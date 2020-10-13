Майя предсказали будующее одной фразой: мы ни на икзамине

Сегодня не такой заголовок как всегда, именно потому что нам стоит уже осознать - безграмотное будущее настало. Вот оно. Теперь надо смириться, перестроиться и начать понимать написанное, либо бороться всеми силами против этого зла...
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Авторский пост
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