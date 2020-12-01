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Сообщество Жизнь в США 514 постов • 195 подписчиков подписаться
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Когда после двух суток в открытом море матрос увидел корабль, то решил, что это галлюцинация

Когда после двух суток в открытом море матрос увидел корабль, то решил, что это галлюцинация (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 07:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: береговая   крушение   море   оверкиль   охрана   спасение   сша   флорида   
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Вскоре терпящего бедствие разглядели на обломках его судна, а затем подняли на борт контейнеровоза, спасённый первым делом спросил, какое число было на календаре и, узнав ответ, уже не смог , как в предыдущие несколько суток удерживать волю в кулаке - присел на палубу и разрыдался.

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Метки: береговая   крушение   море   оверкиль   охрана   спасение   сша   флорида   
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котегRUS Час назад
видос ни о чем..
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4k
Roman 17 минут назад
"так звали мужчину" помер или переименовали?
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8k
Голос Вселенной Час назад
Классно! Повезло мужику....
Хотя, история знает случаи, когда люди месяцами дрейфовали в открытом море. Правда, не в воде, а на плоту или лодке...
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2k
Арт Час назад
Счастливчик, рад за него....) Кстати, а свои 62 мужик реально круто выглядит!!)
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19k
Davy Jones 2 часа назад
Двое суток на воде подумать только, это конечно повод поплакать. А в от парень с девушкой в Геленджике на матрасе пять суток дрейфовали абсолютно голые, получили ожоги солнечные но радовались, им по 19 лет, мужику бородатому 62
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