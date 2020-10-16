Топ-20 достопримечательностей Екатеринбурга для туристов, посещающих город впервые

Лучшие достопримечательности Екатеринбурга с фото и описанием — исторические и современные, а также интересные места, которые можно посетить с детьми.
Площадь 1905 года
Главная площадь Екатеринбурга, ансамбль которой образуют здание Администрации Екатеринбурге в стиле сталинского ампира, новое здание «Пассажа», псевдоготические Дома купцов Коробковых (сейчас часть ТЦ «Европа»), здание Сибирского торгового банка, Дом Актёра (усадьба купца Тупикова). На площади возвышается памятник Владимиру Ленину — бронзовая 6-метровая фигура на постаменте высотой 10,2 метра.
На центральной части площади основную часть года находится парковка, по выходным и праздникам — проводятся ярмарки, устанавливается сцена, но главным событием всё же становится зимний ледовый городок, каждый раз удивляющий гостей новой тематикой и мастерством исполнения скульптур.
На центральной части площади основную часть года находится парковка, по выходным и праздникам — проводятся ярмарки, устанавливается сцена, но главным событием всё же становится зимний ледовый городок, каждый раз удивляющий гостей новой тематикой и мастерством исполнения скульптур.
Плотинка и Исторический сквер
Исторического место, с которого началась история Екатеринбурга — в первую очередь города-завода, для функционирования которого нужна была плотина. В ее основе использовались лиственница и гранит, и конструкция плотины отлично сохранилась и сейчас, даже несмотря на интенсивную эксплуатацию и транспортный трафик. Летом у Плотинки особенно красиво: ухоженные клумбы в сквере, а на Исети — свето-музыкальные фонтаны.
На месте бывшего Екатеринбургского завода к 250-летию города был благоустроен Исторический сквер, включающий плотину Городского пруда на реке Исеть, водонапорную башню, территорию Екатеринбургского монетного двора, Музей природы в бывшем корпусе малых кузниц и котельной, Музей архитектуры — в здании чертежной и цехового магазина. В Исторический сквер входят и памятники, главный из которых — основателям города, Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
На месте бывшего Екатеринбургского завода к 250-летию города был благоустроен Исторический сквер, включающий плотину Городского пруда на реке Исеть, водонапорную башню, территорию Екатеринбургского монетного двора, Музей природы в бывшем корпусе малых кузниц и котельной, Музей архитектуры — в здании чертежной и цехового магазина. В Исторический сквер входят и памятники, главный из которых — основателям города, Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
Дом Севастьянова
Особняк XIX века на главном проспекте города, выделяющийся пышной архитектурой, в которой смешались черты необарокко, неомавританского стиля и псевдоготики, — объект культурного наследия и одна из главных архитектурных достопримечательностей города.
Облик здания, без которого немыслима панорама Плотинки, оказал влияние на архитектуру Екатеринбурга XIX века: привел к появлению неоготических построек.
Облик здания, без которого немыслима панорама Плотинки, оказал влияние на архитектуру Екатеринбурга XIX века: привел к появлению неоготических построек.
Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших
Пятикупольный храм на месте дома Ипатьева, в полуподвальной комнате которого была расстреляна царская семья, является действующим с 2003 года и являетсЯ одним из главных объектов «Синей линии» — туристического маршрута по Екатеринбургу, объединяющего 11 мест, связанных с семьей Николая II.
В храме и на прилегающей территории ежегодно проходят мероприятия в рамках «Царских дней». А в начале январе на площадке рядом с храмом проходит фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская Звезда».
В храме и на прилегающей территории ежегодно проходят мероприятия в рамках «Царских дней». А в начале январе на площадке рядом с храмом проходит фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская Звезда».
Екатеринбургский государственный цирк
Ажурный купол цирка — один из архитектурных символов Екатеринбурга. Здание, расположенное в центре города, по конструкции остается одним из лучших в Европе и оборудовано для сложнейших постановок.
С 2008 года осенью на сцене Екатеринбургского цирка проходит Всемирный фестиваль клоунов.
С 2008 года осенью на сцене Екатеринбургского цирка проходит Всемирный фестиваль клоунов.
