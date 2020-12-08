Какой океан самый глубокий?

О силе и моще океанов пишут рассказы, складывают легенды и песни. Они завораживают не только своей красотой, но и размерами. Какой же самый глубокий океан в мире? Давайте об этом и поговорим.

Рейтинг из 5 океанов

При составлении рейтинга мы брали во внимание информацию, записанную в Википедии.

5 — Южный океан

Это своего рода «пятый океан», который не имеет чёткой границы в северной части. Его площадь — 20 327 млн км², а самая большая глубина — 8 264 м. Размеры не такие уж и пугающие, поэтому запросто можно сказать, что это самый маленький океан в мире.