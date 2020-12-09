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В Москве актёр хоррор-квеста оказался настоящим маньяком

В Москве актёр хоррор-квеста оказался настоящим маньяком (2 фото)

Автор:
09 декабря 2020 11:30
Сообщество : Истории
Метки: horror   актёр   интересное   квест   маньяк   москва   фото   
4447
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Хоррор-квесты придуманы для того, чтобы развлечься и вкусить адреналина, не нарываясь на приключения. Однако, московские школьники столкнулись с настоящим маньяком, который на полном серьёзе душил и поджигал любителей острых ощущений.

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Метки: horror   актёр   интересное   квест   маньяк   москва   фото   
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29  комментариев
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25k
Aqueronte Час назад
Добро пожаловать в реальный мир мелюзга.
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753
Олег 5 минут назад
Со слов юзера:

- Комп не работал. Пришел админ, воздел руки к небу, пробормотал какие-то заклинания, прокрутил мой стул 3 раза вокруг своей оси, пнул компьютер - и случилось чудо - он заработал!!!

Со слов админа:
- Звонок. Бегу к юзеру. Этот долбень так вертелся на новом стуле, что кабель питания намотался на ножку и выдернулся из блока.
Увидев это, возношу руки к небу, произношу несколько трехэтажных ругательств, разматываю кабель, запихиваю комп ногой подальше под стол и включаю.
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125
Я тебя вижу!!! 11 минут назад
Хотели пощекотать нервы? Хотели правды жизни?
Получите!
Всё ОК.
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24k
DeadMan 23 минуты назад
девочка с волосатым животом будет преследовать меня в кошмарах.
а по теме новости: по сути, никто не пострадал, даже следов не осталось почти ни у кого. какой-то хилый маньяк.
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4k
Leo Sun 37 минут назад
"Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе"

Так это он эпиляцию ей делал, глупыш!
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−37
Дмитрий Пономарев 39 минут назад
THE GREAT CORNHOLIO
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12k
Объект реальности 40 минут назад
это не на диване коменты строчить, это жизнь.
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318
Владимир 43 минуты назад
Заставили удалить видео которого не было
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4k
Афанасий 51 минуту назад
надо ещё владельца и режиссёра всего этого мероприятия проверить на предмет психического здоровья...
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9k
KOSTELLO 58 минут назад
Полное погружение в реальность
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6k
Pillin Alex Час назад
Следы на шее... Пару лет назад в Краснодаре одному такому искателю острых ощущений руку циркуляркой резанули на квесте. Потом еле зашили.
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25k
Fat Lynx Pillin Alex 55 минут назад
5D аттракцион...
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931
Инквизитор РФ Час назад
"Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе".....я бы испугался этой девочкой
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25k
Fat Lynx Инквизитор РФ 57 минут назад
БУ!
БУ!
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13k
Alex Инквизитор РФ 55 минут назад
Может там такое ))))
Ссылка www.youtube.com
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20k
turyst Инквизитор РФ 54 минуты назад
В Москве актёр хоррор-квеста оказался настоящим маньяком
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24k
DeadMan Fat Lynx 22 минуты назад
япона мать
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7k
harlamov Час назад
Заголовок, созданный для кликбейта.
"Актер хоррор-квеста оказался настоящим маньяком".
По факту: дети сходили на хоррор-квест.
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6k
Артём Час назад
Может он просто в роль вошёл?
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39k
Соломей Час назад
эээ...ааа...а зачем они вообще туда пошли?разве не за этим?
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25k
Fat Lynx Час назад
ЗБС получили острых ощущений на 101% и еще не довольны... Бля, что с этим миром не так? Чувак отработал на все деньги, душу вложил, а его в кутузку?
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516
neo Час назад
Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе...
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885
Nameless neo Час назад
Я вот тоже не совсем понял этот момент
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3k
alex neo Час назад
я тоже вакуе
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20k
turyst Nameless 54 минуты назад
Может у неё гирсутизм?
Может у неё гирсутизм?
Может у неё гирсутизм?
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6k
dikijjim turyst 5 минут назад
вуки
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5
Князь Курбский Час назад
Волосы на животе до самого אуя
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29k
Alex Час назад
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1k
Pblta4ok 2 часа назад
Трудовик подрабвтывает
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