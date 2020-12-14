Почему раньше на дачу выделяли участки именно по 6 соток?

Почему же советским гражданам давали так мало земли? И почему ее выдавали в целом?
Сейчас эти пресловутые шесть соток смотрятся тесно и уныло: построишь просторный дом, гараж и баню и практически не остаётся места под огород, не говоря уже о саде. Но во времена тотальных запретов, этот клочок земли был настоящим островком счастья для советского человека. Так почему же в самой большой и могучей «счастья» не давали больше, например, по 20 соток? Об этом и многом
другом читайте далее.
С чего вообще решили дать землю: небольшой экскурс в историю
По мнению идеологов коммунизма, советский человек должен трудиться на благо родины, растить детей и культурно отдыхать. Обеспечение его продуктами и ширпотребом — это задачи сельского хозяйства и лёгкой промышленности. Всё необходимое для жизни, в том числе и жильё, гражданин СССР должен был получать от государства. Собственнические инстинкты в головах пресекались.
А могло и получиться...
Сталинская индустриализация шла железным уверенным шагом. По мнению некоторых специалистов, темпы роста советской экономики превосходили нынешние китайские в четыре раза! Малограмотная аграрная страна превращалась в мощную промышленную державу и, возможно, идеальное государство было бы построено, но в дело вмешалась война. О её последствиях никому рассказывать не надо — это был беспрецедентный удар по экономике.
В послевоенной стране царил дефицит продуктов и прочих товаров. Рабочих рук, а в особенности специалистов, не хватало: война выбила огромную прослойку трудоспособного населения. Сельское хозяйство находилось в разваленном состоянии: не было техники, лошадей, крупнорогатого и прочего скота. Промышленность ещё не успела перейти с военных рельсов. Совокупность этих проблем привела к голоду 1946–1947 гг.
Нетипичное решение
Страна не могла прокормить население, ситуация требовала радикальных действий. Одним из таких стало постановление Совета Министров от 24.02.1949 «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». Документ предписывал раздать под огороды свободные земли городов, посёлков, предприятий, учреждений, выделять участки в полосах отвода железнодорожных веток и шоссе.
Участки нарезались по 6 и 12 соток на семью. Наделы выделялись по принципу: лучшие и ближайшие к городам — семьям погибших и ветеранам ВОВ, передовикам. Помимо выделения земель, промышленность получила распоряжение наладить выпуск удобрений и инвентаря для садоводства и огородничества. С этого момента частичное обеспечение населения сельхозпродукцией легло на его же плечи.
Теперь, после рабочей смены, советский человек не читал вдохновенных газет и не восторгался достижениями пятилетки. Он забыл про светлое коммунистическое будущее и погрузился в мрачное настоящее. Его мысли заняло планирование небольшого огорода: как получить хороший урожай картошки; под какими деревьями посадить морковку и свёклу; как вырастить раннюю рассаду.
Развитие дачного движения
Нетипичное для коммунистической партии решение сработало: голод миновал; риск народных волнений сошёл на нет — большинство заняты огородами. Послевоенная экономика облегчённо вздохнула.
Спасительную инициативу решено было развивать и 16.12.1955 выходит постановление Совета Министров РСФСР «О дальнейшем развитии садоводства и виноградарства рабочих и служащих». Благодаря документу у дачников появилась возможность строить летние домики, уже более приспособленные временного проживания.
Участки стали выделятся бессрочно, но с условием, что получатель земли беспрерывно трудится на предприятии. У дачника даже появилась невиданная ранее возможность получить компенсацию за вложенный труд и потраченные средства при переезде (аналог продажи).
В широкий доступ попали лопаты, грабли, секаторы, культиваторы, садовые ножи и пилы, лейки, опылители и разбрызгиватели. Профсоюзы и предприятия обязали помогать дачникам в борьбе с садовыми вредителями и болезнями растений. В магазинах стало возможным купить семена, удобрения и прочие садоводческие прелести.
Недолго музыка играла…
Раздав землю в долгосрочное пользование, государство, само того не ведая, запустило буржуазный яд в сознание советского человека. В нём проснулась предприимчивая жилка и, как говорится, понеслась… На дачах начали строить дома и сдавать в аренду; в огородах вовсю использовался наёмный труд; землю стали нелегально арендовать, а «излишки» продукции превратились в не облагаемый налогами бизнес.
За пять лет стихийный дачный капитализм приобрёл катастрофический характер и государство решило с этим делом заканчивать. 30.12.1960 вышло постановление от Кабмина СССР о запрете на выдачу участков под строительство; запрете на дачное строительство; усилении контроля за целевым использованием земель.
Старая проблема — старое же решение
Но уже через каких-то три года СССР столкнулся с серьёзным зерновым кризисом. Кукурузная кампания, освоение целины, чудовищная засуха — всё это привело к нехватке продовольствия, смещению Хрущёва, долгосрочной перспективе закупок зерна и дефициту хлеба. Великая и могучая опять встала перед угрозой голода.
