FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2274 поста • 1015 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Шок-контент": туристы в Сочи удивились девушке, обнажившейся для съемки в горах

"Шок-контент": туристы в Сочи удивились девушке, обнажившейся для съемки в горах (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 08:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   достопримечательности   сочи   туризм   фотосессия   
2750
3
1
Девушка попозировала для фото и случайно попала в объектив камеры туриста, который снимал ландшафт. Пришлось оправдываться перед женой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   достопримечательности   сочи   туризм   фотосессия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
549
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Прям таки шок? Кто в шоке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
8k
Гуляка 6 минут назад
Активно осуждаю! Как такое вообще выкладывать можно! На ролике же ничего толком не видно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexes 54 минуты назад
Ни о чём... Со спины бы еще снял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
SerGProS 58 минут назад
"Фу, какая низость..Дай-ка я с этим фоток десять сделаю.."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
homerchik Час назад
"Шок-контент": туристы в Сочи удивились девушке, обнажившейся для съемки в горах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
940
Степан Алкоголик Час назад
Чему удивляться то ? Таких сейчас полно, хлебом не корми, дай только сиськи показать или жопу, лишь бы привлечь к себе внимание...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки Час назад
- Меня надо добиваться, дарить подарки и тогда может быть я оголюсь....
___________________________________________________________она же
- Сделать фотки в инсту?!!! Скидываю трусы, быстрее фотай!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
KOSTELLO 2 часа назад
Обыкновенное тупорылое инстаграмное существо.
Ради фоточки или сториз, они тебе хоть на надгробной плите высрутся.
Мозгов то ноль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 2 часа назад
Тема сисек не раскрыта!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
Баба есть , а где солнце? Без него не загоришь! А судя потому как переминается она ещё не слабо мерзнет , но что не сделаешь ради славы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SSD 2 часа назад
Ох уж эти блогеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Гонку "Формулы-2" в Сочи отменили из-за серьезной аварии Гонку "Формулы-2" в Сочи отменили из-за серьезной аварии Неочевидные достопримечательности ближнего и дальнего Подмосковья, которые удивят туристов Неочевидные достопримечательности ближнего и дальнего Подмосковья, которые удивят туристов Топ-20 достопримечательностей Екатеринбурга для туристов, посещающих город впервые Топ-20 достопримечательностей Екатеринбурга для туристов, посещающих город впервые "Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился "Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился Как самые знаменитые здания мира выглядят с высоты? Как самые знаменитые здания мира выглядят с высоты?
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

617998



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
4
75
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Честная мама-блогер пишет о том, как сложно порой бывает любить своих детей
1
3
Честная мама-блогер пишет о том, как сложно порой бывает любить своих детей
Что приготовить на Новогодний стол
1
16
Что приготовить на Новогодний стол
Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$
Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересное#животные#забавно#истории#новости#актеры#настроение#сша
#фото#факты#россия#авария#разное#картинки#люди#в мире#позитив#автомир
#интересно#история#подборка#дтп#авто авария#кино#япония#дети#смешно#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться