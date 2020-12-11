Прукаротура вужаси от сетуакции, но нам соровно

Да, да, снова мы и перлы из сети. Честно сказать - их все сложнее и сложнее воспринимать как послания разумного человечества - все чаще кажется, что эта деградация к пещерным людям настолько стремительна, что скоро мы все перестанем понимать друг друга...
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Авторский пост
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Перевод:
" товар посредственный. Фигуру не улучшает."
Это же просто - речь идёт о какой-то женской шмотке. Скорее всего о штанах или кофте. Есть такие прижимающие "проблемную зону". Как называются не знаю. Они под одежду одевают. Шоб фигуристей выглядеть.
Возможны другие варианты, но не буду загружать техническими терминами.
Например термошланг и тд.
По тексту - женская мысль.