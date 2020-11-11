Трогательный ролик от Disney посвящённый новогодним праздникам и семье

Может показаться, что в ноябре ещё рано думать о новогодних праздниках, но студия Disney с вами не согласится.
Уже сейчас они выпустили рекламный ролик, в котором есть всё, чтобы почувствовать вкус приближающегося Рождества и Нового года. Семья, праздничные украшения, Микки Маус и история со счастливым концом — тут собрались все ингредиенты для слёзодавительного ролика.
Дисней представил ролик к новогодним праздникам 2020 года
Начало истории происходит в 1940 году на Филиппинах. Маленькой девочке на Рождество дарят игрушечного Микки Мауса — одного из главных героев студии.
Затем действие переносится в 2005 год
Та маленькая девочка подросла и теперь стала бабушкой. Она дарит своего игрушечного Микки Мауса своей внучке на Рождество.
Вскоре девушка начинает всё меньше времени проводить с бабушкой
У игрушечного Микки Мауса отваливается ухо, а пожилая женщина проводит вечер одна.
А вот как она решает вернуть бабуле дух праздника, можно узнать из ролика
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