В Москве актёр хоррор-квеста оказался настоящим маньяком

Подростки в Москве решили сходить на хоррор-квест, который обернулся для них настоящими пытками. Актёр, который должен был изображать маньяка, вошёл в роль и переступил рамки дозволенного. Мужчина стал причинять подросткам боль и даже пытался поджечь одну из школьниц, сообщает "Пятый канал".

По словам одного из школьников, вместо группы актёров был один. Маньяк вёл себя очень странно даже для своей роли. Он натянул на лицо майку, расхаживал с голым торсом. Мужчина бил детей палкой, издевался над ними и пытался поджечь школьницу.

«Он просто был с голым торсом, повязал себе футболку на лицо, типа балаклавы, и ходил с какой-то деревянной дубинкой. Деревянной, то есть даже не с резиновой —деревянной. Моего брата он душил до слез. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди», — рассказал молодой человек.