Кого спасать первым: "бабушка года" уронила внука, чтобы не разлить бокал с вином

Ребенок поднимется, а вот вино - нет. И вообще, когда ты наконец стал взрослым, можешь правильно расставлять приоритеты (сарказм).
В Сети удивляются видео, на котором взрослая женщина по-своему решила проблему с одновременно падающим малышом и бокалом вина, который малыш потянул к себе. Бабушка, спасая напиток, позволила упасть внуку.
В соцсетях даму назвали "бабушкой года". Хотя некоторые напротив похвалили женщину за находчивость, ведь если бокал упал, он бы разбился, а ребенок мог пораниться осколками. Впрочем, кто-то заметил, что в критической ситуации люди спасают то, что им ценнее и дороже.
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Я бы такой больше ребёнка в руки не дал бы. Хорошо высота не большая, и на ковёр.