Московский ухажёр пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её семье

Шапиро путался и менял свои показания. Согласно его последней версии, дело обстояло так: 29 сентября они с Лилией вышли на прогулку, на катере из бухты Круглая и попали в шторм. Далее, со слов мужчины, девушка утонула у него на глазах, а он вплавь добрался до берега, бросив судно, которое уносило волнами.

Однако версия со штормом у многих вызывает ряд вопросов. Одна из жительниц Севастополя написала в Instagram о том, что была в бухте в тот день.

«Мы с детьми гуляли 29 сентября на Омеге (пляж в бухте Круглая, откуда отплыл катер, — прим. ред.), уехали после обеда — море спокойнейшее было. Ночью только погода портиться начала. Очень всё странно», — написала она.

В настоящее время спутник Лилии отказывается давать показания, но при этом всё ещё находится на свободе.