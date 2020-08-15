«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи

Нам часто попадаются всевозможные непонятные штуки и возникает желание разобраться в происхождении и предназначении такой "приблуды". И тут на помощь смогут прийти специалисты из сети, которые легко и просто ответят на самые сложные вопросы.
Каждый из нас хоть раз в жизни да хотел почувствовать себя Шерлоком Холмсом, который щёлкает загадки как орешки. Вот только стать настоящим детективом с трубкой и верным Ватсоном под боком получается не у всех. Чтобы хоть как-то исправить эту вселенскую несправедливость, пользователи сети тренируются онлайн. Одни из них делятся своими необычным находками, которым не могут найти объяснения, а другие пытаются понять или вспомнить, для чего эти штуковины нужны.
1. «Мне пришло по почте. Маленькие стеклянные трубочки с 2 шариками внутри. Я их не заказывал»
Думаю, это специальные погремушки, которые вставляются в приманки и издают звук, заманивающий рыб.
2. «Понятно, что это кресло, но для чего ему удлинённые подлокотники?»
Выглядит как кресло хозяина плантации. На подлокотники кладутся ноги, отёкшие и уставшие от целого дня езды на лошади. Вот почему спинка немного откинута назад — так будет удобнее сидеть в таком положении.
3. «Маленькие пластиковые фигурки, которые были закопаны в саду»
Кажется, я понял! Это мини-игра Монополии о тюрьме.
4. «Получила в качестве приза без инструкции»
Штука для вдевания нитки в иголку.
5. «Эта штука осталась от моего дедушки. Она сделана из металла, на ней нет никаких отметок — отвёртка для размера»
Скорее всего твой дедушка знал кого-то из моряков или сам им был — эта штука используется в церемонии, когда кто-то впервые пересекает экватор.
6. «Нашёл это на берегу. Она твёрдая и пахнет водорослями, что это?»
Codium bursa — зелёные морские водоросли.
7. «Обнаружила это на пляже. Оно пустое внутри — с двух сторон дырки»
Это бусина, скорее всего от индийского украшения
8. «Стоматолог дал мне это после приёма. Как это использовать?»
Приставляете к концу тюбика с зубной пастой и продвигаете к другой стороне, чтобы выдавить пасту.
9. «Нашёл в коробке с вещами дедушки. Это что-то из Азии — думаю так из-за третьего глаза»
Это игрушка из коробки с солодовым молоком. Очень крутая, но в ней нет ничего экзотичного.
10. «Мой друг обнаружил это строение. Рядом есть отель, который организовывает пейнтбольные игры»
Это 3D-лабиринт. В пейнтболе может использоваться как место для флага, который нужно захватывать.
11. «Нашла такую штуку в одном из валунов на берегу»
Эти штуки — морские блюдечки. Скорее всего дыру оставил бур, и там поселились улитки.
12. «Дом на моём пути для пробежки как будто утонул в земле»
Это только догадка, но дом мог быть построен по время нефтяного кризиса 70-х. Дом рядом со мной построили в такой «канаве», чтобы сэкономить на отоплении и охлаждении.
13. «Что-то похожее на металлическую раковину»
Это пепельница — если нажать на кнопку, то дно раскроется, и пепел упадёт в мусорку.
14. «Строение, похожее на скамейку возле речки»
Скорее всего это специальное место для наблюдения за птицами. Человек садиться на нижнюю часть, а в верхнюю упирается руками с биноклем.
15. «Что это за ископаемые?»
Куски стебля морской лилии.
16. «Что это? Это не ручка, её кончик сделан из острого металла, и там нет места для чернил или стержня»
Штука, которая используется для нанесения меток на металл, дерево или другие материалы.
17. «Что за кнопка в нижней части двери у моих родителей? Она громко щёлкает, когда дверь закрывается»
Когда дверь закрывается, эта кнопка активирует задвижку, и она опускается в щель между дверью и полом. Во время пожара она не даёт дыму распространяться между помещениями.
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Жду фото с гаечным ключом и вопросом - Что это и для чего? ))
Отмыл начистил. Теперь на гаражных посиделках ждукогда кто-то скажет что это и для чего. Призовой пузырь есть.
Пока цел
А куда его засовывают?...
"В 19-м веке и ранее, церемония пересечения экватора была довольно жестоким событием, часто включавшим избиение новичков досками и мокрыми веревками, а иногда жертв привязывали и бросали за борт корабля. Есть сведения, что были и смертельные случаи среди моряков во время участия в церемонии пересечения линии. Усилия по ограничению церемонии начались только в 1980-х годах"
Стало понятнее, зачем молотки использовали?
Как говориться - "Чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен:
1) Про...ть на поле боя автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску.
2) Найти ровную площадку на которой не валяется ни одного камня или палки.
3) Найти на ней такого же рас...дяя.
И только после этого, вступить с ним в рукопашную схватку."
Однако и поныне морды старательно бьют. Порой кирпичами. Вот и в прошедшие времена претенденты должны были доказать, что достойны - и плевать, что избиение никак морской практике не помогало. Зато брутально.