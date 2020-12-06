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В Санкт-Петербурге всадницы подрались с охранниками

В Санкт-Петербурге всадницы подрались с охранниками (1 фото + 2 видео)

Автор:
06 декабря 2020 17:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Мариинский дворец   девушки   драка   лошади   охрана   санкт-петербург   
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Ночь, белоснежный конь, Мариинский дворец — романтика. Как всё красиво начиналось, а закончилось банальным мордобоем.

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Метки: Мариинский дворец   девушки   драка   лошади   охрана   санкт-петербург   
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45  комментариев
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3k
Tatyana 8 часов назад
Эти наездницыцыганят деньги и неадекватны совершенно. На Литейном ночью требовали с меня мзду на корм лошадкам. Когда предложида им купить корм по утру в ближайшем супермаркете, оближили матом и направили на меня своих скакунов. Было неприятно и страшновато оказаться под копытами.
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14k
sanchesS80 2 часа назад
Да как-то похер. Обычная бытовая разборка. Даже нормальной драки не вышло. Таких разборок в каждом городе ночью сотни происходят.
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193
Дмитрий 2 часа назад
Ну не знаю. Я на стороне охранников. перед тем как он ее "успокоил" эта дура неадекватная сколько раз ему в лицо зарядила да промеж ног? А маты? Она на них разговаривает? После того, как мужик два раза получил ногой между ног, он действительно "ухуел" и разок "успокоил". Все правильно сделал.
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13k
vikklu 3 часа назад
Вот так вот дамам без Д'Артаньяна ездить. Состарился, каналья...
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12k
Владислав Грецов 4 часа назад
лошади эти реально за.......но в данном случае охранники явно превысили свои полномочия
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2k
Хрюн 5 часов назад
Задрали эти мудаки со своими кобыляками. В парках невозможно пройти по дорожке обязательно эти уроды со своими колымагами едут. Типа туристов катают. Что в Пушкине что в Павловске. Надоели.
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3k
cfhfwby 5 часов назад
Бабенка махала ручками и ножками, била по лицу-это что? Баба не понимает слов, а вот кулачок по хлебальнику приводит их в чувство.
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7k
HUBLOT 5 часов назад
У пролетариата было два оружия - булыжник и шило против лошадей казаков. Было бы у охранника шило, дефка сама бы вылетела из седла.
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3k
Карабас-Барабас HUBLOT 5 часов назад
Жаль у девушки не было сабли
Жаль у девушки не было сабли
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193
мелкий кыШ 5 часов назад
шашкой надо было от плеча, ну а потом по традиции ножами
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−9
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−9
4k
Pterodactyl 6 часов назад
Я честно говоря не понял ,а какие полномочия есть у охранников? Какого хрена они вообще к девицам полезли.
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1k
Агафон 6 часов назад
Так и не понял, из- за чего, весь сыр бор начался?
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9k
ss 6 часов назад
Всё потому, что лошади без масок!
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1k
Can 6 часов назад
хм, зашли на чужую территорию. всем уже известно, что они платят ментам на Невском пр. и Дворцовой пл..
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3k
Bhaal 7 часов назад
У меня в Москве, тоже по району любят ночью или поздним вечером на лошадях кататься. Рядом Конно-спортивный клуб Измайлово. Бесит, что они за своими подопечными не убирают. Так как лошадки гадят прямо на тротуар.
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6k
Перст Указующий Bhaal 6 часов назад
так надо относить на территорию клуба
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3k
Руслан 7 часов назад
Пакета с совком не вижу,поэтому приходят только мысль -чтоб не засрали. А ударившая девушка автоматом переходит в спаринг партнера, и многие это забыли.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
42k
SAndre 7 часов назад
тетка полезла драться с представителем власти, закономерно гребла по хавальнику
теперь неплохо бы еще и срок или хотя бы штраф впаять за нападение на сотрудника
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3k
Bhaal SAndre 7 часов назад
С каких пор у нас быдло-охрана стала властью?
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20k
Михаил Сметанкин 7 часов назад
Мне вот что интересно. Если конь отдельно, то это просто животное. Если всадник без коня, то это пешеход. А если всадник на коне, то конь - транспорт, а всадник - его водитель. А если я оседлаю своего друга, назовем его Олег. И вот я еду на Олеге, и так что, Олег тоже будет транспортом, а я его водителем? И меня тоже охранники стащат с Олега?
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4k
Echo Михаил Сметанкин 7 часов назад
тяжело друзьям с вами
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1k
NiThR0 Михаил Сметанкин 7 часов назад
Хороший тамада
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14k
sanchesS80 Михаил Сметанкин 2 часа назад
ПДД РФ к сожалению не определяет что такое "верховое животное".
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3k
Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
А в немецких фильмах недавно видел совсем других всадниц и охранников
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20k
Михаил Сметанкин Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
В одном фильме я всадниц и с конями видел ))
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3k
Дарвин и аморальная премия Михаил Сметанкин 7 часов назад
И шо,коням понравилось?
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