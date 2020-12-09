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Как просто из дешевого телевизора сделать дорогой-русская смекалка

Как просто из дешевого телевизора сделать дорогой-русская смекалка (8 фото + 1 гиф)

Автор:
09 декабря 2020 14:44
Метки: интересно   телевизоры   электроника   
3963
9

Ну никак не ожидал от соседа, человека далекого от современных технологий, такой шустрой хитрости. Сам то он точно бы до этого не додумался-интернет помог.

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Метки: интересно   телевизоры   электроника   
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18k
BillyBonzz 3 часа назад
Пля, чуваки, вас что, из 1985 только что сюда к нам закинуло?
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40k
Митрий 6 минут назад
Судя по фото, телик Сереги совсем не новый. Да и в меню я про USB ничего не нашел...
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13k
Killgrave Час назад
Лет 10-15 назад это было бы немного интересно.
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6k
Сергей Ко Час назад
Реклама телеящика или байкала?
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
М-да. Стоит ящик 55 дюймов - чота маленький какой-то.
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6k
bum-bum 3 часа назад
офуенно новая модель 2013 года)) даже в продаже нет нихуа лет пять уже причем))
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20k
Vazari 3 часа назад
О! У меня такой же телек в кабинете стоит. А вот пример "нерусской" смекалки. Покупаешь в любом супермаркете самый дешевый ТВ тюнер. Такой, как на фото-стоит 250р. Он читает любую флешку. А если озадачишься и подключишь еще и антенну-самую примитивную, то получишь 20 каналов в цифровом формате+радио. И напоследок, это может тайна для твоего соседа, но в этом телеке аж три разъема HDMI. Подключи ноут и даже скачивать ничего не надо-смотри онлайн)

О! У меня такой же телек в кабинете стоит. А вот пример "нерусской" смекалки. Покупаешь в любом супермаркете самый дешевый ТВ тюнер. Такой, как на фото-стоит 250р. Он читает любую флешку. А если озадачишься и подключишь еще и антенну-самую примитивную, то получишь 20 каналов в цифровом формате+радио. И напоследок, это может тайна для твоего соседа, но в этом телеке аж три разъема HDMI. Подключи ноут и даже скачивать ничего не надо-смотри онлайн)
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9k
Олегbl4 Vazari 2 часа назад
А можно купить ТВ приставку и перепрошить ее под IPTV
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20k
Vazari Олегbl4 2 часа назад
С такой дешманской приставкой это возможно?
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9k
Олегbl4 Vazari Час назад
Вроде можно.
http://tv4k.ru/viewtopic.php?t=352http://tv4k.ru/viewtopic.php?t=352
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582
☣️Месть печенегов☣️ Vazari Час назад
Ну не знаю, последний раз покупал за 1200. Если вы о дтв2
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6k
Matthew Hopkins Vazari Полчаса назад
Дерьмо все эти приставки и флешки они дерьмово читают.
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6k
bum-bum 3 часа назад
а чо на новом телевизоре столько говна по углам как будто он уже 15 отпахал?
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2k
дед Сергей 3 часа назад
Экран целых 42 дюйма (107 сантиметров!) !!!!!!!!!!
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481
Валентин Ушаков 3 часа назад
А когда будет обзор на видеодвойку?
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20k
Юрьевич 3 часа назад
Интересно что он по скарту подключил... не удивлюсь если кассетный видеомагнитофон...
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