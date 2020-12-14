Действительно ли кошки боятся огурцов?

У котика, не заметившего ваших манипуляций с огурцом, будет лишь два предположения. Либо овощ коварно подполз к нему сзади (что уже подозрительно), либо это не огурец вовсе, а змея! Длинное зелёное нечто внезапно появляется сзади — что ещё это может быть? В любом случае, опасность совсем близко, ведь неопознанный объект лежит прямо у лап!