В Москве актёр хоррор-квеста оказался настоящим маньяком

Хоррор-квесты придуманы для того, чтобы развлечься и вкусить адреналина, не нарываясь на приключения. Однако, московские школьники столкнулись с настоящим маньяком, который на полном серьёзе душил и поджигал любителей острых ощущений.
Подростки в Москве решили сходить на хоррор-квест, который обернулся для них настоящими пытками. Актёр, который должен был изображать маньяка, вошёл в роль и переступил рамки дозволенного. Мужчина стал причинять подросткам боль и даже пытался поджечь одну из школьниц, сообщает "Пятый канал".
По словам одного из школьников, вместо группы актёров был один. Маньяк вёл себя очень странно даже для своей роли. Он натянул на лицо майку, расхаживал с голым торсом. Мужчина бил детей палкой, издевался над ними и пытался поджечь школьницу.
«Он просто был с голым торсом, повязал себе футболку на лицо, типа балаклавы, и ходил с какой-то деревянной дубинкой. Деревянной, то есть даже не с резиновой —деревянной. Моего брата он душил до слез. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди», — рассказал молодой человек.
Участница квеста пыталась снимать всё на видео, но ей запретили и заставили удалить запись. Синяков у молодого человека не осталось, но у его брата есть следы на шее. По факту жалобы полицейские проводят проверку и разбираются в обстоятельствах происшествия.
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Получите!
Всё ОК.
а по теме новости: по сути, никто не пострадал, даже следов не осталось почти ни у кого. какой-то хилый маньяк.
Так это он эпиляцию ей делал, глупыш!
"Актер хоррор-квеста оказался настоящим маньяком".
По факту: дети сходили на хоррор-квест.