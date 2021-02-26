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В Нижнем Новгороде в жилом доме разнесло суши-бар (пост обновлён)

В Нижнем Новгороде в жилом доме разнесло суши-бар (пост обновлён) (6 фото + 3 видео)

Автор:
26 февраля 2021 10:36
Сообщество : Жить в России
Метки: бытовой газ   взрыв   завалы   мчс   нижний новгород   суши   хлопок   
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Утром 26 февраля произошёл взрыв в цокольном этаже девятиэтажного здания.

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Метки: бытовой газ   взрыв   завалы   мчс   нижний новгород   суши   хлопок   
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37  комментариев
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15
Юденич 3 часа назад
Кто то прощелкал утечку газа а людям теперь куча проблем.
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2
Павел Сотников 59 секунд назад
Это был не взрыв, а хлопок и не разрушение дома, а локальный обвал строительных материалов
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−6
--- Полчаса назад
Не надо врать!!! В России происходит не взрыв газа, а ХЛОПОК!

Бгг))
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Как же задолбали этим "цокольным этажом"! Есть нормальное русское слово подвал.
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34k
consul1970 Дмитрий 18 минут назад
В подвале - это пирожковая.
А суши-бар - только в цокольном этаже.
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9k
MMH Дмитрий 5 минут назад
побуду занудой чуток

Определения этажей прописаны в СНиП 31-01-2003:

Подземный – этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки уровня земли на всю высоту помещений;
Подвальный – этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли на половину и более высоты помещений;
Цокольный – этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли менее чем на половину высоты помещений.
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22
Юрий Полчаса назад
Это потому что, у нас всё хорошо! Правительство молодцы, законы хорошие, еб(игрик)т только граждан! Ведь они не дают на лапу, а вот хозяин этого сушибара давал! Поэтому все нормы правил соблюдены! Срочно посодить больше митингующих, для нормализации ситуации!
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1k
Andrey G 49 минут назад
"обновлён". На первом посте мало лайков собрал?
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244
Сергей Час назад
запретить в жилых домах общепит - вонь, шум, блудняк.
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1k
Максим 2 часа назад
когда что-то взрывается жилое, значит пукин опять на выборы собрался
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1k
emporio_ss 2 часа назад
суши взрываются в животе тоже

Ссылка coub.com
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20k
Бонивур 2 часа назад
Этот дом не газифицирован, он слишком высокий
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32k
Игорь Бонивур 2 часа назад
1. Смотря какой год постройки. До 1984-го 9-ти этажки газифицировали.

2. А что мешало бармэнам на кухню газовые баллоны затащить?
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20k
Бонивур Игорь 2 часа назад
это 12 ти этажка,и она 100 процентов не газифицирована ,дому 8 лет.
А про баллон я ничего не говорил, только про дом
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32k
Игорь Бонивур 2 часа назад
Если новый то согласен. Но у автора ничего не сказано про год постройки дома.
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20k
Бонивур Игорь 2 часа назад
я живу рядом)))
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918
Max 2 часа назад
Интересно, а будут проверять тех, кто дал разрешение на пристрой в жилом массиве и разрешение на эксплуатацию газового оборудования в этом пристрое?
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14k
Поручик 2 часа назад
А вот не стоило делать запечённые фирменные роллы "Перл-Харбор" с начинкой из гексогена, перемешанного с алюминиевыми опилками...
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17k
babuby 2 часа назад
Ох не надо было класть хрен на поверку газоанализаторов!
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202
Юрий 3 часа назад
Газ очень опасная штука. Легко можно просмотреть как зальет огонь или недозакрыть.. Особенно старики страдают этим. Или кто по пъяни.
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141
Михаил Юрий 2 часа назад
На каждую хитрую жопу есть решение.
Уже давно газовые плиты делают с механизмом отключения газа если огонь пропадает
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27k
gfjhtgfjhf Михаил 2 часа назад
Ага, баллон газовый и туристическая горелка.
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27k
Fat Lynx 3 часа назад
Ядреный васаби у них там...
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918
Max 3 часа назад
Предполагая все было так или примерно так - У нас газом пахнет.!!надо отключать оборудование !! ......Чё,???Давай рабгтай!!!! У нас куча заказов! Это все, что вы должны знать о мелком и среднем бизнесе, развитие которого так активно продвигают либералы во власти.
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27k
gfjhtgfjhf Max 2 часа назад
Думаю там никто и понять ничего не успел. Пришли утром, включили свет - искра и привет.
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918
Max gfjhtgfjhf 2 часа назад
Угу и запаха не почувствовали.,..
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27k
gfjhtgfjhf Max Час назад
Вы когда в квартиру-дом входите, что делаете не задумываясь? Правильно, свет включаете!
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918
Max gfjhtgfjhf Час назад
Нет...не включаю.Это стереотип. В избе вообще все рубильники в главной комнате висят обычно, потому что вход питания с фасада делали всегда К тому же запах газа можно ещё до квартиру учуять.
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620
Serg Dex 3 часа назад
Сейчас опять родят какое-нибудь мертвое постановление или закон, которое работает на изымание денег.
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45k
Albert GER 3 часа назад
Васаби у них не той системы.
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658
GoInDown 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Заряд бодрости 3 часа назад
Первые официальные данные по пострадавшим!

пострадал 42-летний мужчина, госпитализирован
по предварительным данным под завалами находятся два человека. Один из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению
также под завалами может находиться еще одна женщина ее поиски ведутся.

Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей.
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964
Лучший Друг 3 часа назад
Ой, а что это там бумкнуло?!


Необходимо ставить газоанализаторы с запорным клапаном и аварийной вентиляцией
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17k
babuby Лучший Друг 2 часа назад
Газоанализаторы и клапаны обычно стоят. Но анализатор надо раз в год отдавать на поверку, и стоит эта поверка не мало. По этому анализатор просто отключают, и всё. А клапан часто просверливают, чтобы при перебоях с электроэнергией не отключался, или кусок трубы вместо него вворачивают.
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