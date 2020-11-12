Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео

Всё описанное произошло в штате Висконсин. Женщина объяснила, что, кроме неё и ребёнка в доме никто не живёт. Тем не менее она уверена, что на видео присутствует призрачная фигура, которая в какой-то момент выглядывает из детской и сразу прячет голову в проём двери.
Жительница США пребывает в стрессовом состоянии, из-за того, призрак, случайно заснятый в детской комнате, не даёт ей покоя сообщает Daily Star.
"Помогите, пожалуйста, я не знаю, что это. Оно находилось в детской комнате, но, когда я пошла проверить, там никого не было", - написала в отчаянии перепуганная дама на портале Reddit.
Некоторые пользователи внимательно изучив видео, прокомментировали, что будто бы видят у призрака щупальца.
Однако гарантий того, что данный ролик не является фейком, ещё нет.
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Ктулху знаешь?
ну, Фхтагн?