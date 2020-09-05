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Подросткам очень хотелось покататься, поэтому они покалечили таксиста

Подросткам очень хотелось покататься, поэтому они покалечили таксиста (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 10:44
Сообщество : Криминал
Метки: драка   избиение   нижний новгород   подростки   такси   таксист   уголовное дело   
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В Нижнем Новгороде 30 августа произошло вопиющее событие.

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Метки: драка   избиение   нижний новгород   подростки   такси   таксист   уголовное дело   
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7k
Шурум-бурум Час назад
опа, очередные дети б@ядей прославились
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6k
Алексей 3 минуты назад
А вот ножика у мужика не было или постеснялся применить... Зря.
https://old.fishki.net/3408971-daj-zakurity-13-letnij-malychik-poprosil-u-prohozhego-zakurity-i-poluchil-udar-nozhom.htmlhttps://old.fishki.net/3408971-daj-zakurity-13-letnij-malychik-poprosil-u-prohozhego-zakurity-i-poluchil-udar-nozhom.html
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10k
Toxictofa 5 минут назад
Господа, уже пора забыть про честных поличейских и справедливое законодательство.
Настало время действовать народному суду!
Просто нужно публиковать видео о преступлении малолетних ублюдков или фото пострадавших, чтобы не возникало сомнений в вине. А потом следом публиковать домашние адреса, телефоны, страницы в соцсетях, их учебные заведения и для полного "счастья" место работы родителей, воспитавших этих ублюдков.
Желающие наказать подобную мразь и очистить улицы от отребья всегда найдутся.
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192
Космос 16 минут назад
Надо снижать порог уголовной ответственности. Если было причинение особого вреда здоровью, то судить по полной вне зависимости от возраста.
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252
Ager Полчаса назад
на органы отдать хоть польза будет
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764
Шурман 51 минуту назад
Мндя , если я не напишу матами то ............... и убивать таких нужно .
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52
............ 59 минут назад
во первых, подросток это 12-15 летний человек, тут уже не подросток, во вторых, смотрю я по видео там чернявенькие, национальность их интересна
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2k
Борис Карабанов Час назад
АУЕ* победоносно шагает по стране.
* экстремистская организация запрещённая в РФ.
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