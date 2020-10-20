FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3577 постов • 655 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Весёлый аквапарк: в Сочи мужчина проплыл по улице рядом с транспортом

Весёлый аквапарк: в Сочи мужчина проплыл по улице рядом с транспортом (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 17:39
Сообщество : Жить в России
Метки: грязь   дорога   затопление   ливень   море   мужчина   поплыл   сочи   
1277
2
1
Накануне на Черноморское побережье обрушилась непогода. Осадки подтопили дороги, некоторые районы, поднялся уровень воды в реках. А экстремальный мужчина устроил сплав по дороге в Сочи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: грязь   дорога   затопление   ливень   море   мужчина   поплыл   сочи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Sanar Час назад
Это прошлогоднее видео, а не "Накануне".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
im240 Час назад
туда ему и дорога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros 2 часа назад
Доровольно, без особой нужды лезть в грязную воду? Похоже - это точно его счастие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 2 часа назад
Бабэнэ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото) Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото) Туристку смыло с волнореза во время фотосессии Туристку смыло с волнореза во время фотосессии Перегрелась: в Сочи отдыхающая купалась в защитном костюме, медицинской маске и очках Перегрелась: в Сочи отдыхающая купалась в защитном костюме, медицинской маске и очках "Уходит эпоха": самую известную пробку России вспоминают с печалью "Уходит эпоха": самую известную пробку России вспоминают с печалью Очень плохой Сочи. Варламов, прости! Очень плохой Сочи. Варламов, прости! Солнце, море, девушки, СССР Солнце, море, девушки, СССР
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34702



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод
1
63
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся...
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
2
33
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тайны истории: как был основан город Мельбурн
0
1
Тайны истории: как был основан город Мельбурн
Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений
0
30
Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений
Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина
Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#кино#китай#авто авария#коронавирус#позитив#смешные#автобус
#история#животные#интересное#авария#полиция#автомобили#картинки#ремонт#деньги#актеры
#юмор#сша#интересно#дтп#в мире#прикольные#новости#россия#авария дня#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться