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20 странных исторических фото, которые никто не поймет без разъяснений

20 странных исторических фото, которые никто не поймет без разъяснений (20 фото)

Автор:
10 декабря 2020 13:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: загадка   исторические факты   история   люди   объяснение   удивительное   фото   
2776
20

Прямо подборка за подборкой получается, но ведь интересно же, да? Вот вам еще 20 штук фотографий, подписи к которым мы сделали снизу, чтобы вы чуть-чуть поломали голову над тем. что же здесь происходит.

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Метки: загадка   исторические факты   история   люди   объяснение   удивительное   фото   
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408
Владимир Час назад
Коробка передач?

Коробка передач?
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3k
au3 Владимир Полчаса назад
Скорее, тормоз.
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2k
KL11 38 минут назад
держи за "львицу"
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6
Данил 2 часа назад
Ну, да. У меня ни одна версия не совпала)))
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