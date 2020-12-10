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Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он отказался отдавать тело

Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он отказался отдавать тело (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 12:11
Сообщество : Криминал
Метки: драка   негодяи   нижний новгород   похороны   ритуальные агенты   трагедия   
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В Нижнем Новгороде случилось происшествие, поражающее своим цинизмом.

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Метки: драка   негодяи   нижний новгород   похороны   ритуальные агенты   трагедия   
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29  комментариев
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44k
Albert GER Час назад
Ну скорее всего избили не за то шо не отдал труп, а за то шо нах послал.
Люди разучились общаться и отвечать за свои слова.
Это реальность а не интернет.
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10k
Евгений Albert GER Час назад
Когда у тебя умирает близкий родственник, то, если ты его любил, ты вообще ни о чём не можешь думать, не можешь собраться - ты потерян для мира. И тут к тебе на голову жадные до бабла дельцы прилетают - ты ещё толком ничего не понял, не осознал - а они уже тут. В таком состоянии ты кого угодно и нах*й пошлёшь, и в п*зду и в любое другое направление.
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12k
Объект реальности 4 минуты назад
Живьем похоронить.
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47
shabokaterina 5 минут назад
Я конечно не эксперт, но что значит ломились?
У меня когда умер дедуля, они тоже приехали через 5 минут. Мы сказали что у нас социальные похороны и все( место было) .
Может там парнишка просто начал кулачками махать? Может дело в этом.
Я конечно понимаю смерть -это трагедия, но до маразма то доводить не надо. ( тем более умер старый человек, разница все же есть)
Там скорее всего парнишка конфликтный и все. Я конечно понимаю что есть борзые и наглые продавцы, но просто так вам никто не придет ломить голову.
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187
Игорь Меншиков 9 минут назад
Напомнило случай когда ритуальщики непускали семью с усопшим на кладбище из-за того, что семья решила сама все сделать выкопать,, закопать,, памятник поставить. Окуели
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624
Max Полчаса назад
ИМХО врач скорой виноват. Они на зарплате у ритуальщиков как терапевты у аптекарей. Помню при смерти матери как фельдшер ещё с этажа не спустился, а нам уже начались звонким на городской номер. Оперативно сработали
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292
Леший Полчаса назад
Агенты в скорой быстро сдают где клиент!
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1k
Brataxe Час назад
Да ну, врут все, грим и постанова, а дверь вообще сами сломали. Не может такого быть в нынешней России. Не 90-е же.
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36
Edvard Suchkov Brataxe 56 минут назад
Не смешно.
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1k
Brataxe Edvard Suchkov 36 минут назад
Это сарказм.
Так понятнее?
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290
Иван Brataxe 19 минут назад
Для сарказма есть смайл
. И сарказм неуместный
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64
Mr White Man Час назад
духовно, ватно, скрепно !
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10k
Евгений Час назад
Эти работники ритуальных агентств - шо цыгане на вокзале. Хрен отобьешься.
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1k
евгений Час назад
Сами виноваты. Если мою дверь, в мою собственную квартиру кто-то начнёт ломать, я просто возьму трубу и начну бить, насмерть на*уй. Защищая себя, близких и своё имущество. И вообще без разницы кто там.
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6k
Lev Asriev евгений Час назад
А потом смажешь трубу маслом и засунешь себе в жопу. Иди уроки делать, сопляк.
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316
Максим Час назад
Самое удивительное, что будут рассматривать как бытовой конфликт, закрыв глаза о продаже информации чиновниками и никакой борьбы с кладбищенской мафией.
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44k
Albert GER Максим 51 минуту назад
Судом рассматривается непосредственно действия а не причины.
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154
Михаил Максим 37 минут назад
За зти действия ритуальщиков судят. Это - реально. И тех, кто инфу сливает.
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1k
Brataxe Максим Полчаса назад
Максим, вы немножко, видимо, напутали. Если под бытовым вы имели ввиду административку, то нет. Убийство тоже может быть бытовым, но статья из УК РФ. Тут побои, легкий или средний вред здоровью, хулиганство. Все это УК.
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290
Иван Brataxe 15 минут назад
Более того, там группой лиц по предварительному сговору. Могут и уехать как Кокорин с Мамаевым
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316
Максим Brataxe 11 минут назад
Не совсем правы, под бытовым конфликтом я и имел в виду, что будет рассматриваться лишь в части нанесения побоев, сомневаюсь, что там есть вред здоровью на иное. (к слову хулиганские побуждения и есть в статье, Вы не совсем юрист?)
Я же говорю, что здесь целый ряд преступлений и правонарушений. Начиная от разглашение медицинской тайны, создание преступного сообщества для извлечения выгоды из этих данных, что подтверждается наличием таких вот "силовиков". Собственно говоря сами побои и заканчивая навязыванием услуг.
Понимаю, что всё в целом не так опасно для общества, но для человека, переживающего трагедию, это мало приятно и его надо оградить от подобного.
Так что это Вы, видимо, путаетесь и не очень хорошо читаете.
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16k
SolomonA Час назад
Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он отказался отдавать тело
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36k
Вепс Час назад
Да тут несколько очень весомых статей из УК светит.
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2k
Matambrito Час назад
Когда то над этим смеялись, а теперь бьют людей , и уже не в юмористических рассказах...
Ссылка www.youtube.com
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