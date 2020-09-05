Подросткам очень хотелось покататься, поэтому они покалечили таксиста

Однако далеко у них не получилось уехать – подонки быстро попали в аварию, разбили автомобиль и сбежали.



Камеры видеонаблюдения помогли полиции найти и задержать подростков. Сейчас они пребывают под домашним арестом. Заведено уголовное дело.



А пострадавший таксист находится в городской больнице в очень тяжёлом состоянии.