В Японии приговорили к смерти маньяка, который помогал умереть суицидникам

Самый жестокий и логичный убийца появился в Японии в 2017 году. Молодой человек убивал девушек, который в социальных сетях высказывали суицидальные мысли. По его мнению, он помогал им расстаться с жизнью.
В 2017 году Японию потрясла череда убийств. В период между 22 августа и 23 октября маньяк убил 8 молодых девушек и одного парня в возрасте от 15 до 26 лет. Как выяснилось позже, маньяком оказался Такахиро Сираиси. Молодой человек в Twitter знакомился с людьми, которые выражали суицидальные наклонности, заманивал их к себе в гости, насиловал и убивал. После убийства маньяк расчленял тела и складывал в морозильную камеру. Во время обыска были найдены около двух с половиной сотен фрагментов тел.
На суде убийца признался в совершении преступлений. Сторона защиты пыталась настаивать на том, что те люди всё равно хотели умереть, а Сираиси лишь приблизил момент их кончины. Суд счел действия убийцы крайне жестокими, при этом признал его вменяемым и приговорил к смертной казни, сообщает Kyodo News.
Источник:
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А куда смотрит американская\европейская демократия?
Совсем вассалы нюх потеряли... или это другое?