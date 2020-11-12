Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео

Жительница США пребывает в стрессовом состоянии, из-за того, призрак, случайно заснятый в детской комнате, не даёт ей покоя сообщает Daily Star.

"Помогите, пожалуйста, я не знаю, что это. Оно находилось в детской комнате, но, когда я пошла проверить, там никого не было", - написала в отчаянии перепуганная дама на портале Reddit.

Некоторые пользователи внимательно изучив видео, прокомментировали, что будто бы видят у призрака щупальца.

Однако гарантий того, что данный ролик не является фейком, ещё нет.



