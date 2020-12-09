"Даже люстру вынесла!": москвич вернулся домой из командировки и не узнал свою квартиру

Автору пришлось оправдываться. Командировки - потому что деньги зарабатывал, а не изменял. Но нужно ведь, чтобы и дома был постоянно, и кубышка не пустела. А на деле получается, что женушка-то, оказывается, не такая святая, как могли бы подумать.