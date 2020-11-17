В Сочи начали сдавать приезжим в аренду и балконы

Ограничения, введенные из-за коронавируса и массовый переход на удаленную работу и учебу привели к миграции населения на юг России. Целыми семьями те, кто может это себе позволить, двинулись к Черному морю. Многие рассчитывают перезимовать там, пока нет возможности улететь в более теплый Таиланд, Гоа или на Бали.
Конечно, сочинских отельеров и тех, кто постоянно сдает жилье курортникам, не может не радовать внезапный спрос в межсезонье. Гостиницы хвастаются повышенной загрузкой, а предприимчивые хозяева расселяют приезжих во все свободные закоулки.
Но если раньше на Черное море, в основном, приезжали отдыхать или трудиться в обслуживании отдыхающих, то теперь возникли новые потребности. Многим потребовалось светлое и тихое место для удаленной работы с ноутбуком.
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Если люди приезжают целой семьей, часто получается, что работать в снятых на всех апартаментах почти невозможно. И тогда возникает потребность в отдельном кабинете или хотя бы месте в коворкинге на несколько часов в день. Как сообщают местные СМИ, такую роль взяли на себя застекленные и обустроенные балконы или лоджии.
Квартирантов теперь берут не только на ночи, но и на дневные часы по будням. И предоставляют им не только постель, а порой стол с удобным стулом. И еще чай-кофе по запросу... Стоимость услуг - по договоренности: от 150 рублей за час до 500 за рабочий день. Особым спросом, как всегда в Сочи, пользуются балконы с видом на море.
Вот так выглядит импровизированный офис за 500 рублей в сутки...
Приехавшие из Москвы "удаленщики" отмечают немало плюсов от переезда на холодную пору. В Сочи немало мест, где можно быстро и недорого поесть.
"Кажется, что на море должно быть много отвлекающих факторов, и ты, может быть, будешь работать менее продуктивно, но я заметила, что у меня все наоборот. Потому что в Москве солнца нет, и ты постоянно какой-то вялый, полууставший, а здесь солнце дает какую-то бешеную энергию, и я больше успеваю, и в целом состояние намного бодрее".
Приехавшие из Москвы "удаленщики" отмечают немало плюсов от переезда на холодную пору. В Сочи немало мест, где можно быстро и недорого поесть.
"Кажется, что на море должно быть много отвлекающих факторов, и ты, может быть, будешь работать менее продуктивно, но я заметила, что у меня все наоборот. Потому что в Москве солнца нет, и ты постоянно какой-то вялый, полууставший, а здесь солнце дает какую-то бешеную энергию, и я больше успеваю, и в целом состояние намного бодрее".
Балкон на час — такая услуга в период пандемии появилась в Сочи. Предприимчивые хозяева квартир с балконами сдают их в аренду людям, работающим на удаленке. pic.twitter.com/d65eCatfv7— ОТР (@OTV_Russia) November 16, 2020
В то время, как на большей части страны уже встретили первый снег, в летней столице России всё еще стоит мягкая погода с проблесками солнца. Морской воздух и пальмы тоже никуда не делись. Но наплыв приезжих радует, оказалось, не всех.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский выступил с обращением к массово ринувшимся на курорт россиянам, которое разместили в соцсетях. Он напомнил прибывшим отдохнуть и поработать на юге о мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса: носить маски и соблюдать дистанцию...
"Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях"
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Работаешь днем на балконе, а ночуешь где?
Рассматривал подобный вариант, чтобы отвлечься от слякоти Москвы, т.к. ценник проживания на юге минимален в это время года.
Пообщался с коллегами "с югов".
Они предложили гораздо более лояльные по ценнику города - Адлер, Севас, Гелик, Ялту.
Но при этом сказали, что "осень везде осень" и хоть на югах погода теплее, но слякотно.
Поэтому если хочется поменять обстановку для работы на удаленке - лучше ехать в декабре - теплей однозначно и нет дождей.
Но опять-таки, если говорить не об отдыхе, а смене обстановки - онли частный сектор/квартиры. Гостиничные цены окуевают независимо от времени года.
Но неуели вы будете утвержать, что перечисленные вами города дешевле Сочи?
Она в любое время года зеленая и прекрасная.
Речь не о ней, а об обсуждаемой возможности пофрилансить в тепле, в отличие от центрального региона.
Понятное дело, что для многих покажется дикостью, тратить деньги даже не на отдых, а на "просто посидеть за компом в комфортной температуре", бОльшей, чем у тебя дома.
Особенно в ситуации, когда большинство людей думает просто о том, че бы покушать.
Не морализируя - я просто написал о местах, где это можно сделать дешевле с тем же эффектом.