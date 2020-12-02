Скончалась 86-летняя Нина Иванова – звезда фильмов "Жила-была девочка" и "Весна на Заречной улице"

Пока неизвестно из-за чего умерла замечательная советская актриса, но сообщается, что прощание с Ниной Георгиевной будет проходить 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы.



Нина Иванова дебютировала в кино ребёнком в далёком 1944 году в фильме "Жила-была девочка". Фильм рассказывает о тяжёлой жизни людей в блокадном Ленинграде. Интересно, что съёмки действительно велись в 1943 году в Ленинграде с риском для жизни съёмочной группы, с перерывами во время бомбёжек.