Скончалась 86-летняя Нина Иванова – звезда фильмов "Жила-была девочка" и "Весна на Заречной улице"

Союз кинематографистов сообщил, что актриса умерла ещё 1 декабря.
Пока неизвестно из-за чего умерла замечательная советская актриса, но сообщается, что прощание с Ниной Георгиевной будет проходить 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы.
Нина Иванова дебютировала в кино ребёнком в далёком 1944 году в фильме "Жила-была девочка". Фильм рассказывает о тяжёлой жизни людей в блокадном Ленинграде. Интересно, что съёмки действительно велись в 1943 году в Ленинграде с риском для жизни съёмочной группы, с перерывами во время бомбёжек.
Нина Иванова дебютировала в кино ребёнком в далёком 1944 году в фильме "Жила-была девочка". Фильм рассказывает о тяжёлой жизни людей в блокадном Ленинграде. Интересно, что съёмки действительно велись в 1943 году в Ленинграде с риском для жизни съёмочной группы, с перерывами во время бомбёжек.
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Позже девушка решила не связывать свою жизнь с кино. Она отучилась в медицинском институте. Но в какой-то момент Нина Георгиевна приняла участие в съёмках дипломной работы подруги. Там-то её и заметил знаменитый Марлен Хуциев и предложил главную роль в нашумевшем фильме "Весна на Заречной улице" 1956 года, который принёс Ивановой всесоюзную известность.
В течение следующих 10 лет Нина Георгиевна снялась в эпизодических ролях в десятке фильмов, но из-за того, что не была профессиональной актрисой, актёрская карьера не задалась.
Зато в это время девушка окончила режиссёрские курсы и даже сняла несколько выпусков "Ералаша".
Из-за тяжёлого финансового положения в 90-е Нина Иванова работала медсестрой в одной из московских больниц.
Зато в это время девушка окончила режиссёрские курсы и даже сняла несколько выпусков "Ералаша".
Из-за тяжёлого финансового положения в 90-е Нина Иванова работала медсестрой в одной из московских больниц.
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