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Топ-10 упражнений на гибкость в домашних условиях

Топ-10 упражнений на гибкость в домашних условиях (15 фото)

Автор:
19 ноября 2020 09:04
Сообщество : Спорт
Метки: Топ-10 упражнений   видео   гибкость   полезно   разминка   спорт   тело   фото   
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15
Гибкостью называют способность человека делать упражнения с большой амплитудой. На нее влияют многие факторы: возраст (в 13-14 лет легче развить гибкость, чем в 20-25 лет), пол (женщинам растяжка дается проще), тип телосложения и характер тренировок. Развитие гибкости дома возможно, но во избежание травм важно делать комплекс на растяжку после разминки и подготовительных упражнений.
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Метки: Топ-10 упражнений   видео   гибкость   полезно   разминка   спорт   тело   фото   
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SSD 2 часа назад
Поскорее бы тебя забанили, чтоль...
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