Жизнь и смерть на воде: эволюция спасательных жилетов

Наиболее известная трагедия океанского лайнера «Титаник», показывающая как важно понимать действия при надевании жилета: когда к месту катастрофы прибыли спасательные суда, был отмечен тот факт, что многие погибшие плавают в море вверх ногами. Это было следствием неправильно надетых жилетов: слишком низко, практически на поясе. После прыжка с борта корабля в воду люди не могли перевернуться вниз ногами из-за смещённого к голове центра тяжести и захлёбывались, оставаясь плавать вниз головой.