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Туристку смыло с волнореза во время фотосессии

Туристку смыло с волнореза во время фотосессии (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 21:02
Сообщество : Жить в России
Метки: бикини   волнорез   девушки   море   сочи   туристы   
875
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В Сочи две девушки фотографировали друг друга, но не рассчитали силу волн.

Источник:

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Метки: бикини   волнорез   девушки   море   сочи   туристы   
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Frank Borman Полчаса назад
Была туристка, стала русалка. Делов то.
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6k
Караганда 4 минуты назад
за сандалю переживаю.
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6k
Barachek_Obachek 5 минут назад
Невидаль какая. Я так каждый день смываю
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