Улица Вайнера
Главный пешеходный шопинг-маршрут в Екатеринбурге, как и большинство центральных пешеходных улиц областных центров страны, сравнивают с Арбатом, и не всем понравится его людность и рекламность. Однако пропускать его не стоит: исторические усадьбы и торговые дома, архитектура конструктивизма, музеи (включая новый «Эрмитаж-Урал») и другие достопримечательности.
Туристов на Вайнера всегда привлекает и возможность сфотографироваться с интересными городскими скульптурами: «Друзьями», Коробейником», «Влюбленными», " «Банкиром», «Велосипедистом» (памятник изобретателю велосипеда), «Геной Букиным» и «Майклом Джексоном», а в самые знойные дни — отдохнуть по полпути у фонтана «Машина времени».
Туристов на Вайнера всегда привлекает и возможность сфотографироваться с интересными городскими скульптурами: «Друзьями», Коробейником», «Влюбленными», " «Банкиром», «Велосипедистом» (памятник изобретателю велосипеда), «Геной Букиным» и «Майклом Джексоном», а в самые знойные дни — отдохнуть по полпути у фонтана «Машина времени».
Ельцин Центр
Президентский центр Бориса Ельцина — открывшийся в 2015 году культурно-образовательный и выставочный центр в районе Екатеринбург-Сити и Драмтеатра. Одной из основных его площадок является Музей Бориса Ельцина, включающий мемориальную и посвященную политической истории интерактивно-мультимедийную экспозицию.
Площадка для временных выставок Ельцин Центра часто афиширует обновление экспозиций, в Ельцин Центре проводятся лектории, творческие встречи, семинары и другие мероприятия. Работает детский научно-развлекательный центр и книжный магазин «Пиотровский».
Площадка для временных выставок Ельцин Центра часто афиширует обновление экспозиций, в Ельцин Центре проводятся лектории, творческие встречи, семинары и другие мероприятия. Работает детский научно-развлекательный центр и книжный магазин «Пиотровский».
Зоопарк в Екатеринбурге
Городской зоопарк, основанный в 1930 году, сейчас один из лучших в России по видовому разнообразию. И семейный поход в зоопарк для многих — классический формат отдыха, особенно с детьми.
В Екатеринбургском зоопарке представлено несколько десятков хищников, и любимцы публики среди них — кошачьи и медведи, также внимание всегда привлекают обезьяны, двухпалый ленивец, кенгуру и слониха Даша. Удача — застать показательные кормления животных.
В Екатеринбургском зоопарке представлено несколько десятков хищников, и любимцы публики среди них — кошачьи и медведи, также внимание всегда привлекают обезьяны, двухпалый ленивец, кенгуру и слониха Даша. Удача — застать показательные кормления животных.
Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
Архитектурное украшение Екатеринбурга — усадебный комплекс на Вознесенской горке, откуда открывается вид на Храм-на-Крови, район Динамо, Городской пруд и даже его противоположный берег — горящий огнями небоскребов Екатеринбург-Сити.
В усадебно-парковый комплекс входит и Харитоновский сад — первый в городе общественный сад, спланированный в стиле английского парка: с живописным искусственным прудом и двумя островками на нем, на одном из которых и находится ключевая парковая достопримечательность — белая ротонда.
В усадебно-парковый комплекс входит и Харитоновский сад — первый в городе общественный сад, спланированный в стиле английского парка: с живописным искусственным прудом и двумя островками на нем, на одном из которых и находится ключевая парковая достопримечательность — белая ротонда.
Городок Чекистов
Еще один символ города и наследия конструктивизма — «Городок чекистов» в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная. Образцовый жилой комплекс, построенный к 1933 году, включает 14 корпусов. Самая знаменитая его часть — гостиница «Исеть» — доминантное здание необычной полукруглой формы, чей фасад выходит на улицу Ленина.
В одном из бывших корпусов Городка чекистов, ДК имени Дзержинского, сейчас работает Музей истории и археологии Урала, где, помимо экспозиции, примечателен единственный сохранившийся в городе конструктивистский интерьер — закрученная против часовой стрелки мраморная винтовая лестница.
