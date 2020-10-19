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Жизнь и смерть на воде: эволюция спасательных жилетов

Жизнь и смерть на воде: эволюция спасательных жилетов (16 фото)

Автор:
19 октября 2020 14:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: жилет   изобретения   интересное   исторические факты   море   спасение   эволюция   
1117
16

В это сложно поверить, но вплоть до начала 19 века у моряков не было никаких спасательных жилетов, спасательных кругов и прочих приспособлений для спасения жизней. Более того, зачастую моряки вообще плавать не умели. И потому тонуло их немыслимое количество. Кто же и как занялся всерьез вопросом жизни и смерти на воде?

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Метки: жилет   изобретения   интересное   исторические факты   море   спасение   эволюция   
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3  комментария
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4k
Макаров Александр 16 минут назад
Приоритет при наборе на флот отдаётся тем, кто не умеет плавать, ибо они более отчаянно борются за плавучесть корабля
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5k
citrus1 23 минуты назад
Или свисток поломанный или акула глухая
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108
DoctorBetruger 42 минуты назад
Один из важнейших моментов - затылок человека не должен касаться воды. Отсюда и большие воротники на жилетах.
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