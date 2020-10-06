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Московский ухажёр пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её семье

Московский ухажёр пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её семье (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 20:25
Сообщество : Криминал
Метки: Севастополь   девушка   исчезновение   криминал   крым   россия   шапиро   яхта   
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Столичный бизнесмен утверждал, что Лилия утонула у него на глазах, а он вплавь добрался до берега, бросив судно. Однако затем отказался от этих показаний, но при этом не стал давать других.

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Метки: Севастополь   девушка   исчезновение   криминал   крым   россия   шапиро   яхта   
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21  комментарий
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85k
Дмитрий Час назад
Всё здесь понятно - она не дала , петух оскорбился и сбросил девушку в воду .
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12k
aalexey3 6 минут назад
Из за острова, на стрежень...
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1k
Свирепый Бамбр 11 минут назад
Ой, да мало-ли проституток пропадает на работе...
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7k
Владимир 13 минут назад
Очень напоминает историю с https://ru.wikipedia.org/wiki/Валль,_Кимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Валль,_Ким
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18k
Альберт 19 минут назад
Что-то совсем менты не хотят работать.
Обычно:
"В ходе следственно-розыскных мероприятий, задержанный дал признательные показания, а затем признался еще в ряде аналогичных преступлений".
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147
Василий Теркин 21 минуту назад
Пётр,призд*т(
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25
Юрий 41 минуту назад
Любой мужик, ЛЮБОЙ, Которому баба предложит покататься на яхте, расскажет всем друзьям и будет настороже! А не поведется на роскошь и слова! А бабы годами ведутся и пропадают, гибнут и остаются с прицепом! Но мозгами [мат] обзаведутся!(
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25
Юрий 49 минут назад
Очередная дурочка, решила что она королева, раз помахали чем-то дорогим! А по факту тупая [мат], повилась и поплатилась!
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24k
Aqueronte Час назад
Крым тащит на себя питерские лавры
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18k
Альберт Aqueronte 23 минуты назад
Думаете опять "расчленёнка"?
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24k
Aqueronte Альберт 15 минут назад
У Крыма свой шарм должен быть, к чему имитация.
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7k
Шурум-бурум Час назад
очередной больной сыкливый жид с деньгами и комплексами!
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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10k
Yasen_Perec Шурум-бурум 56 минут назад
Да хоть по-румынски засранец. Они знают, что они жиды. Хватит каждый раз оправдываться.
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44k
Albert GER Час назад
я видел кино с таким сюжетом.
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1k
Фрэнд Час назад
Дичь какая-то. На кого расчёт, на идиотов ?
Мы в каменном веке живём, где нет телефонов и отчалив от берега Крыма, попадаешь сразу в центр океана ? На лодке он значит к берегу не смог причалить, а руками догрёб ?
Тащите кота с прожектором.
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29k
Опаньки 2 часа назад
да, принцы бывают разными
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Опаньки Час назад
Как и золушки...
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83k
Редька с хреном Автор поста Опаньки Час назад
Да, судя по физиономии, Шапиро скорее не предприниматель, а зиц-председатель, так что, куда, зачем и по чьему приказу он Лилию эскортировал - дело ясное, что дело тёмное. К примеру если отвлечься и гипотетически предположить: влиятельный мэн, а на самом деле шестёрка, предлагает абстрактной девушке продать девственность за бешеные бабки. Та соглашается, но попадает на чёрную мессу, где её накачивают наркотой, используют в ритуальных целях и съедают под занавес. После моются, разъезжаются по столицам, а за паровоза идёт шестёрка. Все сказанное, разумеется фантазия, и ни коем образом не касается ни Шапиры ни Лилии.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Редька с хреном 39 минут назад
можно помедленнее, я записываю
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6k
KOSTELLO Редька с хреном 3 минуты назад
Хороший тамада и конкурсы интересные.....
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