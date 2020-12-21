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82-летняя старушка убила сына-алкоголика

82-летняя старушка убила сына-алкоголика (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 11:51
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   бабушка   интересное   мать   москва   сын   убийство   фото   
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Жизнь стариков бывает очень несладкой! В Москве 82-летняя пенсионерка убила своего сына ножом в ходе бытового конфликта.

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Метки: алкоголь   бабушка   интересное   мать   москва   сын   убийство   фото   
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13  комментариев
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6k
amrita Час назад
Помню в молодости смотрела в кинотеатре фильм... (( названия не помню, сюжета тоже...
В нём мать влила кипящее масло в рот спящего сына...
от отчаяния.....
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4k
Nobody Noname amrita Час назад
Как посетитель сайта хорошего настроения могу утвердительно сказать: что пост, что ваша история - хрен редьки не слаще
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30k
Haratemich 15 минут назад
82-летняя старушка убила сына-алкоголика
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930
Сергей 42 минуты назад
По своему опыту знаю, что бывают врождённые моральные уроды-эгоисты, которых бесполезно воспитывать. У них в голове сидит мысль, что они гениальны, просто их никто не понимает, по причине умственной неполноценности всех окружающих. Так что я бы не стал осуждать старушку, видать она натерпелась до усрачки, ну и как следствие ...
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4k
кот базилий Час назад
Такие бывают детки.....
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13k
Роман Час назад
Знаю подобные случаи.
И во всех это чадо, истязающее родителей, росло в атмосфере абсолютного пофигизма к воспитанию.
Вот и плоды.
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431
Максим Час назад
Накипело, вот и результат.
Вообще жутко, что некоторые "дети" будучи уже пожилыми людьми, остаются на шее родителей, терроризируя их. Ведь далеко не первый случай и по идее семья должна быть в поле зрения участкового. Но нет.
Просто алкаш издевался над старушкой- матерью, тоже мне невидаль.
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7k
Шурум-бурум Максим Полчаса назад
а я знаю историю, когда многодетная женщина, работавшая педагогом, на рабочем месте, с друзьями и знакомыми была нормальной, а в семье вела себя неадекватно! страдала галлюцинациями, манией преследования, ходила по гадалкам и экстрасенсам, "терроризируя" детей и мужа своим истеричным и безалаберным поведением... для нее было абсолютно нормальным отдать кучу семейных денег экстрасенсу и не купить подарки близким, нормальную еду или одежду, а через некоторое время обвинить собственных детей в воровстве этих самых денег! своим знакомым и друзьям она рассказывала о собственных детях небылицы, типа ее дети под гипнозом в секте, потому что перестали с ней общаться... и что лучше бы эти неблагодарные твари сдохли в детстве или их где-нибудь убили, лишь потому! что повзрослевшие чада сами себе выбрали спутниц жизни... а ее друзья и знакомые, которые знали ее по работе и мимолетным встречам ей верили!!! мне рассказали даже такое, что дети в подростковом возрасте, понимая отсутствие денежных средств ничего не просили ее и старались даже подрабатывать, но она ходила в школу, милицию и т.д., требовала повлиять на ее сыновей, чтобы перестали работать и ходили только в школу и сидели дома, делая уроки... обещала что-то подарить на день рождения или новый год, подтверждая еженедельно до праздника свое обещание, а на праздник начинала истерить и кричать, что денег у нее нет и ничего она не обещала... короче ее все бросили, а она ходит в шапочке из фольги и смотрит битву экстрасенсов...
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3k
Борис Карабанов Час назад
Интересно, но почему же после очередного бесчисленного подобного случая СМИ не поднимают информационную волну, а законодатель не начинает резво вносить очередные драконовские поправки на ужесточение правил владения кухонными ножами, как это делается всякий раз после редчайших случаев преступлений с применением легального огнестрельного оружия? Почему Росгвардия не кидается в массовые рейды по проверке условий хранения кухонных ножей и их соответствие нормам? Почему?
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9k
Олегbl4 Борис Карабанов Час назад
Подождите, будут ещё инициативные дупататы.
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2k
Стоша Борис Карабанов 48 минут назад
интересно почему даже тут даже для примера не предлагается запрещать бухлишко, от которого собственно и возникла проблема, одной рукой подписываем законы об ответственности за пропаганду наркотиков, другой рукой продаем их быдлу...
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