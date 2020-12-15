Тело мужчины, зверски убившего девушку и её брата в Армавире, обнаружили в Новороссийске

Тело, предположительно, Акшина Гусейнова, который признался в убийстве девушки и ее брата в Армавире, было обнаружено на побережье в Новороссийске. Как сообщают СМИ, тело подозреваемого в убийстве девушки и 9-летнего ребенка было найдено после того, как его выбросило на берег моря.
По версии следствия, Гусейнов убил свою сожительницу и ее несовершеннолетнего брата 10 декабря в Армавире. Сам он рассказал о содеянном в социальных сетях. Преступник заявил, что его девушка якобы изменяла ему, «потратила впустую его лучшие годы» и собиралась разорвать отношения. Злоумышленник нанес ей множество ножевых ранений, а ее брата жестоко пытал перед убийством.
После совершения преступления мужчина приехал в поселок Джубга, оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.
Для розыска подозреваемого на территории всего Краснодарского края, в том числе в прибрежной зоне и акватории Черного моря, были привлечены силы и средства ГУ МВД России по краю.
Найденное тело:
Для розыска подозреваемого на территории всего Краснодарского края, в том числе в прибрежной зоне и акватории Черного моря, были привлечены силы и средства ГУ МВД России по краю.
Найденное тело:
Самоубилась мразь...
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Метки: Армавир новороссийск тело
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"В море было найдено тело гражданина, убившего девушку и ребенка. Свидетелей нет. Ветер на пляже видел несколько подозрительных морских волн, которые остановили автомобиль и помогли гражданину дойти до моря. Там предварительно гражданин распивал с волнами спиртные напитки и нечаянно не рассчитал глубину. В результате чего возник конфликт с морем. Волны в розыске".
ЗЫ. Спасибо волнам за помощь.
P.S. А прикиньте сколько бы такая мразь могла натворить в шкурке маньяка тихого ....
зверька - вообще не жалко. урод.