Не мутации, а особенности: люди с биологическими аномалиями

Каждый человек уникален, и у каждого есть свои особенности. Но тела некоторых людей обладают какими-то исключительными изюминками: например, нетипичной формой ушей или необычным цветом глаз. Кто-то этого, конечно, стесняется, но некоторые легко могут показать то, чем они отличаются от остальных. Мы собрали для вас фотографии особенностей тела, которые могут удивить.