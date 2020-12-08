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Какой океан самый глубокий?

Какой океан самый глубокий? (6 фото)

Автор:
08 декабря 2020 10:05
Сообщество : Факты
Метки: в мире   вода   интересно   океан   самый глубокий океан   факты   фото   
3086
6

Вода занимает большую часть поверхности планеты Земля. С одной стороны океаны привлекают и восхищают. С другой стороны — пугают своим величием и силой. Оказавшись на берегу океана, всё время хочется ощутить на себе его силу волн, наслаждаться его шумом и просто нырнуть в брызги.

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Метки: в мире   вода   интересно   океан   самый глубокий океан   факты   фото   
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6  комментариев
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800
rustemmedved 2 часа назад
Какой-то школьник подумал, а чё реферату пропадать, дай ка я его выложу в тырнете. Политологам-вирусологам-юристам(и прочая, и прочая) еще и океанографами можно заделаться.
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7k
tank35 23 минуты назад
в СССР в школе меня учили , что на земле 4 океана , а теперь оказывается 5 , раньше меня учили ,. что еть мужччина и женщиа ,. теперь геи , трансгендеры и другая нечисть , боюсь представить что будет в будующем
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24
Александр Козырев 41 минуту назад
какая чушь..
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983
Провокатор 2 часа назад
Не подскажете с какого года появился Южный океан? А то я со школы только о Северно-Ледовитом, Атлантическом, Индийском и Тихом океанах помню.
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12k
jungar 3 часа назад
разве это в школе не проходили? Морские коровы вроде тоже по другой причине исчезли
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5k
Дмитрий jungar 2 часа назад
Их скушали морские волки(
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