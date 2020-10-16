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Топ-20 достопримечательностей Екатеринбурга для туристов, посещающих город впервые

Топ-20 достопримечательностей Екатеринбурга для туристов, посещающих город впервые (20 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:22
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   город   достопримечательности   екатеринбург   путешествие   фото   
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Лучшие достопримечательности Екатеринбурга с фото и описанием — исторические и современные, а также интересные места, которые можно посетить с детьми.

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Метки: видео   город   достопримечательности   екатеринбург   путешествие   фото   
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792
Лёха Час назад
Ганина яма и музей УГМК это не территория [мат]. Или убирайте или в заголовок :"и окрестности" добавляйте.
Музеев в городе больше,чем указано. Не упомянуты бывший военный(старый) вокзал, "варежка", памятник человеку-невидимке. Рядом с последним "белинка". Тоже есть,что посмотреть. Памятник водопроводчику...это так,с ходу...
Тема не раскрыта. Два.
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52
Атомный Крот 8 минут назад
Город древний, город длинный
имярек Екатерины,
Даже свод тюрьмы старинной
Здесь положен буквой "Е".
Здесь от веку было тяжко.
Здесь пришили Николашку.
И любая помнит башня
О демидовской семье.

А. Новиков
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57k
Доктор Джонс Час назад
Ельцин центр посещать - зашквар...
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Alorous

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