Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он отказался отдавать тело

В одной семье случилось горе, умер дедушка. Но не успел его внук позвонить в скорую помощь, чтобы они зафиксировали факт смерти – в квартиру уже начали ломиться сотрудники нескольких агентств ритуальных услуг.



Одна женщина была настолько навязчива, что внук, пребывающий в шоке, видимо, послал её. Чуть позже ритуальщица вернулась с подкреплением из нескольких мужчин, и они начали избивать молодого человека. В это время с работы уже вернулась дочка умершего, которая пыталась разнять дерущихся. Женщина взяла костыли у старенькой мамы и стала лупить по мужчинам, избивающим её сына. Всё это время покойный находился в квартире.