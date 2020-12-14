Самые странные книги в истории человечества

Писатель Эдвард Брук-Хитчинг потратил почти десять лет на поиск самых безумных книг в мире. В своей книге «Библиотека безумца» он описывает самые необычные книги и рукописи в истории человечества, а также рассказывает истории их создания. Среди этих литературных шедевров — книги в переплете из человеческой кожи, Библия с пистолетом внутри, послания марсиан, записанные экстрасенсом, договоры с дьяволом и многое другое.
Перед вами Гигантский кодекс (он же «Дьявольская Библия»), который Брук-Хитчинг в книге называет самой большой средневековой рукописью из существующих. Считается, что 74-килограммовый том всего за одну ночь написал монах, наделенный дьявольскими силами. Книга хранится в Национальной библиотеке Швеции в Стокгольме.
На фото выше запечатлен уникальный «пистолет-молитвенник», который изготовили на заказ для Франческо Морозини, герцога Венеции (1619-1694). В своей книге Брук-Хитчинг объясняет, что пистолет, судя по всему, использовали для личной защиты, и выстрелить из него можно только если книга закрыта. Спусковой крючок скрывался в шелковой нити, которую можно было принять за закладку.
А вы можете расшифровать, что здесь написано? Вот и лучшим криптографам в мире не удалось, включая британских дешифровщиков времен Второй мировой. Это страница из Рукописи Войнича, названной в честь польского антиквара Вильфрида Войнича, который нашел ее в итальянской деревеньке в 1912 году. Считается, что рукопись датируется 15 веком, но по сей день ни одному криптографу, профессиональному или любителю, не удалось ее расшифровать. Может, это дело рук инопланетян, может — корнские письмена образца седьмого века, а, может, просто розыгрыш. Так что мы знаем о рукописи? Да в сущности ничего, говорит Брук-Хитчинг, если не считать того факта, что автор был правшой. В настоящее время манускрипт хранится в библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета.
Человеческий череп, покрытый молитвами за умерших, который хранится в лондонском музее Wellcome Collection. Его обнаружил Роберт Баден-Пауэлл во время экспедиции в Гану в 1895 году.
Переплет этой книги сделан из человеческой кожи. «Договор о девственности, беременности и родах» написал Северин Пино, книгу напечатали в Амстердаме в 1663 году. Брук-Хитчинг пишет, что правду о материале, из которого изготовлен переплет, раскрыла заметка владельца книги, доктора Людовика Буланда: «Эту любопытную книжку… переплели куском дубленой специально для меня кожи женщины». Брук-Хитчинг объясняет, что переплеты из человеческой кожи появились еще в 13 веке, а в 18 и 19 веках «человеческая кожа стала уместным декоративным элементом в печати отчетов об убийствах и медицинских исследованиях».
Слева: 12-страничная книга Old King Cole, которую выпустило шотландское издательство Gleniffer Press в 1985 году. По словам Брука-Хитчинга, страницы этой книги размером 1x1 миллиметр получится перевернуть лишь с помощью иголки. Справа: самая маленькая книга в мире 2016 года, которую сделал микроминиатюрист из России Владимир Анискин. В книге буквами высотой в 15 микрометров перечислены персонажи повести Николая Лескова «Левша» о мастере, которому удалось подковать блоху.
Пособие непальского шамана 18 века, покрытое кровью, кожей и фрагментами плоти пяти животных, «олицетворяющих пять чувств» — буйвола, курицы, собаки, козы и коровы. Фолиант содержит заклинания для изгнания духов.
Книга заклинаний, которую использовали колдуны индонезийского племени Тоба Батак. Хранится в коллекции Государственного музея Амстердама.
Уникальный переносной дубовый стульчак, замаскированный под книгу с названием «История Нижних Земель» (Histoire des Pays Bas). Сделан во Франции в 1750 году.