В одном из бывших корпусов Городка чекистов, ДК имени Дзержинского, сейчас работает Музей истории и археологии Урала, где, помимо экспозиции, примечателен единственный сохранившийся в городе конструктивистский интерьер — закрученная против часовой стрелки мраморная винтовая лестница.
Каменные палатки
Шарташские каменные палатки — памятник природы, истории и культуры, а также популярное место отдыха в черте города, у озера Шарташ. Гранитные скалы-останцы достигают 12-метров, но вместе с холмом их высота значительнее — около 25 метров. Объект относится к Шарташскому каменному массиву, возраст которого насчитывает около 300 миллионов лет.
Ранее у Каменных палаток располагалась мемориальная табличка, напоминающая, что здесь было место сбора рабочих и большевиков в период до Октябрьской революции, и не раз выступал уральский большевистский лидер Я. М. Свердлов.
Ранее у Каменных палаток располагалась мемориальная табличка, напоминающая, что здесь было место сбора рабочих и большевиков в период до Октябрьской революции, и не раз выступал уральский большевистский лидер Я. М. Свердлов.
Небоскреб Высоцкий
Самый знаменитый екатеринбургский небоскреб — вовсе не самое высокое здание в городе. Сейчас он уступает первенство башне «Исеть», но его посещение все же в приоритете — и всё благодаря главной смотровой площадке города, откуда открывается панорамный вид на Екатеринбург, а в хорошую погоду на горизонте видны даже пригороды.
Не пропустите и музей Владимира Высоцкого на втором этаже названного в его честь небоскреба. экспозиция интересная, много личных вещей поэта и примет времени, а главный экспонат — рукопись последнего стихотворение. С 2013 года установилась традиция «Забега на „Высоцкий“» — аналог проводящихся во многих странах мира забегов на небоскреб.
Не пропустите и музей Владимира Высоцкого на втором этаже названного в его честь небоскреба. экспозиция интересная, много личных вещей поэта и примет времени, а главный экспонат — рукопись последнего стихотворение. С 2013 года установилась традиция «Забега на „Высоцкий“» — аналог проводящихся во многих странах мира забегов на небоскреб.
Екатеринбургский театр оперы и балета
Классический театр с обновленным названием — «Урал Опера Балет» — самая знаменитая театральная сцена города. Увидеть ставший легендарным балет «Щелкунчик» в новогодние праздники, впечатлиться оперой «Евгений Онегин» или балетом «лебединое озеро», попасть на громкую премьеру — посещение екатеринбургского Оперного театра однозначно входит в список must do культурной поездки.
Оперное здание в эклектичном стиле с элементами венского барокко находится на проспекте Ленина и является одним из главных его архитектурных украшений. Фасад украшен барельефами, его венчает скульптура муз.
Оперное здание в эклектичном стиле с элементами венского барокко находится на проспекте Ленина и является одним из главных его архитектурных украшений. Фасад украшен барельефами, его венчает скульптура муз.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Крупнейший художественный музей Урала стоит посетить не только ради его главного бессменного экспоната — Каслинского чугунного павильона — и постоянной выставки предметов искусства, большинство из которых связаны с Уралом.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств регулярно принимает одни из лучших в стране выставок, организованных ведущими и тематическими художественными музеями, и особенно интересно посетить его в дни мероприятий: ежегодно он становится одной из главных площадок Ночи музеев.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств регулярно принимает одни из лучших в стране выставок, организованных ведущими и тематическими художественными музеями, и особенно интересно посетить его в дни мероприятий: ежегодно он становится одной из главных площадок Ночи музеев.
Музей истории Екатеринбурга
Исторический музей в старинных зданиях на ул. Карла Либкнехта отличается современными способами подачи информации и демонстрации экспозиции: здесь много интерактивных площадок, интереснейших и детализированных исторических фотографий города, тематических коллекций артефактов — и всё это в атмосферных исторических интерьерах.
Коллекции в филиалах музея не менее увлекательны: можно посетить «Фотографический дом Метенкова», «Дом Маклецкого», Водонапорную башню на Плотинке.
