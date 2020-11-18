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Как сесть на шпагат. Упражнения и советы для новичков

Как сесть на шпагат. Упражнения и советы для новичков (14 фото)

Автор:
18 ноября 2020 11:26
Сообщество : Спорт
Метки: гимнастика   советы   спорт   тело   фигура   фото   шпагат   
1036
14
Популяризация здорового образа жизни и физической активности приняла сегодня небывалого размаха. Социальные сети пестрят фотографиями спортивных и гибких девушек в шпагатах, глядя на которых хочется научиться подобному. Есть хорошая новость: на шпагат можно сесть в любом возрасте, независимо от степени подготовки.
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Метки: гимнастика   советы   спорт   тело   фигура   фото   шпагат   
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14  комментариев
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9k
Eltiftel 2 часа назад
а зачем? что за повальная мода растягивать нижнюю подмышку? Если девушка НЕ занимается каким-то видами спорта или танцев... зачем ей эта "способность"?
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Elmaestro Полчаса назад
ну ок, допустим я вот плотник, н.а.х.у.й мне шпагат?
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439
Виталий Полчаса назад
я цеплялся одной ногой за столб, а другую ногу отводил друг в сторону и пока не заболит.
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8k
Голос Вселенной Час назад
Когда в молодости занимался каратэ, мы сначала бегали много, потом, пока ноги горячие, на шведской лестнице тянулись, друг друга тянули - клали ногу партнеру на плечо и они отходил назад потихоньку... Иногда тянулись так, что ночью мышцы ног судорогой сводило...
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Elmaestro Голос Вселенной Полчаса назад
а потом всю неделю как вандам растопыренные ходили ))
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Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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2k
Core 2 часа назад
А есть советы как с него потом встать?
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1k
Ям Core 2 часа назад
с помощью лопатки или шпателя
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