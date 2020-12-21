82-летняя старушка убила сына-алкоголика

20 декабря, на Краснобогатырской улице в Москве в ходе бытового конфликта 82-летняя старушка зарезала собственного сына. Мужчина много пил и мучил свою мать. В один из дней женщина не выдержала и схватилась за нож. От полученных ран мужчина скончался.

- Причиной стал бытовой конфликт. Мужчина злоупотреблял спиртным и мучил женщину, - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.