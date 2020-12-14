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Ученые выяснили: сон с собакой полезен для человека

Ученые выяснили: сон с собакой полезен для человека (5 фото)

Автор:
14 декабря 2020 20:36
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   полезно   собака   собаки   факты   фото   
491
5
Некоторые хозяева собак строго запрещают своим питомцам спать с ними в одной кровати, в то время как другие с радостью обнимаются со своими пушистиками во время сна. Так какую же сторону выбрать? Американские ученые рассказали, что оказывается, сон с собакой даже полезен для человека во многих аспектах. Узнаем, как он влияет на нас!
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Метки: домашние животные   животные   питомцы   полезно   собака   собаки   факты   фото   
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9  комментариев
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9k
Сережа 55 минут назад
Ученые выяснили: сон с собакой полезен для человека
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30k
Опаньки 4 минуты назад
Шутки про панина уде были?
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 13 минут назад
Не знаю что там с фазами сна, но спать с животиной, которая гуляет "босиком", обнюхивает гениталии других псин и вылизывает себе жопу я бы не стал.
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20k
Юрьевич Час назад
А что скажут британские учёные?
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Ученые выяснили: сон с собакой полезен для человека
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15k
Anna 2 часа назад
окно Овертона: ну вот и Панина начали оправдывать
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
А можно я по старинке :-)
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) AlekseiTFS 17 минут назад
С Дунькой то? Мооожно!
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Vadim ( ͡° ͜ʖ ͡°) 13 минут назад
Но только если Дунька та ещё сука.
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