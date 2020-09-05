Подросткам очень хотелось покататься, поэтому они покалечили таксиста

В Нижнем Новгороде 30 августа произошло вопиющее событие.
Два 17-летних подростка рано утром напали на 52-летнего таксиста. Вдвоём они очень сильно избили мужчину и угнали автомобиль "Renault".
Однако далеко у них не получилось уехать – подонки быстро попали в аварию, разбили автомобиль и сбежали.
Камеры видеонаблюдения помогли полиции найти и задержать подростков. Сейчас они пребывают под домашним арестом. Заведено уголовное дело.
А пострадавший таксист находится в городской больнице в очень тяжёлом состоянии.
Камеры видеонаблюдения помогли полиции найти и задержать подростков. Сейчас они пребывают под домашним арестом. Заведено уголовное дело.
А пострадавший таксист находится в городской больнице в очень тяжёлом состоянии.
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Настало время действовать народному суду!
Просто нужно публиковать видео о преступлении малолетних ублюдков или фото пострадавших, чтобы не возникало сомнений в вине. А потом следом публиковать домашние адреса, телефоны, страницы в соцсетях, их учебные заведения и для полного "счастья" место работы родителей, воспитавших этих ублюдков.
Желающие наказать подобную мразь и очистить улицы от отребья всегда найдутся.
* экстремистская организация запрещённая в РФ.