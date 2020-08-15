«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи

Каждый из нас хоть раз в жизни да хотел почувствовать себя Шерлоком Холмсом, который щёлкает загадки как орешки. Вот только стать настоящим детективом с трубкой и верным Ватсоном под боком получается не у всех. Чтобы хоть как-то исправить эту вселенскую несправедливость, пользователи сети тренируются онлайн. Одни из них делятся своими необычным находками, которым не могут найти объяснения, а другие пытаются понять или вспомнить, для чего эти штуковины нужны.