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"Даже люстру вынесла!": москвич вернулся домой из командировки и не узнал свою квартиру

"Даже люстру вынесла!": москвич вернулся домой из командировки и не узнал свою квартиру (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 13:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   возвращение домой   жена и муж   командировка   семья   ушла   
7020
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На память о себе жена оставила развернутые послания на стенах и стул. Ну, как тут не вспомнить фразу "Вот потому я и не женюсь?!"

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Метки: видео   возвращение домой   жена и муж   командировка   семья   ушла   
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46  комментариев
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Ушла баба - да х.у.й. с ней! значит чужой это был человек. Дочку забрала - тоже можно пережить, не умерла же она, будете общаться, дочка вырастет, из дома уедет все равно, а тебе потом жить с этой ненавистной бабой. "Если жена ушла к другому, неизвестно кому повезло!"
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−141
im240 15 минут назад
шкуру деревенскую не жаль, жаль что с ребёнком ушла. Ну а мужик новое всё купит и впредь будет умнее
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1k
zenon 17 минут назад
Мама собирает дочку, замуж выходит. Чемоданчик средних размеров и всё. Дочка - мама ты говорила что у тебя было два сундука да ещё полные мешки. Мама - доченька, так я замуж выходила на всю жизнь, а ты временно.
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8k
Голос Вселенной Полчаса назад
Напомнило!

Ссылка youtu.be
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11k
Toxictofa Полчаса назад
Обратная ситуация - жена приезжает из командировки, а муж забрал ребенка и вывез всю мебель и технику, изрисовал оскорблениями все стены.
Представьте, сколько визгу бы было!
А диванные советчицы обвиняли бы сбежавшего мужа в измене, грабеже, краже, вымогательстве, похищении ребенка и еще хрен знает в чем...
Лицемерные мрази, однако.
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609
Max Toxictofa Полчаса назад
Двойные стандарты....
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1k
ZillOFF Toxictofa 6 минут назад
Я так сделал год назад. Только стены не портил. Ходила в ментовку заяву подавать, что я ребенка похитил. Меня участковый потом приглашал дать пояснения, так вся опорка пришла на меня поглядеть.
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4k
Nobody Noname Полчаса назад
Дёшево отделался
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11k
* Полчаса назад
Миф о том, что от хороших не уходят, он самый забавный.
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609
Max * Полчаса назад
Мне пробабка и бабка говорили, что в неудачном браке ВСЕГДА виновата жена. Патриархальное мировоззрение однако....а не современная толерастия....
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11k
* Max 23 минуты назад
Я с этим тоже не согласен. В неудачно браке всегда виноваты оба.
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609
Max * 16 минут назад
Там нюанс есть....они имели ввиду, что духовный микроклимат, уют и т.д. в семье создаёт жена, а забота мужчины поддерживать это материально. Это основа патриархального мировоззрения, суть которого - у каждого члена общества свои традиционные обусловленные природными особенностями обязанности и права.
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7k
Агент Безопасной Национальности * 14 минут назад
Откуда же столько брошенок и РСП, которых эти же (или такие же) курицы и защищают?
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609
Max Полчаса назад
У меня только один вопрос к таким мужикам - если знаешь, что твоя женщина предыдущего мужа обула на миллион, зачем рисковать и влезать в очередную авантюру ? ИМХО вообще с любой разведенкой ни в какой брак вступать не стоит, а лучше вообще не связываться и держаться от них подальше....Как будто у нас прям дефицит незамужних и вот надо обязательно с разведенками якшаться.
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770
QW Полчаса назад
Легко отделался, кресло и шкаф оставила, унитаз/ванну не отодрала, ну а оставшееся поделят поровну через суд.

