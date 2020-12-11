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Прукаротура вужаси от сетуакции, но нам соровно

Прукаротура вужаси от сетуакции, но нам соровно (20 фото)

Автор:
11 декабря 2020 14:03
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   безграмотность   мысли   неандертальцы   соцсети   ужас   юмор   
5219
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Да, да, снова мы и перлы из сети. Честно сказать - их все сложнее и сложнее воспринимать как послания разумного человечества - все чаще кажется, что эта деградация к пещерным людям настолько стремительна, что скоро мы все перестанем понимать друг друга...

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Метки: Граммар-наци   безграмотность   мысли   неандертальцы   соцсети   ужас   юмор   
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Борис Карабанов Час назад
Ну, а чего мы хотим? Языковых ориентиров в виде печатного слова или грамотного дикторского текста больше нет. Язык размывается, утрачивается, заменяется примитивным набором ругательных слов и их производными. Это всячески приветствуется и поддерживается в обществе, ибо проще оправдать собственное косноязычие ложными аргументами, нежели прилагать усилия для обретения грамотности.
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44k
Albert GER Час назад
"Не очень. Не обтияговает"(с)
Перевод:
" товар посредственный. Фигуру не улучшает."

Это же просто - речь идёт о какой-то женской шмотке. Скорее всего о штанах или кофте. Есть такие прижимающие "проблемную зону". Как называются не знаю. Они под одежду одевают. Шоб фигуристей выглядеть.

Возможны другие варианты, но не буду загружать техническими терминами.
Например термошланг и тд.
По тексту - женская мысль.
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