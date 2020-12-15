В Японии приговорили к смерти маньяка, который помогал умереть суицидникам

В 2017 году Японию потрясла череда убийств. В период между 22 августа и 23 октября маньяк убил 8 молодых девушек и одного парня в возрасте от 15 до 26 лет. Как выяснилось позже, маньяком оказался Такахиро Сираиси. Молодой человек в Twitter знакомился с людьми, которые выражали суицидальные наклонности, заманивал их к себе в гости, насиловал и убивал. После убийства маньяк расчленял тела и складывал в морозильную камеру. Во время обыска были найдены около двух с половиной сотен фрагментов тел.