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Майя предсказали будующее одной фразой: мы ни на икзамине

Майя предсказали будующее одной фразой: мы ни на икзамине (23 фото)

Автор:
13 октября 2020 12:44
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   безграмотность   майя   перестройка   предсказания   соцсети   юмор   
1938
23

Сегодня не такой заголовок как всегда, именно потому что нам стоит уже осознать - безграмотное будущее настало. Вот оно. Теперь надо смириться, перестроиться и начать понимать написанное, либо бороться всеми силами против этого зла...

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Метки: Граммар-наци   безграмотность   майя   перестройка   предсказания   соцсети   юмор   
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5  комментариев
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25k
АнтонПолднев Час назад
Майя предсказали будующее одной фразой: мы ни на икзамине
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25k
Aleksandr 13 минут назад
А где тут ошибка?
А где тут ошибка?
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3k
CruelAsm 18 минут назад
"Перейдём к репрессия", хи-хи.
(Автор, не обижайся
)
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703
Tashka75 Полчаса назад
куплю новые глаза, которые ЭТО не видели)))
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9k
ЕвгенийДончак Час назад
Эт какие репрессии были в 1037? Тогда войско Ярослава Мудрого одержало победу над печенегами, но это были не репрессии а разруливание наезда...
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