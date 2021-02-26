В Нижнем Новгороде в жилом доме разнесло суши-бар (пост обновлён)

Утром 26 февраля произошёл взрыв в цокольном этаже девятиэтажного здания.
Взрыв (по предварительной версии бытового газа) произошёл в суши-баре "Самурай". Жители рассказали, что в соседних домах был слышен сильный хлопок, тряслись стены. На место тут же стянулись силы МЧС, которые начали разбирать завалы. Есть информация, что под завалами возможно находится 2 человека. Вот первые кадры и видео с места события:
Жильцов дома, в котором произошёл взрыв, собираются эвакуировать в близлежащую школу, где срочно оборудуется пункт временного размещения.
Обновление! Из-под завалов достали женщину. Ещё один мужчина уже доставлен в травмпункт (он находился в соседнем коммерческом помещении во время взрыва). Возможно ещё одна женщина находится под завалами.
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По словам начальника регионального ГУ МЧС Валерия Синькова, жилой дом, к которому был возведен пристрой, не газифицирован: "На месте работают представители газовой службы, Росгвардии, нашей лаборатории для того, чтобы понять, что случилось. Говорить о том, что взорвался чисто газ, у нас нет пока оснований. Все это будет проверено".
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Бгг))
А суши-бар - только в цокольном этаже.
Определения этажей прописаны в СНиП 31-01-2003:
Подземный – этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки уровня земли на всю высоту помещений;
Подвальный – этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли на половину и более высоты помещений;
Цокольный – этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли менее чем на половину высоты помещений.
2. А что мешало бармэнам на кухню газовые баллоны затащить?
А про баллон я ничего не говорил, только про дом
Уже давно газовые плиты делают с механизмом отключения газа если огонь пропадает
пострадал 42-летний мужчина, госпитализирован
по предварительным данным под завалами находятся два человека. Один из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению
также под завалами может находиться еще одна женщина ее поиски ведутся.
Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей.
Необходимо ставить газоанализаторы с запорным клапаном и аварийной вентиляцией