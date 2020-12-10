"Шок-контент": туристы в Сочи удивились девушке, обнажившейся для съемки в горах

Девушка попозировала для фото и случайно попала в объектив камеры туриста, который снимал ландшафт. Пришлось оправдываться перед женой.
Отдыхающая в Сочи женщина разделась для фотосессии. При этом ее абсолютно не смутили находящиеся рядом туристы. Некоторые из них случайно запечатлели совсем не горы, а ее, практически полностью обнаженную.
Правда, бдительность второй половинки очевидца была на высоте, потому не получилось сделать более детальную съемку и пришлось переключиться на ландшафт.
Моралисты в паблике "Типичный Сочи" осудили обнажившуюся, хотя, как водится, ролик посмотрели и, наверняка, не по одному разу. Впрочем, любителям показать свои "прелести" в общественных местах стоит быть осторожными - в мае нынешнего года устроившую фотосессию "ню" в Краснодаре арестовали на трое суток.
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___________________________________________________________она же
- Сделать фотки в инсту?!!! Скидываю трусы, быстрее фотай!!!
Ради фоточки или сториз, они тебе хоть на надгробной плите высрутся.
Мозгов то ноль