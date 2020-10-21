FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2160 постов • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Кого спасать первым: "бабушка года" уронила внука, чтобы не разлить бокал с вином

Кого спасать первым: "бабушка года" уронила внука, чтобы не разлить бокал с вином (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бабушка и внук   видео   вино   отношения   семья   смешно   соцсети   
1809
2
1
Ребенок поднимется, а вот вино - нет. И вообще, когда ты наконец стал взрослым, можешь правильно расставлять приоритеты (сарказм).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: бабушка и внук   видео   вино   отношения   семья   смешно   соцсети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
220
Alexander Kolesnikov 47 минут назад
Правильно бабуля сделала, дала наглядный урок внучонку - тянешься к рюмке, рассчитывай только на себя, никто поддерживать тебя не будет, падай на здоровье. Так вырабатывается условный рефлекс "рюмка-бух".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Николай 11 минут назад
"О дочь моя. Мои дукаты"(С) В.Шекспир
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hetrick 14 минут назад
Как пелось в песне: "Трубку курит бабушка моя..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
* Полчаса назад
Да малиши пока учится ходят, все время падают. И там ковёр. Высосали драму из пальца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Касаткин 56 минут назад
ну все правильно. вино разлиться может и испортить ковер и прочее, а с ребенка же ничего не разлилось. значит выбор правильный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
634
Ksenia2 59 минут назад
Все -таки бабушка спасала вино. Внука она даже не пыталась удержать хотя бы одной рукой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
Электрик 2 часа назад
Кого спасать первым: "бабушка года" уронила внука, чтобы не разлить бокал с вином
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
maloy 2 часа назад
Ну тут как бы не одновременно. Она схватив бокал, просто перестала держать ребёнка, поэтому он и упал.

Я бы такой больше ребёнка в руки не дал бы. Хорошо высота не большая, и на ковёр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Бабушку,когда она была маленькой тоже часто роняли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Князь Курбский 2 часа назад
Особенно если это чужой ребенок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля "Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля Когда поссорился с женой: 14 примеров изощренной женской мести Когда поссорился с женой: 14 примеров изощренной женской мести Родители парня, купившего дом, показали, что он делал не так, когда жил с ними Родители парня, купившего дом, показали, что он делал не так, когда жил с ними Кто бы мог подумать, что люди бывают так счастливы в день развода Кто бы мог подумать, что люди бывают так счастливы в день развода Ссора по-турецки: мужик выпал с балкона во время перепалки со своей девушкой Ссора по-турецки: мужик выпал с балкона во время перепалки со своей девушкой "Выиграл Олимпиаду по коронавирусу": глупая блогерша рассуждает о пандемии "Выиграл Олимпиаду по коронавирусу": глупая блогерша рассуждает о пандемии
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

584537



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов
3
17
Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
3
37
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений
0
31
Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений
Nissan 350Z с безумным развалом колес удивил пользователей сети
0
11
Nissan 350Z с безумным развалом колес удивил пользователей сети
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#сша#россия#китай#коронавирус#новости#смешные#авария дня
#история#прикол#интересно#авария#авто авария#полиция#в мире#позитив#пандемия#австралия
#факты#животные#кино#дтп#актеры#прикольные#картинки#разное#деньги#автобус

На что жалуетесь?

Вернуться