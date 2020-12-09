Некоторые районы этого материка не видели дождя вот уже два миллиона лет.
Технически пустыней считается место, где за год выпадает менее 254 мм осадков.
В Сахаре, к примеру, их выпадает всего 25 мм. Среднегодовое количество осадков в Антарктиде примерно такое же, однако 2% всей территории континента, известные как Сухие долины, полностью свободны ото льда и снега, и там вообще никогда не идет дождь.
Следующее по сухости место на Земле — пустыня Атакама в Чили. В некоторых ее районах дожди не отмечались вот уже 400 лет, а среднегодовое количество осадков составляет крошечную цифру в 0,1 мм. Такие мизерные показатели делают Атакаму второй по сухости мировой пустыней — в 250 раз суше Сахары.
Однако Антарктида не только самое сухое место на планете. Одновременно материк претендует на звание самого влажного и самого ветреного. Именно там, в виде льда, находится 70% мировых запасов воды, а ветры достигают скоростей, бьющих все мировые рекорды.
Уникальные природные условия в районе Сухих долин вызваны так называемыми катабатическими ветрами (от греческого слова, означающего «дующий вниз»). Они возникают, когда холодный и плотный воздух опускается по склону холма исключительно под воздействием силы тяжести. Такие ветры могут достигать скорости 320 км/ч, полностью испаряя встречающуюся на пути влагу — воду, лед, снег.
И хотя Антарктида, в общем-то, является пустыней, наиболее сухие ее части, несколько иронически, именуют оазисами. Они настолько близки к природным условиям Марса, что НАСА проводит там испытания спускаемых космических аппаратов «Викинг».
Источник:
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