Приходит Сара домой, видит Изя аккуратно отдирает обои. Сара радостно восклицает:
– Изя, ты наконец-то решил сделать ремонт?
– Нет, Сара, я переезжаю!
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23k
Григорий 43 минуты назад
Сколько она заработала за период совместной жизни?
Ссылка youtu.be
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1k
ГюльнарШарипова 55 минут назад
Не лайкнул наверное последнее фото в инсте.Заработался просто.
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9k
Karelian Час назад
Так то можно и полицию вызвать. Кража, однако.
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2k
Варяг оглы Чиуауа Час назад
Тут такое счастье привалило, а он в недоумении... забудь! Нормальная, сама вернется, шлюха, туда ей и дорога.
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17k
Vital Idol Час назад
по закону имущество НАЖИТОЕ В БРАКЕ делится 50/50 а, был брак?! ...а, имещество она поделила по-своему усмотрению...т.е спи*здила!
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574
Nane First NameLast Час назад
- Вам не жалко, что жена ушла к другому мужчине?
- Зачем мне жалеть другого мужчину?
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9k
Великий Кормчий Час назад
Ну судя по всему мужик не прописал ее в квартиру, а то бы и без хаты остался.
Никогда, слышите, никогда не прописывайте баб в свои хаты, а если покупаете недвижимость в браке, оформляйте ее на своих родителей.
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15k
Anna Morr_A 44 минуты назад
а там его баба не подтянется?
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10k
Элитный тигр Morr_A 40 минут назад
Ага, родственники еще те проходимцы бывают...
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609
Max Великий Кормчий 39 минут назад
Нет. По суду могут записанное на родственников поделить, если докажет, что вещи куплены на семейные деньги. Самый лучший вариант - все имущество приобретать до брака. А кастрюли и шкафы пусть забирает.
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11k
Toxictofa Великий Кормчий Полчаса назад
У меня друг так попал.
Родители умерли, с двумя сестрами не общается. Пока работал в полиции, накопил и купил еще 2 однушки, и одну по дури переписал на жену.
А теперь развод и дележ имущества. А жена мразь, теперь заявляет, что ей эту квартиру купили родители и он к ней отношения не имеет.
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506
Viktor Kudryavtsev Великий Кормчий 9 минут назад
Нет такого термина "прописка" - есть "регистрация" - постоянная и временная. И она не дает никаких прав на недвижимость и собственник может в любой момент прекратить любую регистрацию. И так уже много лет. Откуда эти забытые стереотипы про прописку которая что-то значит? Что касается оформления на родителей тут неоднозначно. Такую сделку можно признать фиктивной если суд (Истец в суде) докажет что деньги были заработаны в совместном браке и переданы (подарены) родителям на приобретение квартиры. Либо заранее подготавливать базу откуда легально родители получили деньги самостоятельно. Аналогично для всего имущества стоимость которого за предмет составляет более 300 тыс. руб.

Единственный верный и неоспоримый в суде путь - заключение брачного договора с выделением имущества отдельно Супругов и, желательно даже, определения прав Супругов на денежные средства полученные в браке включая заработные платы.
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4k
Максус 2 часа назад
ну ничего удивительного. Обычная и повседневная ситуация,баба обобрала мужика до нитки)
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1k
Валерий 2 часа назад
Судя по почерку ,он не первый ,со знанием дела хату "выставила" )))
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1k
Михаил 2 часа назад
Ну и радуйся, тока такую же больше не заводи.
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Планомерненько так, тихой сапой говняют религию, семью, историю...
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2k
Варяг оглы Чиуауа Скальпы Гуронов Час назад
Религию попы давно изговнили...
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
легко отделался. могла замок поменять
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18k
BillyBonzz Батончик с маком 2 часа назад
а что, смененный замок на двери квартиры лишает владельца права собственности этой квартирой?
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1k
Алексей BillyBonzz Час назад
Не лишает. Но сильно затрудняет проживание в ней.
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2k
Варяг оглы Чиуауа Алексей Час назад
На пару часов?
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1k
Алексей Варяг оглы Чиуауа 21 минуту назад
Если в квартире прописаны несовершеннолетние, то геморрой можно поиметь на пару лет.
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