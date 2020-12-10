20 странных исторических фото, которые никто не поймет без разъяснений

Прямо подборка за подборкой получается, но ведь интересно же, да? Вот вам еще 20 штук фотографий, подписи к которым мы сделали снизу, чтобы вы чуть-чуть поломали голову над тем. что же здесь происходит.
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Это бойцы элитного отряда иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в униформе из леопардовых шкур, Тегеран, 1960 год.
Удивительное совпадение - две сестры близняшки, живущие в разных концах города, были доставлены в один роддом и в один день родили сыновей. Минск, 1967 год
Работники фирмы "On–Line Systems" позируют для обложки первой в мире эротической игры, США, 1981 год.
Транспортное средство американского фермера - в движение его приводит беговой козел, движущийся в колесе, козел "запаска" сверху
Члены экипажа американского бомбардировщика B-29 «Энола Гэй». Именно из этого бомбардировщика была сброшена атомная бомба на Хиросиму в 1945 году.
В 2003 году американская метал-группа Metallica приехала в тюрьму Сан-Квентин, чтобы устроить там бесплатный концерт для заключенных, а также сделать им пожертвование в размере 10 000 долларов на строительство бейсбольной площадки.
Ньюбери, Англия, 1996 год. Демонстранты протестуют против вырубки деревьев в угоду строительства трассы Newbury Bypass.
Специальный «нюхач», который проверяет качество и чистоту бочек. Позже их заполнят легендарным пивом "Guinness".
Примерно 100 человек бросают жребий и распределяют купленные песчанне дюны, которые позже станут Тель-Авивом
Вынос мусора из квартиры, где два брата собрали около 130 тонн хлама. Один из братьев пытался проползти к своему парализованному брату, но его по дороге засыпало мусором насмерть
В 2009 году президент Мальдив Мохамед Нашид, желая привлечь внимание к проблемам роста температуры воздуха и уровня мирового океана, провёл получасовое совещание на дне моря
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