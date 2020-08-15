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«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи

«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи (19 фото)

Автор:
15 августа 2020 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   загадка   интересно   интернет   люди   объяснение   помощь   фото   
11277
19
Нам часто попадаются всевозможные непонятные штуки и возникает желание разобраться в происхождении и предназначении такой "приблуды". И тут на помощь смогут прийти специалисты из сети, которые легко и просто ответят на самые сложные вопросы.

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Метки: видео   загадка   интересно   интернет   люди   объяснение   помощь   фото   
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19  комментариев
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6k
Pillin Alex 9 часов назад
Комментарий к фото
Кресло Юрия Долгорукого наконец найдено!
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2k
Arvo Laar 4 часа назад
... Она твёрдая и пахнет водорослями, что это?» - .. зелёные морские водоросли. ГЕНИАЛЬНО!
... Она твёрдая и пахнет водорослями, что это?» - .. зелёные морские водоросли. ГЕНИАЛЬНО!
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1k
Фрэнд 6 часов назад
16. В простонародье - чертилка. )) Работаем похожими, самодельными, с листовым металлом.
Жду фото с гаечным ключом и вопросом - Что это и для чего? ))
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78k
Taras Kozalupko Фрэнд 2 часа назад
Разбирал инструмент отца-деда, нашел ржавую хрень типа пассатиж с хитрыми губками.
Отмыл начистил. Теперь на гаражных посиделках ждукогда кто-то скажет что это и для чего. Призовой пузырь есть.
Пока цел
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640
sasha7630 Taras Kozalupko 2 часа назад
Фото в студию!
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65
Сергей 8 часов назад
Б л я, ведь вполне очевидные вещи есть!Очередное доказательство деградации человечества.
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15k
Flying Dutchmen. 9 часов назад
"эта штука используется в церемонии, когда кто-то впервые пересекает экватор."
А куда его засовывают?...
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14k
Alex Flying Dutchmen. 8 часов назад
Цитирую
"В 19-м веке и ранее, церемония пересечения экватора была довольно жестоким событием, часто включавшим избиение новичков досками и мокрыми веревками, а иногда жертв привязывали и бросали за борт корабля. Есть сведения, что были и смертельные случаи среди моряков во время участия в церемонии пересечения линии. Усилия по ограничению церемонии начались только в 1980-х годах"
Стало понятнее, зачем молотки использовали?
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1k
Bob Alex 6 часов назад
Понятно как. Но непонятно зачем
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14k
Alex Bob 2 часа назад
Зачем мордуют претендентов на всяческие береты (не только краповые)? Причем мордобой в современной перестрелке далеко не на первом месте.
Как говориться - "Чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен:
1) Про...ть на поле боя автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску.
2) Найти ровную площадку на которой не валяется ни одного камня или палки.
3) Найти на ней такого же рас...дяя.
И только после этого, вступить с ним в рукопашную схватку."
Однако и поныне морды старательно бьют. Порой кирпичами. Вот и в прошедшие времена претенденты должны были доказать, что достойны - и плевать, что избиение никак морской практике не помогало. Зато брутально.
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257
Акроко 9 часов назад
Для жены плантатора
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9k
Neverь 10 часов назад
Это же твои родители, почему у них не спросить?
Это же твои родители, почему у них не спросить?
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21k
Григорий Neverь 9 часов назад
Жилье куплено. Кто и зачем сделал непонятно, но ясно, что не просто так люди заморочились.
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3k
WisImp Neverь 9 часов назад
Может они купили готовый дом или ставили "надёжные двери" без углубления во все функции.
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5k
Сергей Ко Neverь 9 часов назад
Автопорог.
Автопорог.
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1k
sensotron Григорий 9 часов назад
Возможно, чтобы из под двери не дуло сквозняком.
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5k
Саша Смирнов 11 часов назад
5 позиций опознал.
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20k
Dobry vojak Svejk Саша Смирнов 10 часов назад
Ну да. Остальные пять распознать практически не возможно )))
Ну да. Остальные пять распознать практически не возможно )))
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381
лесная лысоешка Dobry vojak Svejk Полчаса назад
«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
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