Жизнь и смерть на воде: эволюция спасательных жилетов

В это сложно поверить, но вплоть до начала 19 века у моряков не было никаких спасательных жилетов, спасательных кругов и прочих приспособлений для спасения жизней. Более того, зачастую моряки вообще плавать не умели. И потому тонуло их немыслимое количество. Кто же и как занялся всерьез вопросом жизни и смерти на воде?
Одними из первых подобием жилетов озаботились норвежские спасатели. которым приходилось выходить в море практически в любую погоду
В вельботах норвежских спасателей появились специальные блоки из пробки или дерева, которые, будучи заранее остропленными, позволяли держаться за них. Затем из этих же блоков стали делать спасательные пояса
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По другой версии изобретение пробковых жилетов приписывают английскому капитану Уорду, который представил его в 1854 году.
Именно этот момент считается началом эволюции спасательного жилета. Множественные патенты, огромное количество разнообразных форм и решений - вот что претерпел жилет всего за десяток лет
Особое постановление Конгресса обязало всех судовладельцев снабжать суда жилетами из расчёта один жилет на одного человека, находящегося на борту.
Жилет с Титаника. Конечно жилеты следовало правильно надевать
Наиболее известная трагедия океанского лайнера «Титаник», показывающая как важно понимать действия при надевании жилета: когда к месту катастрофы прибыли спасательные суда, был отмечен тот факт, что многие погибшие плавают в море вверх ногами. Это было следствием неправильно надетых жилетов: слишком низко, практически на поясе. После прыжка с борта корабля в воду люди не могли перевернуться вниз ногами из-за смещённого к голове центра тяжести и захлёбывались, оставаясь плавать вниз головой.
Большой прыжок был совершён с применением в жилетах капоки - хлопкового дерева
Мягкие, с закрытыми порами, волокна плодов сейбы (хлопчатого дерева) позволили сделать спасательные пояса куда удобнее прежних. Именно в этот момент пояса трансформировались с полноценные жилеты. Капоковые жилеты и пояса спасли немало человеческих жизней во время Второй мировой войны.
Надувные пояса появились примерно в тоже время, что и капоковые.
Вот так в письме написанноем в газету «Ивнинг стандард» беспокоился о моряках Артур Конан Дойль «Сэр! Ваш корреспондент по военно-морским вопросам, капитан 3-го ранга Джейн раскритиковал меня за весьма, с его точки зрения, легкомысленное требование обеспечить наших моряков средствами спасения от верной гибели в случае затопления их корабля. Напомню, я предлагал обеспечить экипажи надувными резиновыми поясами. Моему оппоненту будет небезынтересно узнать, что уже сейчас каждому моряку выдают надувной резиновый ворот».
Во второй половине 20 века были приняты единые стандарты, продиктованные опытом его эксплуатации.
В частности, среди основных требований, предъявляемых к спасательным жилетам, актуальны следующие: * Должен давать возможность разворачивать человека, лишившегося сознания, лицом вверх. * Должен давать возможность удерживать лицо человека на высоте не менее 12 см от уровня воды. * Не должен сковывать движений. * Должен исключить возможность неправильного надевания. * Должен оснащаться проблесковыми сигнальными огнями и свистками.
Авторский пост
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