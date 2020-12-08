Какой океан самый глубокий?

Вода занимает большую часть поверхности планеты Земля. С одной стороны океаны привлекают и восхищают. С другой стороны — пугают своим величием и силой. Оказавшись на берегу океана, всё время хочется ощутить на себе его силу волн, наслаждаться его шумом и просто нырнуть в брызги.
О силе и моще океанов пишут рассказы, складывают легенды и песни. Они завораживают не только своей красотой, но и размерами. Какой же самый глубокий океан в мире? Давайте об этом и поговорим.
Рейтинг из 5 океанов
При составлении рейтинга мы брали во внимание информацию, записанную в Википедии.
5 — Южный океан
Это своего рода «пятый океан», который не имеет чёткой границы в северной части. Его площадь — 20 327 млн км², а самая большая глубина — 8 264 м. Размеры не такие уж и пугающие, поэтому запросто можно сказать, что это самый маленький океан в мире.
Погода в океанской области разная, в отдельных местах наблюдаются сильные ветра, а айсберги способны достигать несколько сотен метров. Плавучие льды, увидеть которые можно в тёплое время года (май — октябрь), делают путешествие по океану весьма опасным.
Несмотря на жестокий климат, здесь наслаждаются жизнью морские леопарды, котики и тюлени. Из птиц можно увидеть пингвинов, поморников, а также и буревестников.
4 — Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан не самый большой в мире, поэтому и находится на 4 ступеньке. Соседствует он с Северной Америкой и Евразией. Наибольшая глубина — 5 527 метров. Что касается площади, то он занимает не так уж и много — 14 750 млн км².
Северный Ледовитый океан известный тем, что именно здесь находится остров Гренландия и архипелаг Новая Земля.
Берега океана — холмистые с невысоко поднятыми низкогорьями и равнинами.Из-за суровости климата органический мир океана довольно-таки бедный. Из флоры в основном ламинарии, из фауны — мидии, медузы, морские пауки.
3 — Индийский океан
Довольно-таки большой океан на земле — Индийский. Он занимает 20% водной поверхности и его площадь в 76 174 млн. км2. Самая глубокая точка океана — Зондский жёлоб (7 729 м). В северной части океана расположилось всем известное Красное море. Есть вулканические острова, среди которых — Принс-Эдуард.
Флора и фауна океана самая разнообразная. Здесь хорошо себя чувствует триходесмиум, заставляющий менять окраску верхний слой воды. Встречаются различные виды медуз и яркие сифонофоры. Здесь нашли пристанище дельфины, кашалоты, морские змеи, пингвины и альбатросы.
Индийский океан очень красив и там бурлит своя жизнь. К сожалению, деятельность человека привела к загрязнению вод, из-за чего количество водных обитателей значительно сократилось. Все реже можно увидеть некоторые виды китов, «попрятались» сейвалы и кашалоты.
2 — Атлантический океан
Нельзя сказать, что Атлантический океан самый глубокий в мире, но его размеры тоже поражают и он по праву заслуживает второе место в рейтинге. На северной стороне от него находится Исландия и Гренландия, на западе — Северная и Южная Америка, с южной стороны расположилась Антарктида, а с восточной — Африка и Европа. Площадь океана — 91 660 миллионов км². а средняя глубина — 3 756 м. Наибольшая глубина — жёлоб Пуэрто-Рико (8 742 м).
В Атлантическом океане царит подводная жизнь. Там обитают редкие рыбы, можно увидеть синих китов. В воде полно осьминогов, медуз и кальмаров. Анчоусы поселились в областях холодных течений.
1 — Тихий океан
Первую ступеньку в рейтинге мы по праву отдаем Тихому океану. Это самый глубокий океан, который может похвастаться своими размерами. Если взять во внимание площадь с морями, то она составляет 178 684 млн. км², но самая большая глубина в Марианском жёлобе — 10 994 метра.
Кстати, самая глубокая точка планеты «бездна Челленджера» находится в Мариинской впадине и такое название она получила благодаря судну, из которого выполняли морские, речные и озёрные промерные и лоцмейстерские работы.
По океану разбросаны тысячи островов. Есть информация, что многие из них обросли кораллами и обратно скрылись под водой.
К сожалению, большая часть вод Тихого океана загрязнена нефтеотходами, поэтому ученым больше не встречаются морские коровы, обитающие ещё в XVII веке в Беринговом море. Северные морские котики тоже находятся на грани исчезновения.
Источник:
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