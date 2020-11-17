В Сочи начали сдавать приезжим в аренду и балконы

Вот так выглядит импровизированный офис за 500 рублей в сутки...

Приехавшие из Москвы "удаленщики" отмечают немало плюсов от переезда на холодную пору. В Сочи немало мест, где можно быстро и недорого поесть.

"Кажется, что на море должно быть много отвлекающих факторов, и ты, может быть, будешь работать менее продуктивно, но я заметила, что у меня все наоборот. Потому что в Москве солнца нет, и ты постоянно какой-то вялый, полууставший, а здесь солнце дает какую-то бешеную энергию, и я больше успеваю, и в целом состояние намного бодрее".