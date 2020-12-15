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В Японии приговорили к смерти маньяка, который помогал умереть суицидникам

В Японии приговорили к смерти маньяка, который помогал умереть суицидникам (2 фото)

Автор:
15 декабря 2020 14:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Смертная казнь   интересное   логика   маньяк   суицид   убийство   фото   япония   
3547
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Самый жестокий и логичный убийца появился в Японии в 2017 году. Молодой человек убивал девушек, который в социальных сетях высказывали суицидальные мысли. По его мнению, он помогал им расстаться с жизнью.

Источник:

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Метки: Смертная казнь   интересное   логика   маньяк   суицид   убийство   фото   япония   
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57k
Viktor 2 часа назад
Ни хера себе у него морозилочка!
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5k
Vallek 48 минут назад
Новость со всех сторон положительная. Маньяка поймали; кто хотел зажмуриться, достиг цели; остальным социальным соплежуям добрый урок - думать прежде чем что-то говорить или писать.
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7k
Alexander Час назад
Как это к смертной казни?
А куда смотрит американская\европейская демократия?
Совсем вассалы нюх потеряли... или это другое?
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10k
Serg2001 Час назад
Где-то я про похожее уже слышал... Клуб самоубийц. Председатель.....
Где-то я про похожее уже слышал... Клуб самоубийц. Председатель.....
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1k
TroyDaGood Serg2001 Полчаса назад
"Клетчатый"
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5k
Ivan 2 часа назад
Питерский...
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7k
Агент Безопасной Национальности Ivan 2 часа назад
Хотел туда свалить, копил стартовый капитал.
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14k
sanchesS80 2 часа назад
Пишут что в среднем смертник проводит в тюрьме еще 6 лет в одиночной камере (на разные там апелляции и проверки), потом его вешают. Контакты с внешним миром на все 6 лет запрещены, родственники узнают о смерти только потом по факту.
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1k
евгений 2 часа назад
Подробности, подробности где? Изъявляли ли жертвы желание быть изнасилованными, в соцсетях? И разрезанными на куски. Зачем он хранил их части в морозилке? Запечь хотел чтоли в духовке, с овощами. Столько вопросов...
Подробности, подробности где? Изъявляли ли жертвы желание быть изнасилованными, в соцсетях? И разрезанными на куски. Зачем он хранил их части в морозилке? Запечь хотел чтоли в духовке, с овощами. Столько вопросов...
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2k
Charles Montgomery Burns евгений 2 часа назад
"Столько вопросов..." У вас реально возникли вопросы? Осень, обострения психопатического поведения различного рода людей с неустойчивой психикой, его действия не подадутся логическому объяснению.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
что, и парня изнасиловал?
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2k
OLDer Перст Указующий Час назад
после того как расчленил
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