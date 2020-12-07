На одном из российских аэродромов ЧП: злоумышленники пробрались в самолёт «судного дня»

Как сообщили источнику, воздушное судно было доставлено в Таганрог для проведения плановых работ по модернизации. На момент приёмки самолёта всё бортовое оборудование было на месте. После завершения работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не смутило.

На данный момент по факту произошедшего ведётся следствие. На месте преступления сыщики обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви преступников.

С 1987 года было произведено четыре самолёта Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения.

Самолёты "судного дня" был созданы на базе аэробусов Ил-86. На них установили систему дозаправки топливом в полёте, и они могли висеть в воздухе до трёх суток. И, конечно, комплекс средств автоматизации и бортовой узел связи. Задача таких самолётов - организация сетей связи в условиях, когда наземная инфраструктура отсутствует либо полностью разрушена. Аппаратура, установленная на самолёте, позволяет управлять всеми видами вооружённых сил.