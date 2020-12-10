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Российский депутат лихо пилил краденые рельсы, но был схвачен за руку правоохранителями

Российский депутат лихо пилил краденые рельсы, но был схвачен за руку правоохранителями (1 фото)

Автор:
10 декабря 2020 08:11
Сообщество : Криминал
Метки: *****т   депутат   кража   криминал   ленинград   область   перегон   россия   
4809
1

В Ленинградской области за воровством рельсов была задержана группа подозреваемых, в ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что в этой шайке видное место занимал местный муниципальный депутат.

Источник:

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Метки: *****т   депутат   кража   криминал   ленинград   область   перегон   россия   
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16  комментариев
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5k
SR 3 часа назад
Депутат - вор. Нужно удивиться от этой новости?
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16
Viatcheslav Kouznetsov Минуту назад
Сразу вспомнил заметку в газете в конце 80-х...Где-то в красноярском крае, женщина украла 18 км рельс. Ну суде заявляла, что делала все в одиночку :)))
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6k
Миха Полчаса назад
Лебяга… ничёсе - совсем неподалеку от меня!
Опасность рядом!)
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627
Денис Пантюшев 46 минут назад
Да ладно. Никогда не было, и вот опять.
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1k
Павел 47 минут назад
Мне кажется какой то злой колдун проклял всю власть в России. Всякий кто займет хоть самый малый властный пост, сразу начинает воровать как последняя су*а, даже сам не осозновая это. Это как жажда, которую нельзя утолить.
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7k
harlamov Павел 6 минут назад
Очень правильная мысль. Но я бы все таки добавил, что так выстроена система. Все завязано на бабках. Чтоб занять пост, удержаться на нем, куда-то продвинуться ты должен брать, давать, воровать, откатывать. И этого никто не скрывает. Поэтому и идут туда только такие люди.
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1k
Kom9ipa Павел 5 минут назад
Вы перепутали причину и следствие: всякий, кто начинает воровать, старается пролезть во власть, чтобы прикрыться мандатом для того, чтобы было сподручнее воровать.
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2k
Frank Borman Час назад
"Прихватизация - суть первоначальное накопление капитала. Без этого не обходится ни одна капиталистическая система." - Сунь Хунь Вынь, древнекитайский философ.
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53k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
Российский депутат лихо пилил краденые рельсы, но был схвачен за руку правоохранителями
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569
dark_shadow 2 часа назад
"Пилите, Шура, пилите - они золотые"
(СарказЬмЪ)
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70
bobobo 2 часа назад
Был бы в Гос. Думе, воровал бы составами. А так, только рельсами.
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593
bvcbvcbcv 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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