Как просто из дешевого телевизора сделать дорогой-русская смекалка

Ну никак не ожидал от соседа, человека далекого от современных технологий, такой шустрой хитрости. Сам то он точно бы до этого не додумался-интернет помог.
В один прекрасный день на пороге появляется сосед Сергей. В руке держит обрезанный шнур наушников и светодиод.
-Не знаешь как правильно присоединить ЭТО? Я прикрутил, а он не светит....
Оказывается светодиод этот не простой, а инфракрасный и надо чтобы он моргал в такт музыке. Объяснил ему к каким проводам шнура подсоединить светодиод , припаяли, подключили к ноутбуку. Моргания светодиода не видно глазу, потому что он инфракрасный. Включаем камеру телефона и направляем на светодиод-экран отлично показывает моргание инфракрасного света в такт музыке.
-А теперь рассказывай, зачем тебе все это?
Сергей не долго колебался и выдавил из себя короткое "ПШЛИ". Приходим к нему домой, а в зале красуется новый красивый телевизор LG. Экран целых 42 дюйма (107 сантиметров!)по диагонали. Даже упаковка еще лежит рядышком.
Оказывается, когда Серега выбирал себе новый телевизор, обнаружил интересный нюанс: Продаются два одинаковых телевизора с разницей в цене около 5 тысяч. Одна модель может показывать фото и видео с флешки, а в другой модели этой функции нет, хотя USB разъем есть. Около него строгая запись "Только для сервиса!"
Серега поискал отзывы на эти телевизоры и наткнулся на интересную подробность: конструкция обоих телевизоров абсолютно одинакова! Только в модели телевизора подешевле порт USB заблокирован на программном уровне производителем. Чтобы разблокировать порт нужен специальный пульт, который имеется только в сервисных центрах фирмы LG.
Нашелся умелец, который последовательность нажатия клавиш на этом хитром сервисном пульте записал в виде звукового файла и выложил в интернет. Серега этот звуковой файл скачал. Подключаем наш шнур с инфракрасным светодиодом к ноутбуку, направляем на телевизор и воспроизводим звуковой файл. На телевизоре появляется секретное сервисное (инженерное) меню.
Дальше пользуемся обычным пультом: Находим пункт "USB порт" и ставим галочку на "чтение видео и фото". ВСЕ! ТЕЛЕВИЗОР ТУТ ЖЕ ПОДОРОЖАЛ ПОЧТИ НА 5 ТЫСЯЧ! Ну минус стоимость светодиода конечно-30 копеек.
На такой радости то как уж без "поляны". Посидели за рюмкой "БАЙКАЛА", посмотрели с флешки фотографии с отдыха-порадовались, вспоминая летние приключения.
Прошло года 3 или даже 4, в один из пятничных осенних вечеров встречаю около подъезда соседа:
-Что такой хмурый?
-Да проблем навалилось куча, тяжелая была неделя...
-Аналогично! Пошли ко мне лечить нервы. Не надо в гастроном, у меня все есть.
Приходим к нему, накрывается в зале стол и я прошу выключить телевизор-раздражает с усталости. Сосед хитро улыбаясь достает с полки флешку и включает в телевизор, который тут же превращается..... в пылающий камин!
Оказывается, чертовски приятно пятничным осенним вечером, неспешно потягивать волшебный нектар за философскими беседами и любоваться магическим танцам языков пламени над пышущими жаром поленьями. Усталость испаряется мгновенно!
Категорично рекомендую такой релакс !
Источник:
- MMA или тай-чи: двое бойцов выяснили, какой стиль круче
- Какой океан самый глубокий?
- 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне
- 15 художественных отсылок к произведениям искусства в фильмах
- "В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо
Понравилось56
http://tv4k.ru/viewtopic.php?t=352http://tv4k.ru/viewtopic.php?t=352