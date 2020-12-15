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Тело мужчины, зверски убившего девушку и её брата в Армавире, обнаружили в Новороссийске

Тело мужчины, зверски убившего девушку и её брата в Армавире, обнаружили в Новороссийске (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2020 05:48
Метки: Армавир   новороссийск   тело   
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Тело, предположительно, Акшина Гусейнова, который признался в убийстве девушки и ее брата в Армавире, было обнаружено на побережье в Новороссийске. Как сообщают СМИ, тело подозреваемого в убийстве девушки и 9-летнего ребенка было найдено после того, как его выбросило на берег моря.

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Метки: Армавир   новороссийск   тело   
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20k
dna72 4 часа назад
Обернуть в шкуру свиньи, и прикопать на помойке.
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503
Владимир 4 минуты назад
И для чего тебе дана жизнь? чтобы убить кого-то а потом тебя?
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852
Кокс 9 минут назад
За такие дела весь род должен нести какое-то поражение в правах. Отец, мать, бабка, дед должны хлебнуть лиха.
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1k
Vitamin 10 минут назад
Здоровый цинизм, но поделом. Очень жаль родственников девушки и ребенка. Соболезнования.
"В море было найдено тело гражданина, убившего девушку и ребенка. Свидетелей нет. Ветер на пляже видел несколько подозрительных морских волн, которые остановили автомобиль и помогли гражданину дойти до моря. Там предварительно гражданин распивал с волнами спиртные напитки и нечаянно не рассчитал глубину. В результате чего возник конфликт с морем. Волны в розыске".
ЗЫ. Спасибо волнам за помощь.
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−25
tj77 Полчаса назад
От Джубги до Новороссийска большое расстояние, не могло тело проплыть такое расстояние за 3 дня. Его либо удавили, либо это подлог тела, после моря человека сложно опознать. Экспертизы нарисуют какие надо.
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8k
Иван Акимов 59 минут назад
Черти заждались суку в аду. Будет жареный Гусь.
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30k
Сергей Дёмин Час назад
а говорите приятных новостей нет
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Реально после того как увидел первый ролик про убийства которое наделала это мразота, не выходило из головы когда же его найдут тварь!!! Вечных мучений тебе нелюдь !!!
P.S. А прикиньте сколько бы такая мразь могла натворить в шкурке маньяка тихого ....
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16k
Lunatic Asylum Час назад
Какой "смелый", хотя в принципе, как и все хачи.
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6k
Вася Lunatic Asylum Час назад
Бабуля у него, русская... там мамаша подгуляла с махмудом видать
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16k
Lunatic Asylum Вася 48 минут назад
С черным поведешься - проблем наберешься
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3k
tamin Час назад
Мучений тебе адских и вечных тварь.
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12k
Ligov 2 часа назад
"Око за око"...
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4k
Игорь Ligov 2 часа назад
да какое око за око блин?! самовыпилился
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12k
Ligov Игорь 2 часа назад
Скорее помогли самовыпилится...
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20k
Ваня 2 часа назад
поколение пепси... ублюдок самый настоящий...
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368
Buhlo 3 часа назад
блииин... где Джубга, где Новороссийск. географы.
зверька - вообще не жалко. урод.
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1k
ых Buhlo 37 минут назад
И что? На такси доехал.
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90
Crazy Gary 3 часа назад
Как всегда-мразь черножёпая.
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266
Павел Попов Crazy Gary 2 часа назад
Ща дети гор прибегут и будут рассказывать о чести мужской и достоинстве. Мол, все правильно сделал.
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