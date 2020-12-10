Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он отказался отдавать тело

В Нижнем Новгороде случилось происшествие, поражающее своим цинизмом.
В одной семье случилось горе, умер дедушка. Но не успел его внук позвонить в скорую помощь, чтобы они зафиксировали факт смерти – в квартиру уже начали ломиться сотрудники нескольких агентств ритуальных услуг.
Одна женщина была настолько навязчива, что внук, пребывающий в шоке, видимо, послал её. Чуть позже ритуальщица вернулась с подкреплением из нескольких мужчин, и они начали избивать молодого человека. В это время с работы уже вернулась дочка умершего, которая пыталась разнять дерущихся. Женщина взяла костыли у старенькой мамы и стала лупить по мужчинам, избивающим её сына. Всё это время покойный находился в квартире.
Одна женщина была настолько навязчива, что внук, пребывающий в шоке, видимо, послал её. Чуть позже ритуальщица вернулась с подкреплением из нескольких мужчин, и они начали избивать молодого человека. В это время с работы уже вернулась дочка умершего, которая пыталась разнять дерущихся. Женщина взяла костыли у старенькой мамы и стала лупить по мужчинам, избивающим её сына. Всё это время покойный находился в квартире.
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Люди разучились общаться и отвечать за свои слова.
Это реальность а не интернет.
У меня когда умер дедуля, они тоже приехали через 5 минут. Мы сказали что у нас социальные похороны и все( место было) .
Может там парнишка просто начал кулачками махать? Может дело в этом.
Я конечно понимаю смерть -это трагедия, но до маразма то доводить не надо. ( тем более умер старый человек, разница все же есть)
Там скорее всего парнишка конфликтный и все. Я конечно понимаю что есть борзые и наглые продавцы, но просто так вам никто не придет ломить голову.
Так понятнее?
Я же говорю, что здесь целый ряд преступлений и правонарушений. Начиная от разглашение медицинской тайны, создание преступного сообщества для извлечения выгоды из этих данных, что подтверждается наличием таких вот "силовиков". Собственно говоря сами побои и заканчивая навязыванием услуг.
Понимаю, что всё в целом не так опасно для общества, но для человека, переживающего трагедию, это мало приятно и его надо оградить от подобного.
Так что это Вы, видимо, путаетесь и не очень хорошо читаете.