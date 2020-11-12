Два тамбовских волка: в регионе почти перевелись знаменитые хищники

На Тамбовщине, прославившейся, особенно в военнные годы, своими серыми санитарами леса, их численность практически стремится к нулю! Так что, возможно, вскоре само понятие "тамбовский волк" останется только на местной сувенирной продукции. А в лесах по всей области обнаружено только два последних зверя...
Довольно невеселые новости озвучил начальник отдела управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов. "В этом году мы зарегистрировали на территории региона в Пичаевском и Моршанском районах всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007-м мы фиксировали десять голов. Учет зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчеты, учитывается также маршрут животного. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес - не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный", - цитирует его слова ТАСС.
Теоретически в опустевшие тамбовские леса могут наведываться волки из соседних областей: Рязанской и Пензенской. И местным охотникам каждый год выдают десяток разрешений на их отстрел. Но за последние пять лет ни одного серого хищника на территории региона добыть не удалось...
Во второй половине ХХ века Тамбовская область славилась своими волками, мигрировавшими туда в годы войны с охваченных сражениями территорий. Голодные звери осмелели и подходили близко к человеческому жилью. В наши же дни волкам в местных лесах трудно прокормиться: дичи осталось мало, и домашняя скотина уже не разгуливает сутками по пастбищам.
Теоретически в опустевшие тамбовские леса могут наведываться волки из соседних областей: Рязанской и Пензенской. И местным охотникам каждый год выдают десяток разрешений на их отстрел. Но за последние пять лет ни одного серого хищника на территории региона добыть не удалось...
Во второй половине ХХ века Тамбовская область славилась своими волками, мигрировавшими туда в годы войны с охваченных сражениями территорий. Голодные звери осмелели и подходили близко к человеческому жилью. В наши же дни волкам в местных лесах трудно прокормиться: дичи осталось мало, и домашняя скотина уже не разгуливает сутками по пастбищам.
"Тамбовский волк тебе товарищ"!
"Тамбовский волк..." - вероятно, это одно из самых популярных выражений в советское время, звучавшее, например, в комедийном фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Как оно появилось и чем же так прославились тамбовские волки?
В соседней Воронежской области на дефицит волков пока не жалуются. По наблюдениям специалистов, пару лет назад на воле рыскали около 50 санитаров леса. И еще несколько волчьих семей живут под присмотром в Хопёрском и Воронежском биосферном заповедниках.
В феврале 2020-го несколько человек видели крупного серого зверя на окраине областного центра, рядом с лесом. Многие, правда, считают, что это была помесь волка с большой собакой.
В феврале 2020-го несколько человек видели крупного серого зверя на окраине областного центра, рядом с лесом. Многие, правда, считают, что это была помесь волка с большой собакой.
Воронежский биосферный заповедник присматривает за своими волками и рассказывает о них широкой публике. Этим летом в объективы видеокамер попадало одно серое семейство, постоянно живущее на охраняемой территории. И жарким летним днем специалисты увидели, как волчица привела своих малышей на дневную прогулку к пересохшему водоему.
А в вольере на Центральной усадьбе заповедника живет пара степных волков, родившихся в зоопарке - Дана и Доник. Вы помните, что Fishki.net взяли шефство над ними? Все желающие могут заглянуть в их просторный вольер в онлайн-режиме: там установлены две круглосуточно работающие камеры.
Может, как раз в этот момент хищники приветственно машут вам лапами?
Может, как раз в этот момент хищники приветственно машут вам лапами?
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Моя малая родина, брянщина, еще не совсем оскудела на волков, слава Богу.
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