"Даже люстру вынесла!": москвич вернулся домой из командировки и не узнал свою квартиру

На память о себе жена оставила развернутые послания на стенах и стул. Ну, как тут не вспомнить фразу "Вот потому я и не женюсь?!"
Мужик вернулся домой из командировки и обнаружил абсолютно пустую квартиру. Ни жены, ни детей, ни вещей. Хотя чего это мы - стул-то в столовой оставила! И еще надписи на стенах, чтобы помнил.
В комментариях под видео, которое автор разместил в соцсети, тут же налетели дамы, которые сделали выводы о том, что "просто так бы жена не ушла - значит, изменил".
Автору пришлось оправдываться. Командировки - потому что деньги зарабатывал, а не изменял. Но нужно ведь, чтобы и дома был постоянно, и кубышка не пустела. А на деле получается, что женушка-то, оказывается, не такая святая, как могли бы подумать.
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А диванные советчицы обвиняли бы сбежавшего мужа в измене, грабеже, краже, вымогательстве, похищении ребенка и еще хрен знает в чем...
Лицемерные мрази, однако.
Приходит Сара домой, видит Изя аккуратно отдирает обои. Сара радостно восклицает:
– Изя, ты наконец-то решил сделать ремонт?
– Нет, Сара, я переезжаю!
- Зачем мне жалеть другого мужчину?
Никогда, слышите, никогда не прописывайте баб в свои хаты, а если покупаете недвижимость в браке, оформляйте ее на своих родителей.
Родители умерли, с двумя сестрами не общается. Пока работал в полиции, накопил и купил еще 2 однушки, и одну по дури переписал на жену.
А теперь развод и дележ имущества. А жена мразь, теперь заявляет, что ей эту квартиру купили родители и он к ней отношения не имеет.
Единственный верный и неоспоримый в суде путь - заключение брачного договора с выделением имущества отдельно Супругов и, желательно даже, определения прав Супругов на денежные средства полученные в браке включая заработные платы.