FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9298 постов • 1148 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
На Урале стаи волков без боязни устраивают рейды по улицам посёлков

На Урале стаи волков без боязни устраивают рейды по улицам посёлков (3 фото)

Автор:
11 декабря 2020 10:36
Сообщество : Животные
Метки: Свердловск   волки   егеря   облава   страх   улицы   урал   черноптроп   
4031
3

В Свердловской области санитары леса потеряли страх и бродят прямо по улицам. Пока ещё едят дворовых собак, но уже присматриваются к людям.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Свердловск   волки   егеря   облава   страх   улицы   урал   черноптроп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
606
Nane First NameLast Час назад
ИСКЛЮЧИТЕ любой контакт с дикими животными
---------------------
Это как? Вот лезут ночью во двор волчары. Нажать выключатель контакта? Или зависнуть на высоте 50 метров?

Интересно, кто им памятки составлял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
605
luber0206 2 минуты назад
Потеряли страх из за чего?Им жрать нечего!Как и медведям,которые также приходят в посёлки.Разве они в этом виноваты?Я считаю нет.А виноваты в этом прежде всего сами люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Миша 23 минуты назад
Если животное не копытное, без рогов, клыков, когтей, и в маске - его можно не остерегаться. Хотя, и птица может в глаз клюнуть. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg2001 Полчаса назад
"...как еще в прошлом веке отмечал Л. П. Сабанеев, "волчье засилье" - показатель упадка народного благосостояния, роковое и неизбежное последствие всякой неурядицы..." (с) А выводы делайте сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg2001 Полчаса назад
У нас на даче (Новгородская область) житья не стало от медведей. В прошлом году беременная лосиха прибежала из леса, спасаясь от медведя. Прижалась к крайнему забору и стала рожать. Не спасло. Медведь дождался и сожрал новорожденного лосенка. Такая вот жесткая история. А так они в деревню запросто заходят. Яблоки жрут с деревьев. Ульи разоряют. Вечером стремно ходить. Жаловались. Даже егеря приезжали... для виду. Посмотрели на следы, покачали головами и сказали "Ну сейчас то медведя нету. Вот когда опять придет, тогда и звоните". Вобщем все как всегда у нас. Пока кого-нибудь не задерет (т-т-т), никто не почешется. Зато потом покажут в новостях, проведут ток-шоу и по всей стране проведут проверки, на предмет звероопасности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
Masterskoi 47 минут назад
Был такой случай. Знакомый мужик шел вдоль реки после рыбалки, немножко пьяный. В один момент его сбил с ног бобр. И как только мужик хотел встать бобр его атаковал. Пришлось лежать, но на всякий позвонил спасателям. Назвал свое имя, место положение, и то что ему не дает встать на ноги бобр, атакует) Вообщем ему посоветовали не пить больше и проспаться ))) Хорошо бобр отстал потом, но пару раз прикусил, пришлось уколы от бешенства делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 56 минут назад
В памятку нужно включить пункт: если произошел контакт с животным-соберите свои кости и вытрите свою кровь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−7
8k
Kostick 2 часа назад
может дело в том, что бракота повыбила кормовую базу серых? они там настолько оборзевшие, что стреляют и по егерям и росгвардейцам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Kostick 52 минуты назад
Ты прав но частично! Тут дело в жадности чинушь местных, раньше 5 шкур волков принесешь в департамент, тебе дают бесплатно путевку на Лося. Теперь путёвка на волка стоит бабок, сколько не помню врать не буду. И на кой черт их сейчас стрелять если за это еще и бабки плати!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Kostick Алексей Полчаса назад
я абсолютно на такую же тему с приятелем спорил, много лет назад. так и не пришли к консенсусу, он считает, что волков надо отстреливать, дабы они разновсяких косуль с оленями не пожирали. но как же тогда миллионы лет существовали и хищники, и их добыча? и только за последние несколько сот лет "еда" для хищников стала исчезать? как по мне, на несколько лет мораторий нужен, как на рыбалку, так и на охоту. пусть природа немного раны свои залечит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg2001 Kostick 21 минуту назад
Я, конечно, не специалист, но всегда считал, что популяция хищников напрямую зависит от кормовой базы. Т.е. наоборот чем больше кабанов, лосей и пр., тем больше волков. Но это ИМХО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
537
X Æ A-12 2 часа назад
Слишком много людишек развелось. Санитары леса, просто делают свое дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
920
Евгений X Æ A-12 Час назад
Где много-то? Всё меньше и меньше становиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kazanzaki Евгений Полчаса назад
Что делает? - Становится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Мужчина получил битой по голове из-за своей бдительности (2 фото) Мужчина получил битой по голове из-за своей бдительности (2 фото) Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео Итоги Хэллоуина 2020: расчлененка, похороны и ипотека Итоги Хэллоуина 2020: расчлененка, похороны и ипотека Белорусская семья с детьми много дней спасалась от чипирования в лесу Белорусская семья с детьми много дней спасалась от чипирования в лесу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Два тамбовских волка: за что извели знаменитых хищников Два тамбовских волка: за что извели знаменитых хищников
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98893



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
1
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером
12
292
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Какие бывают лимфомы? Примеры из врачебной практики
1
3
Какие бывают лимфомы? Примеры из врачебной практики
Какая разница между нарезным и гладкоствольным оружием
0
10
Какая разница между нарезным и гладкоствольным оружием
Раритетную визитку Путина выставили на Авито за 550 тысяч (3 фото)
Раритетную визитку Путина выставили на Авито за 550 тысяч (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#подборка#интересное#автомир#картинки#собака#дтп#кино#сша
#фото#интересно#факты#люди#авария#китай#авто авария#забавно#новости#знаменитости
#прикол#история#россия#автомобили#в мире#разное#актеры#истории#позитив#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться