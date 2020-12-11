На Урале стаи волков без боязни устраивают рейды по улицам посёлков

В Свердловской области санитары леса потеряли страх и бродят прямо по улицам. Пока ещё едят дворовых собак, но уже присматриваются к людям.
Жители с недавних пор уже не решаются покидать дома с наступлением темноты. Местная администрация отрядила на поиски волков егерей, но пока без результата. Сообща они смогли добыть только одного волка.
Профессионалы считают, что ситуация изменится после сильных снегопадов. Тогда зверей станет легче выслеживать, а в сугробах можно будет спрятать капканы.
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Метки: Свердловск волки егеря облава страх улицы урал черноптроп
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Это как? Вот лезут ночью во двор волчары. Нажать выключатель контакта? Или зависнуть на высоте 50 метров?
Интересно, кто им памятки составлял?