На одном из российских аэродромов ЧП: злоумышленники пробрались в самолёт «судного дня»

На аэродроме «Таганрог-Южный» воры обокрали самолёт Ил-80, более известный как «воздушный командный пункт», или самолёт «судного дня».
Заявление о краже поступило в полицию, в пятницу, 4 декабря. В нём начальник службы авиационной безопасности «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева» сообщил, что утром при осмотре самолёта сотрудники аэродрома обнаружили следы вскрытия грузового люка. Дальнейшая проверка установила, что злоумышленники похитили из самолёта более 30 находившихся на борту радиостанций, а также отдельные платы от радиоэлектроники.
Как сообщили источнику, воздушное судно было доставлено в Таганрог для проведения плановых работ по модернизации. На момент приёмки самолёта всё бортовое оборудование было на месте. После завершения работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не смутило.
На данный момент по факту произошедшего ведётся следствие. На месте преступления сыщики обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви преступников.
С 1987 года было произведено четыре самолёта Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения.
Самолёты "судного дня" был созданы на базе аэробусов Ил-86. На них установили систему дозаправки топливом в полёте, и они могли висеть в воздухе до трёх суток. И, конечно, комплекс средств автоматизации и бортовой узел связи. Задача таких самолётов - организация сетей связи в условиях, когда наземная инфраструктура отсутствует либо полностью разрушена. Аппаратура, установленная на самолёте, позволяет управлять всеми видами вооружённых сил.
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Хорошо хоть не угнали и не начали с него командовать.
Товарищь Бери...ээээ...ев, скажите как вы оцениваете эту деверсию по вашему ведомству? Достойна она высшей меры или ограничимся перевоспитанием этого недружественного элемента на 25 лет?
Где охрана была? Аэродром - режимный объект, там, сска, к забору просто так не подойдёшь, а тем более проникнуть на территорию, вскрыть самолёт и ещё успеть вынести железки из него
Кремляди не держат активы в США. После Лазаренко уже никто в своём уме рисковать не будет. На оффшоры американское влияние не распространяется, даже если кто-то думает иначе. То есть реально Байден здесь сам сделать ничего не сможет. Это нужно вынудить оффшоры принять законы о прозрачности, а они живут на процентах с ворованного, и хлеба своего с икрой не отдадут.
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Таксисту, нашедшему конверт с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» просьба застрелиться самому.
Эххх... Не смотрят они телек. Потому и не видят как мы впереди всех.