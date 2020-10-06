Московский ухажёр пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её семье

Столичный бизнесмен утверждал, что Лилия утонула у него на глазах, а он вплавь добрался до берега, бросив судно. Однако затем отказался от этих показаний, но при этом не стал давать других.
Крымские следователи уже неделю делают всё возможное, пытаясь установить обстоятельства таинственного исчезновения 20-летней студентки Лилии Бирулиной, которая пропала во время прогулки на катере с 40-летним бизнесменом Петром Шапиро. Прояснить ситуацию может только Пётр, но его роль в пропаже девушки до сих пор не выяснена. Об этом рассказала бывшая одноклассница девушки Елизавета.
"Вроде как этот Пётр дал показания, что они катались с ней, она прыгнула и не выплыла. Он её поискал, не нашёл, и всё. Потом он вроде как отказался от своих показаний, нанял адвоката. Должен был быть полиграф, насколько я знаю, он его не прошёл, в плане — не стали брать показания", - рассказала одноклассница Лилии.
А кто же такой, этот загадочный спутник Лилии Берулиной? Им оказался московский бизнесмен Пётр Шапиро. По данным базы российских организаций Rusprofile, Шапиро является генеральным директором ООО "Забота", которая занимается частными домами престарелых. Пётр также является учредителем ряда дочерних организаций, зарегистрированных в Москве и Московской области.
Шапиро путался и менял свои показания. Согласно его последней версии, дело обстояло так: 29 сентября они с Лилией вышли на прогулку, на катере из бухты Круглая и попали в шторм. Далее, со слов мужчины, девушка утонула у него на глазах, а он вплавь добрался до берега, бросив судно, которое уносило волнами.
Однако версия со штормом у многих вызывает ряд вопросов. Одна из жительниц Севастополя написала в Instagram о том, что была в бухте в тот день.
«Мы с детьми гуляли 29 сентября на Омеге (пляж в бухте Круглая, откуда отплыл катер, — прим. ред.), уехали после обеда — море спокойнейшее было. Ночью только погода портиться начала. Очень всё странно», — написала она.
В настоящее время спутник Лилии отказывается давать показания, но при этом всё ещё находится на свободе.
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Выяснилось, что родные и друзья Лилии мало что знали о её новом ухажёре. По их словам, они встречались примерно полтора месяца, но студентка его никому не успела представить. После исчезновения девушки он, по словам представителя семьи Бирулиных, долго и наотрез отказывался от встречи с родными Лилии. Однако информационная волна в СМИ заставила его изменить решение. Он сам позвонил семье подруги и назначил дату встречи. Родственники девушки надеются, что она прольёт свет на судьбу Лилии.
Представитель близких по имени Евгений, сообщил, что им звонил мужчина (предположительно, тот самый Пётр), чтобы договориться о встрече.
В настоящее время Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 20-летней студентки из города Севастополя (ч.1. ст. 105 УК РФ).
Если вы стали свидетелем случившегося с Лилией. Или знаете подробности о её местонахождении.
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"В ходе следственно-розыскных мероприятий, задержанный дал признательные показания, а затем признался еще в ряде аналогичных преступлений".
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
Мы в каменном веке живём, где нет телефонов и отчалив от берега Крыма, попадаешь сразу в центр океана ? На лодке он значит к берегу не смог причалить, а руками догрёб ?
Тащите кота с прожектором.