Туристку смыло с волнореза во время фотосессии

В Сочи две девушки фотографировали друг друга, но не рассчитали силу волн.
В сочинском паблике появилось видео, на котором можно увидеть как девушка в желто-зелёной футболке и бикини позирует. Однако, сильной волной "звезду инстаграма" протащило по бетону и вниз головой скинуло в штормовое море. Почему-то оператор сильно смеялась. Но, видимо, девушке в бикини прилично досталось.
Надеюсь, упавшая девушка не сильно пострадала.
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