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Почему раньше на дачу выделяли участки именно по 6 соток?

Почему раньше на дачу выделяли участки именно по 6 соток? (5 фото)

Автор:
14 декабря 2020 10:30
Сообщество : Cavok
Метки: 6 соток   дача   земля   интересно   факты   фото   
3671
5


Почему же советским гражданам давали так мало земли? И почему ее выдавали в целом?

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Метки: 6 соток   дача   земля   интересно   факты   фото   
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14  комментариев
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8k
harlamov Час назад
Ха-ха, очередной фашист-единорос решил постебаться над СССР. Типа вот же убогая страна - каких-то жалких 6 соток земли давали.... Только вот в России ни одной сотки не дают. А Советские сотки обложили налогами.
Какой смысл постить херню и обливать помоями Советский союз. Выделите людям "20 соток", о которых вы говорите в посте. Докажите делом, что вы можете лучше чем "убогий совок"...
Но куда там. Вся земля в Московской области принадлежит семье губернатора Воробьева.
Уже много раз приводил пример - будучи в Тверской области видел, как участки в сосновых лесах на берегах водохранилищ и озер (бывшие пионерские лагеря) захватили местные чиновники, губернаторы, прокуроры.
И так уверен в каждой области.
Плохой "совок" раздавал землю гражданам, строил пионерские лагеря в самых лучших и живописных местах. А хороший капиталист все себе захапал и скоро лопнет от жадности.
Но самое поразительное, что единственным для него развлечением и радостью остаются не наворованные земли, недра, богатства, а поливание грязью Советского государства.
Значит все правильно делали в СССР. Хорошо и честно жили. Строили страну для людей и были счастливы.
Как язва разъедает эта счастливая, гордая и независимая страна душу предателя-власовца-капиталиста. Продали они Родину, обожрались вареньем, набили печенья в глотку, что аж из жопы лезет, а все равно не могут спать по ночам. Не принесло предательство, воровство, унижение и грязные миллионы им радости.
Завидуют Советскому счастью. Сжирает их изнутри злоба и ненависть. Все они отняли у Советского человека. Фабрики, заводы, образование, литературу, медицину, науку, землю, воду, дома, электричество, правду, но не смогли отнять счастья, ума, таланта, дружбы и гордости за свою великую Родину. Я Советский человек, а вы триколорные власовцы. И всегда будет так.
Окопались вы на своих 100-200 соток и сидите в осаде в родной стране. Знаете, что вы здесь никто - оккупанты - и боитесь выйти за забор без охраны.
Вот ваше проклятье. Не о сотках думайте, а о душе своей. Фашисты.
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8k
harlamov 4 минуты назад
Страна, пережившая в течение 25 лет 2 мировые войны и гражданскую, давала людям бесплатно землю, несмотря на все сложности, а встающая и всемогущая, олигархически-успешная кроме как повышать налоги, пенсионный возраст и отбирать последние трудовые копейки у стариков ни на что не способна.
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16k
бат св 54 минуты назад
а почему пост в сообществе про авиацию?
-и цуко,не один такой алень,эпидемия дебилоидов какая то
-если неасиляете посты про авиаинтересности, то не суйтесь
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4k
Sanar бат св 10 минут назад
Вот у меня тот же вопрос, нахрена это сообщество если сюда на левые темы посты пихают.
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2k
Борис Карабанов Час назад
Нравится мне это заезженное выражение: "Времена тотальных запретов". Если сравнить пакет запретов "тоталитарного кровавого СССР" с современным сводом законов и набором ограничений "демократической свободной России", то он покажется просто шуткой.
Я даже не хочу углубляться в современные ограничения и препоны градостроительного характера. Достаточно вспомнить, как индикатор свобод, свободу владения гладкоствольным оружием, свободу охоты, свободу рыбалки, свободу передвижения в своей стране. Постепенно, незаметно за тридцать лет из "времён тотальных запретов" наступили времена такой офигенной свободы, что пукнуть уже нельзя, предварительно не сертифицировав свой пук.
Не надо бросаться этой пустой расхожей фразой - "времена тотальных запретов".
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16k
бат св Борис Карабанов 45 минут назад
это точно: В СССР было легко получить разрешение на оружие, построить самодельную лодку,и даже самолет,вертолет(ФМА и ДОСААФ в помощь) выучиться и получить свидетельство пилота. Резиновые лодки не регились..вообще. Те,кто пишет про "тоталитарные запреты"-недоумок.
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35k
Const 2 часа назад
У мну всего 5 соток. НарезАли в 90-х...
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Не везде.
У нас есть СНТ, где нарезка по 4 сотки
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1k
lihaci KOSTELLO Час назад
Ну бывает и похлеще, у моих соседей после разделения наследства и череды скандалов и проклятий образовались участки по 2,5 сотки.
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20k
Vazari 2 часа назад
Сейчас, когда слушаешь рассказы дачников, образца 80-ых, просто не верится во все это. Дома ставить-только утвержденного проекта. Не ведешь с/х деятельность-участок могут забрать. У меня тесть пристроил к типовому, утвержденному дому террасу. Дом чуть не снесли. Спасли регалии (Фронтовик, до Берлина дошел). Так и остался дом с террасой, один на все товарищество)
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53k
Racer777 Vazari 2 часа назад
Так и было. Для постройки дома "деревенского типа" - сборно-щитового, утепленного, нужно было получить разрешение в профкоме предприятия и затем завизировать в парткоме. За самовольное возведение "хором" можно было налететь на комиссию, которая запросто могла выпустить распоряжение о сносе дома неразрешенного формата. Я мелкий был, но батю внимательно сулшал...
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44k
Albert GER Vazari 44 минуты назад
Учти , шо в республиках/регионахбыли разные условия.
У нас завод в 80ых дал участки по 10 соток и строй кто во что горазд.
Это даже не дачный общество. А шото от завода. Кто и двухэтажный ставил.
Главное шоб в одну линию от забора было.
Кто-то ходил колышки ставил. Но всем было пофиг, а потом началась перестройка и вообще всё всем стало пофиг.
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2k
Unics Racer777 43 минуты назад
Буйные фантазии, далекие от реальности. Требования были и правильно, но стороили как кому на душу положит. Тому подтверждение первое фото в данной теме
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20k
Vazari Unics 22 минуты назад
Первое фото не имеет отношения к шести соткам. Это скорее поселение какое-то сельское. Я, когда после СНТ , купил себе землю в Сельском поселении, был сильно удивлен, какая тут вольница. Никаких правил. Никаких поборов. Строй, что хочешь, делай , что хочешь.
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