«До Kindle и электронных книг, — пишет Брук-Хитчинг, — в 1922 году существовала портативная машина для чтения Брэдли Фиске». Металлическое устройство содержало увеличительную линзу, которая позволяла читать книги, напечатанные на карточках высотой 15,24 см — текст в них был до того маленький, что его невозможно было прочитать невооруженным глазом. Для демонстрации Фиске показал журналистам первый том книги Марка Твена «Простаки за границей» (около 93 000 слов), который уместился всего на 13 карточках.
Любопытная карманная исповедальня 18 века содержит «отрывные грехи». Эта книга служила памяткой для забычивых грешников — в ней можно было найти все известные грехи, что позволяло грешником освежить их в памяти перед исповедью. Книга на фото выше принадлежит Бруку-Хитчингу и была опубликована в 1721 году.
Слева: надгробная плита, которую канадский врач Сэмюэль Бин поставил на кладбище Рашес недалеко от Кроссхилла в Онтарио в память о своих двух женах, Генриетте и Сюзанне. Если начать читать с седьмого символа в седьмом ряду и продолжить зигзагом по спирали против часовой стрелки, получится следующее послание: «В память о Генриетте, первой жене доктора С. Бина, которая умерла 27 сентября 1865 года в возрасте 23 лет, 2 месяцев и 17 дней, и Сюзанне, его второй жене, которая умерла 27 апреля 1867 года, в возрасте 26 лет, 10 месяцев и 15 дней; две жены, лучше которых не было ни у одного мужа, они были подарком Господа, но теперь они на небесах. Да поможет Бог мне, С. Б., встретить их там». Справа: дневник сражений солдата Союза Соломона Конна, который он вел на скрипке. В 1861 году после начала Гражданской войны в США Конн записался в 87-пехотный полк Индианы, который поддерживал Союз, а в 1863 году приобрел скрипку и везде носил ее с собой. Играть он так и не научился, но вместо этого стал писать на ней о сражениях, в которых ему удалось побывать.
Брук-Хитчинг называет эту книгу «экстраординарной», а в такой компании это о чем-то да говорит. Это учебник математики (Дзинкоку), в котором неизвестный автор использует изображения крыс «для иллюстрации сложной геометрической прогрессии и расчета объема трехмерных фигур».
Деревянные дощечки для письма из Византийского Египта 500-700 гг. до н.э. Брук-Хитчинг объясняет, что углубления заполняли воском, а надписи наносили деревянным стилосом.
Этот фолиант 16-го века, покрытый коровьей шкурой, называется «Ruige blauwe register» («Мохнатый синий реестр»). Он принадлежал голландскому суду и содержал сведения о том, кто занимал какое положение в правительстве.
Эта рукопись якобы является «договором», подписанным Люцифером и французским священником Урбеном Грандье, которого казнили в 1634 году за «призыв злых духов с целью захватить монастырь». Этот договор, написанный на латыни задом наперед и подписанный Люцифером и его демоническими приспешниками, опубликовали в качестве «доказательства».
Это «отрывок из марсианской письменности, записанный рукой французского экстрасенса Элен Смит», найденный в книге психолога Женевского университета Теодора Флурнуа, в которой тот документировал ее способности.
Фотография вышитой куртки, которая принадлежала швее по имени Агнес Рихтер. В 1893 году ее поместили в психиатрическую больницу Гейдельберга, где она оставалась вплоть до своей смерти в 1918 году. Она вышивала на ткани свои размышления, среди которых «Я не большая» и «Хочу с головой окунуться в катастрофу».
Копия «Потерянного рая» Джона Мильтона 1760 года с переплетом из змеиной кожи работы лондонских мастеров Сангорского и Сатклиффа.
«Hjertebogen», она же «Книга сердца» — сборник из 83 любовных баллад, написанных 1550-х годах при дворе короля Дании Кристиана III.
Обложка книги «Библиотека безумца» Эдварда Брука-Хитчинга, издательство Simon & Schuster.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Писатель Эдвард Брук-Хитчинг потратил почти десять лет на поиск самых безумных книг в мире. В своей книге «Библиотека безумца» он описывает самые необычные книги и рукописи в истории человечества,...