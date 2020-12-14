Действительно ли кошки боятся огурцов?

Чтобы раскрыть тайну взаимоотношений котов и огурцов, нам нужно совершить путешествие в самые глубины котячьего мозга.
Именно там находится вшитый намертво императив: неизвестное = опасное. Он вынуждает животных подозрительно относиться к новым местам и любым незнакомым предметам.
Но само по себе это правило ни в жизнь не вызовет столь паническую реакцию. Если я покажу котику незнакомый овощ, он лишь подозрительно принюхается, а то и вовсе начнёт с удовольствием кушать автотрофа. Но если мы добавим фактор внезапности, то получится поистине взрывоопасная смесь.
У котика, не заметившего ваших манипуляций с огурцом, будет лишь два предположения. Либо овощ коварно подполз к нему сзади (что уже подозрительно), либо это не огурец вовсе, а змея! Длинное зелёное нечто внезапно появляется сзади — что ещё это может быть? В любом случае, опасность совсем близко, ведь неопознанный объект лежит прямо у лап!
Именно такая цепочка логических заключений проносится по нейронам кота и принуждает животное покинуть планету одним могучим прыжком в космос, где никакой злобный овощ точно не подкрадётся к пятой точке. К несчастью, бессердечная гравитация не даст ему воспарить, и он останется в окружении коварных людишек, которым больше не сможет доверять.
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