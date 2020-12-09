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Не мутации, а особенности: люди с биологическими аномалиями

Не мутации, а особенности: люди с биологическими аномалиями (17 фото)

Автор:
09 декабря 2020 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: аномалии   генетические особенности   интересно   мутации   особенные люди   патология   фото   
1372
17
Люди с биологическими особенностями, которые показывают, насколько непредсказуема и уникальная генетика.
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Метки: аномалии   генетические особенности   интересно   мутации   особенные люди   патология   фото   
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576
НЕПАРАбеллум 38 минут назад
Во времена Инквизиции сожгли бы нахрен
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29k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Переносица несколько выше

Переносица несколько выше А у парня скорее всего отсутствует четырехугольный хрящ перегородки носа.


А у парня скорее всего отсутствует четырехугольный хрящ перегородки носа.

Переносица несколько выше А у парня скорее всего отсутствует четырехугольный хрящ перегородки носа.
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−35
plintus9990 Полчаса назад
Все в точности как у еврейского бога
по образу и подобию
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13k
homerchik 59 минут назад
Не мутации, а особенности: люди с биологическими аномалиями
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