Трогательный ролик от Disney посвящённый новогодним праздникам и семье

Уже сейчас они выпустили рекламный ролик, в котором есть всё, чтобы почувствовать вкус приближающегося Рождества и Нового года. Семья, праздничные украшения, Микки Маус и история со счастливым концом — тут собрались все ингредиенты для слёзодавительного ролика.