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Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео

Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео (2 фото)

Автор:
12 ноября 2020 07:39
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Висконсин   детская   женщина   кадры   призрак   страх   сша   съёмка   
2595
2

Всё описанное произошло в штате Висконсин. Женщина объяснила, что, кроме неё и ребёнка в доме никто не живёт. Тем не менее она уверена, что на видео присутствует призрачная фигура, которая в какой-то момент выглядывает из детской и сразу прячет голову в проём двери.

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Метки: Висконсин   детская   женщина   кадры   призрак   страх   сша   съёмка   
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18  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
Я таких "призраков", могу сам наснимать десяток)))
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1k
dokhod 5 минут назад
хахахаха тоже мне проклятие Анабель)))
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7k
DumDum 23 минуты назад
https://pikabu.ru/story/10_istoriy_o_lyudyakh_kotoryie_tayno_zhili_v_chuzhikh_domakh_6258628https://pikabu.ru/story/10_istoriy_o_lyudyakh_kotoryie_tayno_zhili_v_chuzhikh_domakh_6258628
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9k
abasg 23 минуты назад
мля. это же всего-лишь Ктулху, даже не паучок.
Ктулху знаешь?
ну, Фхтагн?
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11k
* Полчаса назад
А может это греющий душу призрак...А вообще всегда смешно, что во всех этих видео, призраки все время прячутся:-)
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7k
alex9845 Полчаса назад
Она не смотрела мульт "Корпорация монстров"? И чего удивляться щупальцам?! Ну а если серьёзно то что монстр стеснительно прячется от камеры? Первым делом надо выкладывать в интернет? И если тебе никто не вредит то к чему вообще паника? Скоро поставлю камеру дома чтобы видеть чем занимается живность в моё отсутствие, так что жду страшилок))
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1k
Алексей Полчаса назад
Пусть эта женщина из штата Висконсин в жопу идет со своим видео.
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4k
Александр 53 минуты назад
Они уже здесь...
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3k
Виталий Васильев 55 минут назад
Скажите, а Интернет уже взорван или это предупредительный?
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996
Walther Час назад
Как говорится: "Темен разум деревенский, коль Монтеня не читал"!
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11k
Inlex Час назад
призраки боятся включенных камер
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2k
Евгений Час назад
Хм. Насмерть перепуганная дама пошла проверять че там за хрень.
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5k
JACKAL Час назад
Весёлый у неё ребёнок
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6k
Сергей Час назад
Это ее бывший. Он просто знает где камера.

Ссылка youtu.be
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1k
Алексей 2 часа назад
Постанова
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Херь какая-то
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