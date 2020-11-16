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Не обисуть, но накрадывается вопрос про польских интровертов без перчатков

Не обисуть, но накрадывается вопрос про польских интровертов без перчатков (21 фото)

Автор:
16 ноября 2020 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   безграмотность   объявления   соцсети   юмор   
1785
21

Не знаю зачем этот пост, ведь все уже давно очевидно - мир меняется, мы входим в эру нового написания, нового произношения, новой грамотности, а точнее ее смерти на фоне всего творящегося безграмотного ужаса.

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Метки: Граммар-наци   безграмотность   объявления   соцсети   юмор   
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8  комментариев
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Может они такие из-за октябрядского значка?"

Слово "значек", я так понимаю, не напрягает?
"Может они такие из-за октябрядского значка?" Слово "значек", я так понимаю, не напрягает?
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2k
au3 36 минут назад
Видел словосочетание журнашлюх "панацея от ковида". Измельчала нынче панацея ...
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27k
winergy2012 Час назад
Не обисуть, но накрадывается вопрос про польских интровертов без перчатков
Не обисуть, но накрадывается вопрос про польских интровертов без перчатков
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27k
winergy2012 Час назад
Не обисуть, но накрадывается вопрос про польских интровертов без перчатков
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27k
winergy2012 Час назад
Не обисуть, но накрадывается вопрос про польских интровертов без перчатков
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27k
winergy2012 Час назад
Не обисуть, но накрадывается вопрос про польских интровертов без перчатков
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29k
Лесли 🥰 2 часа назад
Мдаааа....
Мдаааа....
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