Не мутации, а особенности: люди с биологическими аномалиями

Люди с биологическими особенностями, которые показывают, насколько непредсказуема и уникальная генетика.
Каждый человек уникален, и у каждого есть свои особенности. Но тела некоторых людей обладают какими-то исключительными изюминками: например, нетипичной формой ушей или необычным цветом глаз. Кто-то этого, конечно, стесняется, но некоторые легко могут показать то, чем они отличаются от остальных. Мы собрали для вас фотографии особенностей тела, которые могут удивить.
×
3. «У меня дерматография, из-за которой моя кожа реагирует даже на малейшую царапину, и мне иногда нравится рисовать на себе цветы»
11. «Если я напрягу верхнюю губу и закрою рот, будет казаться, что у меня ещё один крошечный рот.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самые большие планеты Солнечной системы
- На пляже в Австралии были обнаружены десятки мёртвых акул
- Люди с биологическими аномалиями, показывающие, как непредсказуема наша генетика
- Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями
- Реальные люди из прошлого с пугающими мутациями
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
А у парня скорее всего отсутствует четырехугольный хрящ перегородки носа.