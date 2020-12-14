Самые странные книги в истории человечества

Слева: надгробная плита, которую канадский врач Сэмюэль Бин поставил на кладбище Рашес недалеко от Кроссхилла в Онтарио в память о своих двух женах, Генриетте и Сюзанне. Если начать читать с седьмого символа в седьмом ряду и продолжить зигзагом по спирали против часовой стрелки, получится следующее послание: «В память о Генриетте, первой жене доктора С. Бина, которая умерла 27 сентября 1865 года в возрасте 23 лет, 2 месяцев и 17 дней, и Сюзанне, его второй жене, которая умерла 27 апреля 1867 года, в возрасте 26 лет, 10 месяцев и 15 дней; две жены, лучше которых не было ни у одного мужа, они были подарком Господа, но теперь они на небесах. Да поможет Бог мне, С. Б., встретить их там». Справа: дневник сражений солдата Союза Соломона Конна, который он вел на скрипке. В 1861 году после начала Гражданской войны в США Конн записался в 87-пехотный полк Индианы, который поддерживал Союз, а в 1863 году приобрел скрипку и везде носил ее с собой. Играть он так и не научился, но вместо этого стал писать на ней о сражениях, в которых ему удалось побывать.