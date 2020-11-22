Ссора отцов в родительском чате закончилась дракой со стрельбой

Так, в Санкт-Петербурге молодые папаши переругавшись в чате решили выяснить отношения в офлайн и тут же «забили стрелку» на проспекте Тореза между домами № 19 и № 21. Спор отцов довольно быстро перерос в драку со стрельбой. Очевидцы драки утверждают, что в побоище участвовало больше 10 человек.