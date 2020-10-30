Любящий отец, верная собака и шалаш: как живёт подмосковный мальчик-маугли из лагеря для бездомных

В лагере бездомных в Подмосковье обнаружили маленького маугли. Мама мальчика умерла, и он остался с отцом и бездомными соседями, которые стали ему настоящей семьёй. Ребёнок жил в шалаше, а иногда приходил из леса на детскую площадку, чтобы поиграть с ребятами. Заботливый отец отправлял сына помыться и покушать к знакомым в квартиру и делал всё, чтобы его малыш ни в чём не нуждался.
В лагере бездомных в подмосковье нашли восьмилетнего маугли. Мальчик живёт с папой и другими бездомными. Его мать скончалась из-за проблем с сердцем, оставив сына отцу. Бомжи ласково называют мальчика маленьким маугли и уже не помнят времён, когда ребёнка с ними не было. Никто так и не знает, сколько точно лет мальчику, то ли 6, то ли 8.
Отец забоится о сыне, как может. Когда есть возможность, он отправляет ребёнка помыться и постираться к знакомым в квартиру неподалёку, а иногда отпускает поиграть со сверстниками. Отец - уроженец Узбекистана и мечтает уехать на родину, но из-за пандемии не может этого сделать.
Мальчик живёт в шалаше, который заботливый отец утеплил как смог, и повесил дверь. Внутри хижины конечно не пятизвёздочный отель. На полу грязь, а из мебели сломанный стул, измазанная в чём-то чёрном тумбочка и импровизированная кровать на полу. Дом охраняет верный пёс, который не пускал журналистов, сообщает Life.
Когда история мальчика-маугли разлетелась по интернету, отец поспешил заверить всех, что его сын ни в чём не нуждается. Оказывается, раньше семья снимала жильё в московском районе Гольяново, но владелец резко продал квартиру и выгнал арендаторов. Пришлось переехать в лагерь для бездомных, так как работы не было из-за пандемии. Отец сейчас работает в автосервисе и получает в месяц около 40 тысяч рублей. Деньги он откладывает на билеты, чтобы вернуться в Ташкент, на родину. Вот только документов у мальчика нет, и перед поездкой отцу надлежит сдать ДНК-тест, чтобы доказать отцовство и сделать сыну все необходимые бумажки.
— У него всё прекрасно! Вещей — четыре баула громадных. Когда надо, я постираю, когда времени нет, я женщинам отдаю — они постирают. Они приходят каждый день к нам, здесь живущие. У него питание в полной комплектации. Там всё есть у нас. У него DVD свой, он мультики смотрит, — говорит мужчина.
Сам мальчик не чувствовал себя обездоленным. Окружающим он говорил, что ходил в детский сад и скоро будет учиться в школе. По словам соседки из лагеря для бездомных, отец придумал для сына легенду, чтобы его не забрали.
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— Я в другой школе буду учиться. Я не в этом районе, — неохотно отвечает на вопросы мальчик.
Историей семьи заинтересовались в полиции. Мальчика на время поместили в больницу, но проблем со здоровьем у него не нашли. Несмотря на образ жизни, ребёнок полностью здоров, не голоден и хочет к папе. Отца ребёнка допрашивают, однако сейчас оснований для следственных действий нет.
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— Сейчас мы, безусловно, занимаемся этим случаем в рамках законодательства. Мальчик сейчас находится в медучреждении, состояние у него хорошее, — сказали Лайфу в отделе опеки по городскому округу Балашиха.
Пользователи сети против разлуки мальчика с отцом.
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Погнали обсирать Путина, который одного мальчика на самолётах катает, а другого по свалкам жить заставляет. Ну и церковь, православные русские могли бы и помочь и мальчику и жизнями в Карабахе, что за народ такой.
Посыл то у истории какой, кроме лайка?