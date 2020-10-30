Любящий отец, верная собака и шалаш: как живёт подмосковный мальчик-маугли из лагеря для бездомных

Когда история мальчика-маугли разлетелась по интернету, отец поспешил заверить всех, что его сын ни в чём не нуждается. Оказывается, раньше семья снимала жильё в московском районе Гольяново, но владелец резко продал квартиру и выгнал арендаторов. Пришлось переехать в лагерь для бездомных, так как работы не было из-за пандемии. Отец сейчас работает в автосервисе и получает в месяц около 40 тысяч рублей. Деньги он откладывает на билеты, чтобы вернуться в Ташкент, на родину. Вот только документов у мальчика нет, и перед поездкой отцу надлежит сдать ДНК-тест, чтобы доказать отцовство и сделать сыну все необходимые бумажки.

— У него всё прекрасно! Вещей — четыре баула громадных. Когда надо, я постираю, когда времени нет, я женщинам отдаю — они постирают. Они приходят каждый день к нам, здесь живущие. У него питание в полной комплектации. Там всё есть у нас. У него DVD свой, он мультики смотрит, — говорит мужчина.