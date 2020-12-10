Российский депутат лихо пилил краденые рельсы, но был схвачен за руку правоохранителями

В Ленинградской области за воровством рельсов была задержана группа подозреваемых, в ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что в этой шайке видное место занимал местный муниципальный депутат.
Подельники, один из которых позже достал из штанины мандат, ловко орудуя автогеном, шинковали рельсы и складировали получившиеся куски в автомобиль. При задержании, главный из них, предъявив депутатский мандат, заявил полицейским, что чужого не брал - всё вокруг валялось и добавил, что не корысти ради - на чермет, а для укрепления своей пилорамы добро пристроить хотел. .
"Сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным. Так как один из мужчин является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение, материалы о данном хищении переданы в следственные органы", – говорится в сообщении источника со ссылкой на СК.
Местные СМИ сообщают, что речь идёт, якобы о депутате Лебяженского городского поселения Евгении Будаеве. Однако официального подтверждения его причастности к инциденту пока не поступило.
Следователи организовали проверку - опрашивают свидетелей, допрашивают подозреваемых.
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Опасность рядом!)
(СарказЬмЪ)