Как просто из дешевого телевизора сделать дорогой-русская смекалка

-А теперь рассказывай, зачем тебе все это?

Сергей не долго колебался и выдавил из себя короткое "ПШЛИ". Приходим к нему домой, а в зале красуется новый красивый телевизор LG. Экран целых 42 дюйма (107 сантиметров!)по диагонали. Даже упаковка еще лежит рядышком.

Оказывается, когда Серега выбирал себе новый телевизор, обнаружил интересный нюанс: Продаются два одинаковых телевизора с разницей в цене около 5 тысяч. Одна модель может показывать фото и видео с флешки, а в другой модели этой функции нет, хотя USB разъем есть. Около него строгая запись "Только для сервиса!"