Когда после двух суток в открытом море матрос увидел корабль, то решил, что это галлюцинация

Когда спасённого счастливчика подняли на борт контейнеровоза, у него от постоянного перенапряжения сдали нервы - он спросил, какое число на календаре и, услышав ответ, разрыдался.

Для того чтобы выжить, мужчине пришлось быть предельно внимательным и сконцентрированным, потому что море мало кому прощает ошибки и Стюарт Би - так звали мужчину , держался сколько мог, пока Фортуна не улыбнулась ему. Обо всём этом было рассказано в msn.com, а также в бюллетене Отделение береговой охраны 7-го округа США в Джексонвилле от 29.11.2020г. 15:44.