В Санкт-Петербурге всадницы подрались с охранниками

Ночь, белоснежный конь, Мариинский дворец — романтика. Как всё красиво начиналось, а закончилось банальным мордобоем.
Северная столица из «Культурной» бешеными темпами превращается в весьма опасное место. Решили девушки ночью на лошади совершить променад, да вдруг откуда ни возьмись, появились сотрудники ЗакСа. По словам очевидцев, между наездницами и охранниками произошёл конфликт.
Свидетелям удалось записать на видео, как мужчина грубо стащил одну из девушек на землю, а когда она попыталась от них отбиться, ударили по лицу.
В пресс-службе Законодательного собрания подтвердили о ночном инциденте и добавили, что были вызваны сотрудники полиции и девушек отвезли в отделение. При этом отметили, что наездницы были в неадекватном состоянии.
Но что же послужило причиной конфликта пока не известно.
Но что же послужило причиной конфликта пока не известно.
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теперь неплохо бы еще и срок или хотя бы штраф впаять за нападение на сотрудника