Решение проблемы не стали изобретать, а достали из запылённой кладовки: с конца шестидесятых выходит ряд постановлений о развитии садоводства и огородничества. Так мы получили огромные безликие дачные массивы, нарезанные по шесть соток.
Так почему именно 6 соток?
Размер 0,06 гектара неслучаен. Его вывели агрономы и экономисты пятидесятых годов по заданию партии. Дело в том, что эти 6 соток рассчитывались только для того, чтобы обеспечить сельхозпродукцией одну среднестатистическую семью из 4–6 человек. На таком клочке можно посадить немного деревьев, чуть-чуть кустарников, делянку клубники и несколько грядок овощей; построить сараюшку для скудного инвентаря. На этом, товарищи, всё!
Ни о каких излишках, которые можно продать, не шло и речи. Это сейчас есть современные удобрения, теплицы, насосы для полива и прочие прелести, чтобы получить немного больше урожая. В те времена этого всего не было. Поэтому расчёт был точен — вырастил себе и достаточно. Нечего развивать спекулятивные и предпринимательские наклонности! Так что 6 соток — это была всего лишь идеология; рамка, за которую нельзя выпрыгнуть.
О мифах
Люди говорят, что шесть соток начал раздавать Никита Сергеевич, чтобы пропиарить советский образ жизни. Мол, у нас простой рабочий и квартиру имеет, и загородный дом. Но это в корне не так, и если бы Хрущёва не остановили, то сталинская инициатива умерла ещё в те времена.
В разгар зернового кризиса Никита Сергеевич вообще хотел изъять все плодородные земли, в том числе садоводческие и огороднические товарищества. Он планировал засеять их пшеницей, чтобы избежать позора и не закупать зерно на западе. Но этого не случилось.
Источник:
- Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент!
- Печальная судьба архитектора из "Жмурок"
- Морская козочка: самка, которая убивает партнера
- История Зодиака – маньяка, которого так и не удалось поймать
- 20 интересных фактов о кошках
Понравилось16
Какой смысл постить херню и обливать помоями Советский союз. Выделите людям "20 соток", о которых вы говорите в посте. Докажите делом, что вы можете лучше чем "убогий совок"...
Но куда там. Вся земля в Московской области принадлежит семье губернатора Воробьева.
Уже много раз приводил пример - будучи в Тверской области видел, как участки в сосновых лесах на берегах водохранилищ и озер (бывшие пионерские лагеря) захватили местные чиновники, губернаторы, прокуроры.
И так уверен в каждой области.
Плохой "совок" раздавал землю гражданам, строил пионерские лагеря в самых лучших и живописных местах. А хороший капиталист все себе захапал и скоро лопнет от жадности.
Но самое поразительное, что единственным для него развлечением и радостью остаются не наворованные земли, недра, богатства, а поливание грязью Советского государства.
Значит все правильно делали в СССР. Хорошо и честно жили. Строили страну для людей и были счастливы.
Как язва разъедает эта счастливая, гордая и независимая страна душу предателя-власовца-капиталиста. Продали они Родину, обожрались вареньем, набили печенья в глотку, что аж из жопы лезет, а все равно не могут спать по ночам. Не принесло предательство, воровство, унижение и грязные миллионы им радости.
Завидуют Советскому счастью. Сжирает их изнутри злоба и ненависть. Все они отняли у Советского человека. Фабрики, заводы, образование, литературу, медицину, науку, землю, воду, дома, электричество, правду, но не смогли отнять счастья, ума, таланта, дружбы и гордости за свою великую Родину. Я Советский человек, а вы триколорные власовцы. И всегда будет так.
Окопались вы на своих 100-200 соток и сидите в осаде в родной стране. Знаете, что вы здесь никто - оккупанты - и боитесь выйти за забор без охраны.
Вот ваше проклятье. Не о сотках думайте, а о душе своей. Фашисты.
-и цуко,не один такой алень,эпидемия дебилоидов какая то
-если неасиляете посты про авиаинтересности, то не суйтесь
Я даже не хочу углубляться в современные ограничения и препоны градостроительного характера. Достаточно вспомнить, как индикатор свобод, свободу владения гладкоствольным оружием, свободу охоты, свободу рыбалки, свободу передвижения в своей стране. Постепенно, незаметно за тридцать лет из "времён тотальных запретов" наступили времена такой офигенной свободы, что пукнуть уже нельзя, предварительно не сертифицировав свой пук.
Не надо бросаться этой пустой расхожей фразой - "времена тотальных запретов".
У нас есть СНТ, где нарезка по 4 сотки
У нас завод в 80ых дал участки по 10 соток и строй кто во что горазд.
Это даже не дачный общество. А шото от завода. Кто и двухэтажный ставил.
Главное шоб в одну линию от забора было.
Кто-то ходил колышки ставил. Но всем было пофиг, а потом началась перестройка и вообще всё всем стало пофиг.