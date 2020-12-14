Почему раньше на дачу выделяли участки именно по 6 соток?

Сейчас эти пресловутые шесть соток смотрятся тесно и уныло: построишь просторный дом, гараж и баню и практически не остаётся места под огород, не говоря уже о саде. Но во времена тотальных запретов, этот клочок земли был настоящим островком счастья для советского человека. Так почему же в самой большой и могучей «счастья» не давали больше, например, по 20 соток? Об этом и многом

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С чего вообще решили дать землю: небольшой экскурс в историю

По мнению идеологов коммунизма, советский человек должен трудиться на благо родины, растить детей и культурно отдыхать. Обеспечение его продуктами и ширпотребом — это задачи сельского хозяйства и лёгкой промышленности. Всё необходимое для жизни, в том числе и жильё, гражданин СССР должен был получать от государства. Собственнические инстинкты в головах пресекались.

А могло и получиться...

Сталинская индустриализация шла железным уверенным шагом. По мнению некоторых специалистов, темпы роста советской экономики превосходили нынешние китайские в четыре раза! Малограмотная аграрная страна превращалась в мощную промышленную державу и, возможно, идеальное государство было бы построено, но в дело вмешалась война. О её последствиях никому рассказывать не надо — это был беспрецедентный удар по экономике.

В послевоенной стране царил дефицит продуктов и прочих товаров. Рабочих рук, а в особенности специалистов, не хватало: война выбила огромную прослойку трудоспособного населения. Сельское хозяйство находилось в разваленном состоянии: не было техники, лошадей, крупнорогатого и прочего скота. Промышленность ещё не успела перейти с военных рельсов. Совокупность этих проблем привела к голоду 1946–1947 гг.

Нетипичное решение

Страна не могла прокормить население, ситуация требовала радикальных действий. Одним из таких стало постановление Совета Министров от 24.02.1949 «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». Документ предписывал раздать под огороды свободные земли городов, посёлков, предприятий, учреждений, выделять участки в полосах отвода железнодорожных веток и шоссе.

Участки нарезались по 6 и 12 соток на семью. Наделы выделялись по принципу: лучшие и ближайшие к городам — семьям погибших и ветеранам ВОВ, передовикам. Помимо выделения земель, промышленность получила распоряжение наладить выпуск удобрений и инвентаря для садоводства и огородничества. С этого момента частичное обеспечение населения сельхозпродукцией легло на его же плечи.

Теперь, после рабочей смены, советский человек не читал вдохновенных газет и не восторгался достижениями пятилетки. Он забыл про светлое коммунистическое будущее и погрузился в мрачное настоящее. Его мысли заняло планирование небольшого огорода: как получить хороший урожай картошки; под какими деревьями посадить морковку и свёклу; как вырастить раннюю рассаду.