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&nbsp;Самое сухое место на Земле

 Самое сухое место на Земле (3 фото)

Автор:
09 декабря 2020 11:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: антарктида   в мире   интересно   материк   природа   сухое место   фото   
1069
3

Некоторые районы этого материка не видели дождя вот уже два миллиона лет.

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Метки: антарктида   в мире   интересно   материк   природа   сухое место   фото   
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