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Любящий отец, верная собака и шалаш: как живёт подмосковный мальчик-маугли из лагеря для бездомных

Любящий отец, верная собака и шалаш: как живёт подмосковный мальчик-маугли из лагеря для бездомных (6 фото + 2 видео)

Автор:
30 октября 2020 12:25
Сообщество : Истории
Метки: бомж   видео   дети   мальчик из подмосковья   маугли   отец   семья   фото   
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В лагере бездомных в Подмосковье обнаружили маленького маугли. Мама мальчика умерла, и он остался с отцом и бездомными соседями, которые стали ему настоящей семьёй. Ребёнок жил в шалаше, а иногда приходил из леса на детскую площадку, чтобы поиграть с ребятами. Заботливый отец отправлял сына помыться и покушать к знакомым в квартиру и делал всё, чтобы его малыш ни в чём не нуждался.

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Метки: бомж   видео   дети   мальчик из подмосковья   маугли   отец   семья   фото   
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6  комментариев
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8k
Иван Акимов Час назад
В диаспоре (суть мафии) поддеживают только тех у кого есть деньги, влиятельные родственники и наглые рожи.. Тихие и спокойные соотечественники им похрен.
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905
Andrey G 44 минуты назад
Никто не помнит сколько лет мальчику, живёт с ними куеву тучу лет, а виноват ковид, которому меньше года, и правительство, которое "никому ничем не помогает". Ну и стандартная схема подкрепления правды - скрин с коментариями х..й знает кого.
Погнали обсирать Путина, который одного мальчика на самолётах катает, а другого по свалкам жить заставляет. Ну и церковь, православные русские могли бы и помочь и мальчику и жизнями в Карабахе, что за народ такой.
Посыл то у истории какой, кроме лайка?
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961
Чучело Мяучело 47 минут назад
Мне кажется что наша страна может себе позволить институт поддержки людей в таких ситуациях. Сдал тест на корону, если норм то оплатить билет на родину, не такие уж и деньги. А так дикость какая-то.
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7k
Кыся Час назад
Лучше б документы ему сделали и отправили на родину.
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757
Лёха Час назад
Какого чёрта узбеки и прочие азиаты своих к себе не пускают? Где,блин, наши дипломаты?
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192
.. 2 часа назад
бля, жесть..
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