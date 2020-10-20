Весёлый аквапарк: в Сочи мужчина проплыл по улице рядом с транспортом

Накануне на Черноморское побережье обрушилась непогода. Осадки подтопили дороги, некоторые районы, поднялся уровень воды в реках. А экстремальный мужчина устроил сплав по дороге в Сочи.
На видео можно заметить, как сильно затопило дорогу. И смелый/экстремальный/глупый мужчина бросился в водоворот событий. Он перебрался через ограждение и поплыл вслед уходящей маршрутке.
Далеко ли он уплыл, история умалчивает. Надеемся, что он не попал под колёса автомобилю.
Как вам такое безрассудство? Стоит ли удачное видео купания в грязи?
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