Когда после двух суток в открытом море матрос увидел корабль, то решил, что это галлюцинация

62-летнему мужчине из Флориды несказанно повезло, что он остался жив после того, как его катер перевернуло в шторм, и ему пришлось двое суток, цепляясь за днище своей перевёрнутой лодки, в 86 милях от порта Канаверал дрейфовать, без каких-либо припасов, лишь надеясь на помощь.
Источник:
Потерпевшего кораблекрушение, чудом заметили вахтенные с проплывающего мимо контейнеровоза «Анхелес». Им пришлось экстренно застопорить машины и предпринять несколько манёвров, прежде чем они приблизились к полузатонувшему судну, чтобы снять с него терпящего бедствие моряка.
Когда спасённого счастливчика подняли на борт контейнеровоза, у него от постоянного перенапряжения сдали нервы - он спросил, какое число на календаре и, услышав ответ, разрыдался.
Для того чтобы выжить, мужчине пришлось быть предельно внимательным и сконцентрированным, потому что море мало кому прощает ошибки и Стюарт Би - так звали мужчину , держался сколько мог, пока Фортуна не улыбнулась ему. Обо всём этом было рассказано в msn.com, а также в бюллетене Отделение береговой охраны 7-го округа США в Джексонвилле от 29.11.2020г. 15:44.
#MustSee: Stuart Bee is recovered by the 225-foot motor vessel, #Angeles. The crew spotted the man clinging to the bow of the vessel and took him aboard and will transport him to shore. #BREAKING— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) November 30, 2020
Photo credit: crew member aboard the m/v Angeles. pic.twitter.com/1MSKcVRYG5
Источник:
- Во Флориде под капотом Ford Mustang притаился огромный питон: видео
- Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося вертолета
- Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео
- В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека
- Жизнь и смерть на воде: эволюция спасательных жилетов
Понравилось62
Хотя, история знает случаи, когда люди месяцами дрейфовали в открытом море. Правда, не в воде, а на плоту или лодке...