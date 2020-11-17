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В Сочи начали сдавать приезжим в аренду и балконы

В Сочи начали сдавать приезжим в аренду и балконы (9 фото)

Автор:
17 ноября 2020 23:58
Сообщество : Жить в России
Метки: аренда   балкон   жилье   коронавирус   море   работа   сочи   
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Ограничения, введенные из-за коронавируса и массовый переход на удаленную работу и учебу привели к миграции населения на юг России. Целыми семьями те, кто может это себе позволить, двинулись к Черному морю. Многие рассчитывают перезимовать там, пока нет возможности улететь в более теплый Таиланд, Гоа или на Бали.
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Метки: аренда   балкон   жилье   коронавирус   море   работа   сочи   
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4k
Бу 3 часа назад
Какая дичь
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17k
Vital Idol 5 минут назад
из фишта ковидарий сделали?!
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12k
Алексей 2 часа назад
Ерунда.
Работаешь днем на балконе, а ночуешь где?
Рассматривал подобный вариант, чтобы отвлечься от слякоти Москвы, т.к. ценник проживания на юге минимален в это время года.
Пообщался с коллегами "с югов".
Они предложили гораздо более лояльные по ценнику города - Адлер, Севас, Гелик, Ялту.
Но при этом сказали, что "осень везде осень" и хоть на югах погода теплее, но слякотно.
Поэтому если хочется поменять обстановку для работы на удаленке - лучше ехать в декабре - теплей однозначно и нет дождей.
Но опять-таки, если говорить не об отдыхе, а смене обстановки - онли частный сектор/квартиры. Гостиничные цены окуевают независимо от времени года.
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2k
The Royal aegis Алексей Час назад
Но флора то зеленая на югах осенью?
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29k
Mamin Sibiriak Алексей Час назад
В Ялте и Севастополе никогда съёмной жильё не было дешёвым, а Алушта в этом сезоне самая дорогая.
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12k
Алексей Mamin Sibiriak Час назад
На наших югах жилье никогда не было дешевым, по сравнению с загранкой.
Но неуели вы будете утвержать, что перечисленные вами города дешевле Сочи?
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2k
Core Mamin Sibiriak 56 минут назад
Алушта сильно дешевле Ялты в этом году)
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12k
Алексей The Royal aegis 41 минуту назад
"Но флора то зеленая на югах осенью?"
Она в любое время года зеленая и прекрасная.
Речь не о ней, а об обсуждаемой возможности пофрилансить в тепле, в отличие от центрального региона.
Понятное дело, что для многих покажется дикостью, тратить деньги даже не на отдых, а на "просто посидеть за компом в комфортной температуре", бОльшей, чем у тебя дома.
Особенно в ситуации, когда большинство людей думает просто о том, че бы покушать.
Не морализируя - я просто написал о местах, где это можно сделать дешевле с тем же эффектом.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
А как там с местами в реанимациях? Хватит ли отдельных аппаратов ИВЛ с морским кислородом в палатах, пронизанных солнцем?
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404
евгений 3 часа назад
Почему бы и нет. Наши балконы и лоджии - это целая «квартира» в Пекине) Также много где в Азии и не только. О которой многие только мечтают.
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