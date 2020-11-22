Ссора отцов в родительском чате закончилась дракой со стрельбой

Родительские чаты — это не только кладезь концентрированной мудрости , но и место регулярных выяснения отношений.
Так, в Санкт-Петербурге молодые папаши переругавшись в чате решили выяснить отношения в офлайн и тут же «забили стрелку» на проспекте Тореза между домами № 19 и № 21. Спор отцов довольно быстро перерос в драку со стрельбой. Очевидцы драки утверждают, что в побоище участвовало больше 10 человек.
Приехавшие по вызову сотрудники полиции задержали шестерых участников побоища. Почти все они имеют высшее образование и приличную работу. Среди устроивших потасовку были врач и русско-грузинский футболист. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что у драчунов изъяли газовый и травматический пистолет, в отношении них составлены административные протоколы.
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как понять "русско-грузинский футболист"?
это, наверно, те, кто в девяностых ссал в пеленки и ходил пешком под стол
P.s. виновата мне кажется "женщина"...