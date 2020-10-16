Топ-20 достопримечательностей Екатеринбурга для туристов, посещающих город впервые

Исторического место, с которого началась история Екатеринбурга — в первую очередь города-завода, для функционирования которого нужна была плотина. В ее основе использовались лиственница и гранит, и конструкция плотины отлично сохранилась и сейчас, даже несмотря на интенсивную эксплуатацию и транспортный трафик. Летом у Плотинки особенно красиво: ухоженные клумбы в сквере, а на Исети — свето-музыкальные фонтаны.



На месте бывшего Екатеринбургского завода к 250-летию города был благоустроен Исторический сквер, включающий плотину Городского пруда на реке Исеть, водонапорную башню, территорию Екатеринбургского монетного двора, Музей природы в бывшем корпусе малых кузниц и котельной, Музей архитектуры — в здании чертежной и цехового магазина. В Исторический сквер входят и памятники, главный из которых — основателям города, Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.