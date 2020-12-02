FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4418 постов • 621 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Скончалась 86-летняя Нина Иванова – звезда фильмов "Жила-была девочка" и "Весна на Заречной улице"

Скончалась 86-летняя Нина Иванова – звезда фильмов "Жила-была девочка" и "Весна на Заречной улице" (4 фото)

Автор:
02 декабря 2020 18:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нина Иванова   актриса   весна на заречной улице   похороны   советское кино   фильмы   шоу бизнес   
1897
4
Союз кинематографистов сообщил, что актриса умерла ещё 1 декабря.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Нина Иванова   актриса   весна на заречной улице   похороны   советское кино   фильмы   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горец Ю 59 минут назад
Очень красивая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−151
w2k2 17 минут назад
Дарвин и аморальная премия, таких перечниц не знаю, и не смотрел, может ебила Маргенштерн твой папа, я не в курсе.

Мои кумиры Роберт Плант , Джимми Пейдж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−151
w2k2 Полчаса назад
Вообще не зная, кто это такая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия w2k2 23 минуты назад
Да откуда тебе знать? У вас в классе кроме дебила Маргенштерна не знают ни о ком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ЮрийГрамотов 36 минут назад
хорошая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−151
w2k2 43 минуты назад
86-летняя?????? А она хотела жить до 186 лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана Как сложились судьбы советских детей-актеров Как сложились судьбы советских детей-актеров Куда пропала девушка мечты из "Покровских ворот": Валентина Воилкова Куда пропала девушка мечты из "Покровских ворот": Валентина Воилкова "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44819



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
8
23
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд
1
202
Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Колёса
0
2
Колёса
Тщательная реставрация масштабной модели DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее»
0
10
Тщательная реставрация масштабной модели DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее»
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#россия#интересное#подборка#кино#авария#авто авария#сша#актер#дети
#юмор#прикол#история#дтп#люди#знаменитости#автомобили#звезды#в мире#москва
#интересно#факты#животные#еда#разное#автомир#забавно#позитив#готовка#рецепт

На что жалуетесь?

Вернуться