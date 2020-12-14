Ученые выяснили: сон с собакой полезен для человека

Некоторые хозяева собак строго запрещают своим питомцам спать с ними в одной кровати, в то время как другие с радостью обнимаются со своими пушистиками во время сна. Так какую же сторону выбрать? Американские ученые рассказали, что оказывается, сон с собакой даже полезен для человека во многих аспектах. Узнаем, как он влияет на нас!
Согласно новому исследованию, проведенному командой американских ученых из колледжа Канисиус в Буффало, штат Нью-Йорк, сон в одной постели с собакой может помочь вам лучше выспаться ночью. В рамках исследования эксперты опросили 962 женщины. Из них 57 процентов женщин делили свою постель с другим человеком, 55 процентов - с собакой, и 31 процент спали с кошкой.
Оказалось, что те, кто спал вместе с собакой, имели больше шансов на более спокойный ночной сон, чем другие, так как сон собак почти совпадает с человеческим. Исследование также показало, что они же с большей вероятностью ложились спать раньше и вставали раньше. Все дело в том, что во время совместного сна и хозяин, и собака испытывают похожие чувства комфорта, безопасности, приверженности к "стае", что имеет древнейшие корни.
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В то же время, главным минусом сна с собакой остается санитарный аспект. Медицина предостерегает хозяев об опасности заражения от питомцев инфекционными болезнями и паразитами, а профессиональные кинологи - о возможных нарушениях поведения у любимца, а также тяжелых случаях, как попытки доминирования собаки над хозяевами. Как бы вы ни любили свое пушистое чудо, при постоянном нахождении собаки в постели, могут возникнуть такие проблемы - поэтому выбор за вами!
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