Коллекции в филиалах музея не менее увлекательны: можно посетить «Фотографический дом Метенкова», «Дом Маклецкого», Водонапорную башню на Плотинке.
Уралмаш и Белая башня
Один из самых известных районов Екатеринбурга — почти город в городе и его самобытная, многогранная достопримечательность, без посещения которой для многих туристов из других регионов поездка в Екатеринбург точно будет неполной. Прославленный завод, «криминальная столица» 90-х, сохранившиеся исторические кварталы и современные арт-пространства.
В числе символов Уралмаша и наследия конструктивизма в Екатеринбурге — Белая башня УЗТМ — столь же узнаваемая, как и гостиница «Исеть».
В числе символов Уралмаша и наследия конструктивизма в Екатеринбурге — Белая башня УЗТМ — столь же узнаваемая, как и гостиница «Исеть».
Парк Маяковского
Главный парк Екатеринбурга, место семейного отдыха, встречи праздников с массовыми гуляниями, концертов и трансляций под открытым небом. Площадь парка около 100 га, на его территории много аттракционов и прогулочных аллей, площадок активного отдыха, есть колесо обозрения. А зимой на центральной аллее для катания заливают каток.
Одна из особенностей парка — действующая Детская железная дорога, на которой работают школьники — юные железнодорожники.
Одна из особенностей парка — действующая Детская железная дорога, на которой работают школьники — юные железнодорожники.
Литературный квартал
В квартале исторических зданий по улице Пролетарская располагается Объединённый музей писателей Урала — один из крупнейших в России литературно-мемориальных комплексов. На территории Литературного квартала работают: Дом-музей Ф. М. Решетникова, Музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Музей «Литературная жизнь Урала XX века», Музей кукол и детской книги «Страна чудес», Камерный театр. На входе в квартал со стороны Первомайской улице гостей встречает памятник А. С. Пушкину.
Объединённый музей писателей Урала имеет еще более десятка филиалов — в том числе областных музеев. Самый посещаемый филиал находится в Екатеринбурге — это мемориальный музей уральского писателя-сказочника П. П. Бажова.
Объединённый музей писателей Урала имеет еще более десятка филиалов — в том числе областных музеев. Самый посещаемый филиал находится в Екатеринбурге — это мемориальный музей уральского писателя-сказочника П. П. Бажова.
Музейный комплекс УГМК
Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании — Музей военной техники и Музей автомобильной техники — располагается в городе-спутнике Екатеринбурга, Верхней Пышме. Добираться до музея удобно, и за осмотром экспозиции можно провести почти весь день — настолько она масштабна.
Сейчас коллекция музеев УГМК включает более 12 тысяч экспонатов (и продолжает пополняться), в том числе около 500 экземпляров военной техники, столько же — музейных автомобилей советского и зарубежного производств, велосипедов, мотоциклов и другого транспорта.
Сейчас коллекция музеев УГМК включает более 12 тысяч экспонатов (и продолжает пополняться), в том числе около 500 экземпляров военной техники, столько же — музейных автомобилей советского и зарубежного производств, велосипедов, мотоциклов и другого транспорта.
Ганина Яма
Мужской монастырь Царственных Страстотерпцев — главный паломнический маршрут из Екатеринбурга, находится в 25 км от центра города — на месте уничтожения останков царской семьи.
В монастыре действует семь храмов — по количеству убиенных членов семьи последнего российского императора.
В монастыре действует семь храмов — по количеству убиенных членов семьи последнего российского императора.
Видео обзор достопримечательностей Екатеринбурга
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Музеев в городе больше,чем указано. Не упомянуты бывший военный(старый) вокзал, "варежка", памятник человеку-невидимке. Рядом с последним "белинка". Тоже есть,что посмотреть. Памятник водопроводчику...это так,с ходу...
Тема не раскрыта. Два.
имярек Екатерины,
Даже свод тюрьмы старинной
Здесь положен буквой "Е".
Здесь от веку было тяжко.
Здесь пришили Николашку.
И любая помнит башня
О демидовской семье.
А. Новиков