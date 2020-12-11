На Урале стаи волков без боязни устраивают рейды по улицам посёлков

Жители с недавних пор уже не решаются покидать дома с наступлением темноты. Местная администрация отрядила на поиски волков егерей, но пока без результата. Сообща они смогли добыть только одного волка.

Профессионалы считают, что ситуация изменится после сильных снегопадов. Тогда зверей станет легче выслеживать, а в сугробах можно будет спрятать капканы.