Ученые выяснили: сон с собакой полезен для человека

Оказалось, что те, кто спал вместе с собакой, имели больше шансов на более спокойный ночной сон, чем другие, так как сон собак почти совпадает с человеческим. Исследование также показало, что они же с большей вероятностью ложились спать раньше и вставали раньше. Все дело в том, что во время совместного сна и хозяин, и собака испытывают похожие чувства комфорта, безопасности, приверженности к "стае", что имеет древнейшие корни.