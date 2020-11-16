Не обисуть, но накрадывается вопрос про польских интровертов без перчатков

Не знаю зачем этот пост, ведь все уже давно очевидно - мир меняется, мы входим в эру нового написания, нового произношения, новой грамотности, а точнее ее смерти на фоне всего творящегося безграмотного ужаса.
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Авторский пост
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Слово "значек", я так понимаю, не напрягает?