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Правительство Монголии одобрило обнуление всех коммунальных расходов граждан страны до июля

Правительство Монголии одобрило обнуление всех коммунальных расходов граждан страны до июля (1 фото)

Автор:
15 декабря 2020 13:24
Метки: монголия   факты   экономика   
2590
1

CentralAsia (MNG) - Сегодня на внеочередном заседании Кабмина, Правительство Монголии одобрило обнуление всех семейных расходов граждан страны в зимний период, в период объявленного режима повышенной готовности.

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Метки: монголия   факты   экономика   
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50k
pynh 7 часов назад
коммунальных чего?

коммунальных чего?
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383
Максим pynh 7 часов назад
и не говорите! Жертвы ЕГЭ и про Улан Батор не слышали.
и не говорите! Жертвы ЕГЭ и про Улан Батор не слышали.
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5k
Нестерин Сергей Час назад
Ну так в Монголии то НАЦИОНАЛЬНОЕ правительство, а у нас космополиты ох(у)е(хав)шие.
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20k
Юрьевич 2 часа назад
ну путин тоже кому-нибудь обнулит долг... эфиопам или вьетнамцам...
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13k
Hairy. 3 часа назад
Бункерные хроники.
Подлый удар в спину пришёл откуда не ждали...
Эти монголы охренели в край!!! СРОЧНО отозвать нашего посла для консультаций и передать ноту протеста от правительства РФ и наложить максимальное количество санкций на подлый и хитрый режим монгольской антискрепной клики! На полгода отменить платежи по жкх, это немыслимое злодеяние перед великодержавным соседом.
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4k
Барт Симпсон 4 часа назад
не забудьте задать вопрос плешивому на предстоящей пресс-конференции, как здоровье его собачки. это самый актуальный вопрос на сегодняшний день.
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−138
Максим 4 часа назад
кстати Путин с барского плеча под шофе, да под калинку-малинку простил все долги Монголии.
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−138
Максим 4 часа назад
сначало показалось в России, и был в замешательстве, а потом прочитал еще раз внимательней, фу все нормально это же Монголия.
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11k
Сергей 4 часа назад
Там населения то ляма три, и то половина в аймаках живут.
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3k
Tuskub Сергей Час назад
И что? ... у них там ни полезных ископаемых, ни олигархов нет...
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1k
kosterok 5 часов назад
"А что, так можно было?" (любой чиновник из России).
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3k
Горожанин 6 часов назад
Не прошло и 30 лет, как те самые граждане, которые орали: долой социализм - да здравствует капитализм, те, кто в 1991 году не вышел на защиту СССР, наплевав на него, начали завидовать социализму и даже коммунизму, где все бесплатно... Иронично.
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5k
Нестерин Сергей Горожанин Час назад
Не, братан, это не иронично. Трагично. Мы тогда ещё не сталкивались с пропагандонской "машиной" капитализма, не знали как это работает. И видели картинки может и не очень сытой, но разнообразной жизни там. И соответственно хотели как "там". Вот только тогда никому не сказали что "там" есть всё, но не для всех, а "социалки" нет ни для кого.
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8k
Мафусаил 6 часов назад
Остаётся только им позавидовать...
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16k
голландец 6 часов назад
В загнивающей Монголии обнуляют все коммунальные расходы граждан страны,
а в процветающей нефтеэнергоалмазозолотопланитиновойядернокосмической державе обнуляют сроки правления бункерного вождя
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9k
Олегbl4 голландец 6 часов назад
Что народ попросил, то и обнулили
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1k
ALEX голландец 6 часов назад
И повышают цены на услуги ЖКХ
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1k
Kariya 7 часов назад
Главное, чтоб потом счет все-таки не пришел.
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1k
ALEX Kariya 6 часов назад
Это тебе не Россия, там не найебут!
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8k
Kostick 7 часов назад
это все потомукак у монголии самые большие залежи лепестричества, правда только переменного току. и им его девать некуда.
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