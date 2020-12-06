В Санкт-Петербурге всадницы подрались с охранниками

В пресс-службе Законодательного собрания подтвердили о ночном инциденте и добавили, что были вызваны сотрудники полиции и девушек отвезли в отделение. При этом отметили, что наездницы были в неадекватном состоянии.

Но что же послужило причиной конфликта пока не известно.