82-летняя старушка убила сына-алкоголика

Жизнь стариков бывает очень несладкой! В Москве 82-летняя пенсионерка убила своего сына ножом в ходе бытового конфликта.
20 декабря, на Краснобогатырской улице в Москве в ходе бытового конфликта 82-летняя старушка зарезала собственного сына. Мужчина много пил и мучил свою мать. В один из дней женщина не выдержала и схватилась за нож. От полученных ран мужчина скончался.
- Причиной стал бытовой конфликт. Мужчина злоупотреблял спиртным и мучил женщину, - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
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В настоящее время следователи работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.
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В нём мать влила кипящее масло в рот спящего сына...
от отчаяния.....
И во всех это чадо, истязающее родителей, росло в атмосфере абсолютного пофигизма к воспитанию.
Вот и плоды.
Вообще жутко, что некоторые "дети" будучи уже пожилыми людьми, остаются на шее родителей, терроризируя их. Ведь далеко не первый случай и по идее семья должна быть в поле зрения участкового. Но нет.
Просто алкаш издевался над старушкой- матерью, тоже мне невидаль.