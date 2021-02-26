В Нижнем Новгороде в жилом доме разнесло суши-бар (пост обновлён)

По словам начальника регионального ГУ МЧС Валерия Синькова, жилой дом, к которому был возведен пристрой, не газифицирован: "На месте работают представители газовой службы, Росгвардии, нашей лаборатории для того, чтобы понять, что случилось. Говорить о том, что взорвался чисто газ, у нас нет пока оснований. Все это будет проверено".