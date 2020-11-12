Два тамбовских волка: в регионе почти перевелись знаменитые хищники

В соседней Воронежской области на дефицит волков пока не жалуются. По наблюдениям специалистов, пару лет назад на воле рыскали около 50 санитаров леса. И еще несколько волчьих семей живут под присмотром в Хопёрском и Воронежском биосферном заповедниках.

В феврале 2020-го несколько человек видели крупного серого зверя на окраине областного центра, рядом с лесом. Многие, правда, считают, что это была помесь волка с большой собакой.