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Алибидерчи архетертурный, инеронизация сома и Горипотер

Алибидерчи архетертурный, инеронизация сома и Горипотер (24 фото)

Автор:
28 сентября 2020 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   безграмотность   мир в труху   ошибки   соцсети   юмор   
1118
24

Привет всеми, кто читает наши подборки и уже заранее берет ватку, дабы вытереть кровь, текущую из глаз. Ребятки, держитесь, потому что мы снова вас будем пытать...

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Метки: Граммар-наци   безграмотность   мир в труху   ошибки   соцсети   юмор   
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Rihovich 20 минут назад
Не смог дочитать, глаза чуть не взорвались...
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