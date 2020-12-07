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На одном из российских аэродромов ЧП: злоумышленники пробрались в самолёт «судного дня»

На одном из российских аэродромов ЧП: злоумышленники пробрались в самолёт «судного дня» (2 фото)

Автор:
07 декабря 2020 22:13
Сообщество : Криминал
Метки: Ил-80   аэродром   вскрытие   кража   россия   следствие   следы   таганрог   
5783
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На аэродроме «Таганрог-Южный» воры обокрали самолёт Ил-80, более известный как «воздушный командный пункт», или самолёт «судного дня».

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Метки: Ил-80   аэродром   вскрытие   кража   россия   следствие   следы   таганрог   
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27k
lem02 4 часа назад
воры обокрали самолёт Ил-80, более известный как «воздушный командный пункт», или самолёт «судного дня»

Хорошо хоть не угнали и не начали с него командовать.
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2k
RelaniumZ 18 минут назад
«Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева»
Товарищь Бери...ээээ...ев, скажите как вы оцениваете эту деверсию по вашему ведомству? Достойна она высшей меры или ограничимся перевоспитанием этого недружественного элемента на 25 лет?
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1k
Vaskon 24 минуты назад
Хорошо что эффектно не закончили 2020 год ядрённым феерверком!
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10k
wilddewill 47 минут назад
Всё смех.у.е.чки? А вы представляете, ЧТО можно украсть с такого самолета? Оборудование которое имеет доступ к запуску ядерных боеголовок, это не шутки же совсем. В век цифровых технологий, когда взломать коды и подделать частоты не проблема в общем-то.... Хорошо если стащили только ради драгметаллов, а если это заказ чей то? Посмотрите сколько сейчас в мире идиотов с кривыми мозгами и кучей денег. А если завтра такой товарищ сможет запустить хоть одну ракету.... Мир и так на грани.... Вы представляете, что будет? Бункер у всех есть?
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123
vova old 2 часа назад
ну хоть унесли электронику, а еслиб свою инсталировали? хорошо что не ШПИЁНЫ
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1k
Павел 2 часа назад
Ой ну ладно, шум подняли, было бы из за чего. Воровство- это вся суть современной России. Тут каждый чиновник и депутат ворует миллиардами, все привыкли, а тут какой то самолет жалкий.
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
расп_дяйство в армии неистребимо...Причём в любой точке мира.
Где охрана была? Аэродром - режимный объект, там, сска, к забору просто так не подойдёшь, а тем более проникнуть на территорию, вскрыть самолёт и ещё успеть вынести железки из него
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2k
skandere Александр Зотов Час назад
Делаем вывод: проникнуть на объект могли только те, кто знал что брать, когда брать и как. Следовательно свои, родные.
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−6
LoginNaFishkah 2 часа назад
Это ещё ладно, вот если Байден,как к власти прийдёт полностью, действительно поставит вопрос ребром, россияне, ваши воры высокосидящие имеют активов около 1трлн.долларов, если мы их заморозим, чтобы ваш вождь обулённый и компания, больше не кошмарили меньшие страны и отдадим вашему более адекватному новому правительству ;)
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27
Михаил LoginNaFishkah Час назад
Я не знаю с чего ты такой боевой.
Кремляди не держат активы в США. После Лазаренко уже никто в своём уме рисковать не будет. На оффшоры американское влияние не распространяется, даже если кто-то думает иначе. То есть реально Байден здесь сам сделать ничего не сможет. Это нужно вынудить оффшоры принять законы о прозрачности, а они живут на процентах с ворованного, и хлеба своего с икрой не отдадут.
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26k
a.fey 2 часа назад
Чего-то вспомнилось..

Объявление:
Таксисту, нашедшему конверт с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» просьба застрелиться самому.
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Обама, ты не чмо, вернись, мы все простим! Этот Байден совсем в корягу обурел!
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−7
Вася с ложкой 2 часа назад
Народ видно не совсем понимает И воспринимает самолет *Судного дня* как смех .Ребята это так сказать последний рубеж .Это самолет с которого будут приниматься решения* стоимостью* *в миллионы жизней ......И вот просто взяли и *приватизировали* ?? Детали с наверно Самого!! секретного самолета ? ..Ребята вы пугаете планету .А кто у вас ядерное оружие охраняет ?
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3k
RALEXXX Вася с ложкой 2 часа назад
Вот-вот. И я про тоже.
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19k
pssst Вася с ложкой 2 часа назад
Никто с него решения принимать не будет. Это ретранслятор.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Судный день когда еще наступит, а кушать то хочется каждый день. Вто местная алкашня и провела маленькую локальную прихватизацию.
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374
... 3 часа назад
это скорее самолет скудного дня
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9k
Bill 3 часа назад
Где-то в бункере икнул Трамп.
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4k
Ya 3 часа назад
Ну началось, хороший вброс. Придурки теперь пару недель будут копипастить.
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639
Оля Т. 3 часа назад
Очень интересно, что обокрали по завершении работ. По мне, так старое сняли, новое оборудование продали не устанавливая. И списали все на кражу. Ну или в стране настолько отмороженные воры, что воруют электронику с военных самолетов.
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4k
Летучий Мыш 4 часа назад
Ну все, судный день отменяется. Чуваки мир спасли
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27
Михаил Летучий Мыш Час назад
Да, я тоже так-же подумал. Война отменяется
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2k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
https://old.fishki.net/3493615-na-ajerodrome-v-taganroge-obokrali-sekretnyj-rossijskij-samolet-sudnogo-dnja.htmlhttps://old.fishki.net/3493615-na-ajerodrome-v-taganroge-obokrali-sekretnyj-rossijskij-samolet-sudnogo-dnja.html
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42k
SAndre 4 часа назад
кому-то будет бо-бо
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1k
Sergei Ogarkov 4 часа назад
Учитывая как финансируют этот завод и кто там остался после развала СССР, вообще не удивлён. Уйдут последние пенсионеры и завод закроют. Станции и платы скорее всего найдут в пунктах приёма цветмета, коих на юге теперь больше, чем ларьков в 90-х. И сделали это не враги народа, а местная спивающаяся алкашня, у которой нет ни работы ни шансов на будущее. И это не либерастня, а сегодняшние реалии Таганрога.
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16k
babuby Sergei Ogarkov 2 часа назад
Так не только Таганрога!
Эххх... Не смотрят они телек. Потому и не видят как мы впереди всех.
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3k
Deniss 4 часа назад
"все украдено до нас..." (с)
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