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Действительно ли кошки боятся огурцов?

Действительно ли кошки боятся огурцов? (4 фото)

Автор:
14 декабря 2020 10:15
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   кошки   огурец   страх   факты   фото   
298
4
Чтобы раскрыть тайну взаимоотношений котов и огурцов, нам нужно совершить путешествие в самые глубины котячьего мозга.

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Метки: животные   интересно   кошки   огурец   страх   факты   фото   
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Дядя Витя 17 минут назад
Коты и кошки не боятся НИЧЕГО!
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37k
doker 9 минут назад
Просто кошки видят в огурцах конкурентов за любовь у одиноких женщин. Смешные они, кошки.
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