной близости с очагом возгорания. И это, к сожалению, не единственная проблема воронежских пожарных на сегодня.
В настоящий момент в области одновременно бушуют свыше 40 пожаров, причём, если площадь возгорания меньше гектара, то пожарные её уже не учитывают.
Уже сейчас по официальным данным ГУ МЧС, пожарные бригады совершили более 120 выездов. Но они не справляются с таким количеством пожаров. В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время планируется привлечение авиации МЧС России.
С высоты кадры еще более ужасающие
Спасатели призывают население области воздержаться от походов на природу и отказаться от сжигания травы и листьев на садовых участках.
Вчера сгорела целая улица в селе Троицкое Новохопёрского района
Пострадало более 10 домов. По предварительным данным пострадали как свежие постройки, так и не жилые дома.
А этот пожар в Отрожке устроили любители шашлыка...
Об этом сообщили сами местные жители в группе "Мой и твой Воронеж".
Подобная ситуация уже была в Воронежской области в 2010 году. Тогда по той же причине сгорело два села, большое количество дач и десяток турбаз. Но как показало время люди из той трагедии никаких выводов не сделали.
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б*лядь раз в 10 лет пожар и сразу "никаких выводов не сделали"
а как е*бланы сибирские каждый год горят по три раза, то вроде как уже привычно...