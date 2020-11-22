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Ссора отцов в родительском чате закончилась дракой со стрельбой

Ссора отцов в родительском чате закончилась дракой со стрельбой (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 15:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: драка   массовая драка   родители   родительский чат   стрельба   
1782
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Родительские чаты — это не только кладезь концентрированной мудрости , но и место регулярных выяснения отношений.

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Метки: драка   массовая драка   родители   родительский чат   стрельба   
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1k
And Vans Час назад
Быдло может быть и образованное, это стиль жизни, общение с людьми, а не только умственные способности.
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Vital Idol Минуту назад
не сидите на жопе, защищайте свои права!
Ссылка www.youtube.com
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
че за бегающее ссыкло на 0:38?

как понять "русско-грузинский футболист"?
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7k
Шурум-бурум Полчаса назад
биомусор решает школьные вопросы своих малолетних отпрысков на "стрелке"

это, наверно, те, кто в девяностых ссал в пеленки и ходил пешком под стол
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29k
Alex Полчаса назад
"Ставлю сто фишек на черное" (с) Земфира
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227
Kasper007 Полчаса назад
Что с миром творится ? А потом уделяются почему дети бомжей бьют. Интересно где мозг у родителей. Я бы за угрозу в чатах ввёл угловку. А то одна тупая Блонди с 6 номером груди спровоцирует конфликт , в потом типа не при делах. Да и если ты чурбан, срок сразу на два умножать и всех корешков лес валить.
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9
Миша Полчаса назад
А чего тут думать, пусть прокурор думает. Законы или есть, или их нет. В последнем случае думай-не думай, а огнестрел надо покупать.
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34
yd-1127010648 48 минут назад
Ну, после грузина все стало ясно
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2
RNahalem 50 минут назад
Кастет - это "холодняк" чистой воды, когда уже будет реальное уголовное наказание за ношение и применение холодного оружия?!...
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7k
Клёст 50 минут назад
Всех вернуть обратно в школу, за парты - попытка повзрослеть и поумнеть номер два.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Клёст 39 минут назад
В специальную
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1k
Андрей 52 минуты назад
Главным качеством мужика, я считаю выдержка. Все остальное меркнет с этим.
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1k
ЛунныйКотэ 54 минуты назад
одного долпоепа с кастетом мало надо еще
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1k
Андрей 54 минуты назад
И эти долбо..ы воспитывают детей.
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3k
schmubu 57 минут назад
вот такие и дети потом вырастут...
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4k
кот базилий schmubu 54 минуты назад
Гораздо хуже, эти папы из "пепси", а сегодняшних детишек и не знаю как назвать.
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896
Fara Zolkin 58 минут назад
Остановите планету я сойду. Неужели нельзя подумать не о себе, а о детях. Хотя о чем тут говорить, если словами не могут решить. Уровень "школота".
P.s. виновата мне кажется "женщина"...
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406
bad-bubble 59 минут назад
И тут прибегает футболист Ананидзе и бьëт со спины. Классический абезян.
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41k
SAndre Час назад
ни хрена себе - родительское собрание!
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588
евгений Час назад
Йобнутые психопаты.
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2k
Voland евгений Час назад
нет, не психопаты, а просто долбойопы.
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12k
Ligov Час назад
Раньше были бандитские стрелки, разборки, теперь родительские...
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771
Traki Час назад
Если около 10 человек, значит однозначно чурбаньё.
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2k
Voland Traki Час назад
да не обязательно;) Всегда есть такие, кто не расстаются с синькой, например. Как-то, еще в пору работы в муниципальной школе, приходила такая вот команда типа разбираться... Получил я тогда по зубам знатно, но вот чуваки тупенькие оказались - не обратили внимания на камеру прям над доской в классе, да и охранник не спал - вызвал и ментов и вместе с трудовиком пришли на помощь... А вторая часть видео почему-то не записалась, увы, где уже данные тогварищи отгребали... Все бухие в хлам, один даже под веществами оказался по результатам экспертизы... Условкой отделались и компенсацией морального вреда и трат на лечение. Больше подобного не наблюдалось. И все русские, кстати.
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470
LinkLine Час назад
клоуны умолешеные
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