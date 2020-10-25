15 познавательных фактов о человеческом теле, которые вас поразят по-настоящему

Все мы учились в школе, и изучали такой предмет как анатомия, но наверняка большое количество информации пропускали мимо ушей. В этом посте собраны настолько поразительные факты о нашем с вами теле, что для многих это будет настоящим открытием.
Наш мозг может генерировать достаточное количество электричества, чтобы зажечь маленькую лампочку.
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В зависимости от уровня кислотности, желудочный сок мог бы обжечь кожу, если бы с ней соприкоснулся.
Волосы человека легко воспламеняются, но в остальном они практически не поддаются разрушению.
Люди могут создавать до 7000 различных выражений лица.Человеческое лицо без мышц выглядело бы так.
Наши глаза остаются закрытыми в течение почти 10% времени, даже пока мы бодрствуем. Это происходит благодаря морганию.
Почки человека фильтруют всю нашу кровь почти 24 раза в день, это составляет почти 180 литров.
На протяжении всей жизни сердце перекачивает около 200 миллионов литров крови.Этого было бы достаточно, чтобы заполнить около 1,5 млн бочек.
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1. Некоторые атомы нашего тела на самом деле являются многомиллиардной звездной пылью.
Можно это на человеческий язык перевести? Что значит "многомиллиардной звездной пылью"?
2. На протяжении всей жизни сердце перекачивает около 200 миллионов литров крови.Этого было бы достаточно, чтобы заполнить около 1,5 млн бочек.
Каких бочек?
"В зависимости от уровня кислотности, желудочный сок мог бы обжечь кожу, если бы с ней соприкоснулся"
- не мог бы. Концентрация соляной кислоты в желудочном соке меньше 0.5 процента.
Я работал с этой кислотой и большей концентрации без перчаток. С кожей всё в порядке.
"Человеческие зубы почти такие же мощные, как у акулы."
- вообще непонятно, что имеется в виду. Типа, выдерживают такое же усилие прежде чем сломаться?
"Некоторые атомы нашего тела на самом деле являются многомиллиардной звездной пылью."
-чего?! ВСЕ атомы нашего тела когда-то являлись звёздной пылью.
"Почки человека фильтруют всю нашу кровь почти 24 раза в день, это составляет почти 180 литров"
-ну это понятно. Понятно, что переводчик вообще нихрена не разбирается в том, что переводит.