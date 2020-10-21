Кого спасать первым: "бабушка года" уронила внука, чтобы не разлить бокал с вином

В соцсетях даму назвали "бабушкой года". Хотя некоторые напротив похвалили женщину за находчивость, ведь если бокал упал, он бы разбился, а ребенок мог пораниться осколками. Впрочем, кто-то заметил, что в критической ситуации люди спасают то, что им ценнее и дороже.