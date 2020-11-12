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Два тамбовских волка: в регионе почти перевелись знаменитые хищники

Два тамбовских волка: в регионе почти перевелись знаменитые хищники (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 22:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Тамбовская область   волки   выражение   животные   охрана   природа   тамбов   тамбовский волк   
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На Тамбовщине, прославившейся, особенно в военнные годы, своими серыми санитарами леса, их численность практически стремится к нулю! Так что, возможно, вскоре само понятие "тамбовский волк" останется только на местной сувенирной продукции. А в лесах по всей области обнаружено только два последних зверя...

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Метки: Тамбовская область   волки   выражение   животные   охрана   природа   тамбов   тамбовский волк   
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4  комментария
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Yuri 2 часа назад
Волков несколько штук, но все равно выдаются лицензии на отстрел. В этом вся забота о природе.
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3k
Шура ОсЕчкин 7 секунд назад
И мой товарищ - серый брянский волк (с)
....
Моя малая родина, брянщина, еще не совсем оскудела на волков, слава Богу.
...
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10k
Анатолий Соколов 50 минут назад
так на Тамбовщине лесов осталось ... собственно на границе в Пензенской и Рязанской областями - а остальное всё вырубили ... вот волки и вывелись ...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Тамбовские волки, которые товарищи - это как бы вовсе и не волки.
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