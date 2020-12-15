Правительство Монголии одобрило обнуление всех коммунальных расходов граждан страны до июля

CentralAsia (MNG) - Сегодня на внеочередном заседании Кабмина, Правительство Монголии одобрило обнуление всех семейных расходов граждан страны в зимний период, в период объявленного режима повышенной готовности.
- Все домохозяйства в Монголии будут иметь нулевые счета за электроэнергию с 1 декабря по 1 июля 2021 года.
- С 1 декабря по 1 июля 2021 года у домохозяйств площадью до 100 квадратных метров будут нулевые счета за отопление, воду и вывоз мусора.
Будет охвачено 123 800 предприятий и более 900 000 домашних хозяйств, а госкомпания Эрдэнэт будет отвечать за финансовый источник нулевых выплат.
В ответ жители страны призывают друг друга экономить электроэнергию, воду и отопление.
В столице же был объявлен карантин, в остальной части Монголии, за исключением нескольких аймаках, ситуация была нормальная, и где проживает половина населения страны.
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Подлый удар в спину пришёл откуда не ждали...
Эти монголы охренели в край!!! СРОЧНО отозвать нашего посла для консультаций и передать ноту протеста от правительства РФ и наложить максимальное количество санкций на подлый и хитрый режим монгольской антискрепной клики! На полгода отменить платежи по жкх, это немыслимое злодеяние перед великодержавным соседом.
а в процветающей нефтеэнергоалмазозолотопланитиновойядернокосмической державе обнуляют сроки правления бункерного вождя