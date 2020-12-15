Тело мужчины, зверски убившего девушку и её брата в Армавире, обнаружили в Новороссийске

По версии следствия, Гусейнов убил свою сожительницу и ее несовершеннолетнего брата 10 декабря в Армавире. Сам он рассказал о содеянном в социальных сетях. Преступник заявил, что его девушка якобы изменяла ему, «потратила впустую его лучшие годы» и собиралась разорвать отношения. Злоумышленник нанес ей множество ножевых ранений, а ее брата жестоко пытал перед убийством.