Туристку смыло с волнореза во время фотосессии

В сочинском паблике появилось видео, на котором можно увидеть как девушка в желто-зелёной футболке и бикини позирует. Однако, сильной волной "звезду инстаграма" протащило по бетону и вниз головой скинуло в штормовое море. Почему-то оператор сильно смеялась. Но, видимо, девушке в бикини прилично досталось.