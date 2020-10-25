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15 познавательных фактов о человеческом теле, которые вас поразят по-настоящему

15 познавательных фактов о человеческом теле, которые вас поразят по-настоящему (16 фото)

Автор:
25 октября 2020 22:50
Сообщество : Факты
Метки: Познавательные   Поразят   открытие   тело   факты   человек   
2505
16

Все мы учились в школе, и изучали такой предмет как анатомия, но наверняка большое количество информации пропускали мимо ушей. В этом посте собраны настолько поразительные факты о нашем с вами теле, что для многих это будет настоящим открытием.

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Метки: Познавательные   Поразят   открытие   тело   факты   человек   
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26k
АнтонПолднев 37 минут назад
Вроде и пост должен бы быть интересным, но какое-то всё корявое.
1. Некоторые атомы нашего тела на самом деле являются многомиллиардной звездной пылью.
Можно это на человеческий язык перевести? Что значит "многомиллиардной звездной пылью"?
2. На протяжении всей жизни сердце перекачивает около 200 миллионов литров крови.Этого было бы достаточно, чтобы заполнить около 1,5 млн бочек.
Каких бочек?
Вроде и пост должен бы быть интересным, но какое-то всё корявое. 1. Некоторые атомы нашего тела на самом деле являются многомиллиардной звездной пылью. Можно это на человеческий язык перевести? Что значит "многомиллиардной звездной пылью"? 2. На протяжении всей жизни сердце перекачивает около 200 миллионов литров крови.Этого было бы достаточно, чтобы заполнить около 1,5 млн бочек. Каких бочек?
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27k
Минчанин 52 минуты назад
О да, эти познавательные факты. Переводчик явно переводил то, о чём в принципе не имел понятия.

"В зависимости от уровня кислотности, желудочный сок мог бы обжечь кожу, если бы с ней соприкоснулся"
- не мог бы. Концентрация соляной кислоты в желудочном соке меньше 0.5 процента.
Я работал с этой кислотой и большей концентрации без перчаток. С кожей всё в порядке.

"Человеческие зубы почти такие же мощные, как у акулы."
- вообще непонятно, что имеется в виду. Типа, выдерживают такое же усилие прежде чем сломаться?

"Некоторые атомы нашего тела на самом деле являются многомиллиардной звездной пылью."
-чего?! ВСЕ атомы нашего тела когда-то являлись звёздной пылью.

"Почки человека фильтруют всю нашу кровь почти 24 раза в день, это составляет почти 180 литров"
-ну это понятно. Понятно, что переводчик вообще нихрена не разбирается в том, что переводит.
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3k
Ыукп Час назад
Угу, почки фильтруют кровушку до 24 раз в сутки, а это 180 литров. Действительно, этот факт мне неизвестен, учитывая то, что в человеке порядка 5 литров крови. Ну и 24х5=180 -ваще атас.
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27k
parallax Час назад
15 познавательных фактов о человеческом теле, которые вас поразят по-настоящему
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23k
Седой Час назад
По поводу волос...Служил в армии 74-76 годах был у нас в роте товарищ который однажды поспорил с сослуживцем что у него на причинном месте волоса не горят. Не поверил, то оголяет и зажигает спичку подносит у волосам, не горят...кучеряватся, но не горят. На что аппонент говорит что это у всех так и они у него тоже не горят, а ты попробуй был ответ, я видел это своими как он подносит спичку и как мгновенно огненный шар образовался огненный шар... С размаху он бьет себя раскрытой ладонью по яйцам и от боли загибается на полу. Вся рота ржала как лошади
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13k
Роман Седой 49 минут назад
Мы спим спокойно с такими изобретательными защитниками родины
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23k
Седой Роман 42 минуты назад
Рома те защитники сейчас находятся на пенсии, ну а юмор у человека, он как ноги или они есть или...
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