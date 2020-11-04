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Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка

Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2020 23:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: беременная   видео   дети   измена   история   муж и жена   неверность   семья   
18298
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Счастливая женщина в окружении близких друзей и родных выслушивала поздравления со скорым прибавлением в семействе, пока в руках мужчины не появилась папка с документами, подтверждающими неверность супруги.

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Метки: беременная   видео   дети   измена   история   муж и жена   неверность   семья   
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103  комментария
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2k
Александр 11 часов назад
Мужик, видимо, подозревал что-то, вот и поставил пару камер, или нанял кого-то проследить. Красава. Не стал сопли жевать и слюни по подбородку размазывать. Доказательства, адвокат, все ну просто как по учебнику. Молодец. Не лох, не терпила, не бабораб. А шлюшонку - под задницу пинком. Класс, ведь она е.б.ар.ь.к.у своему тоже на.х не упала. Поделом!
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3k
Руслан 48 минут назад
Хреново,вот так бегаешь, радуешься что скоро папаней станешь.,а тут из-за угла ушат ледяной воды..ребенок не твой..
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3k
Maikie 50 минут назад
Многоходовочка жены в этот раз не сработала...))
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131
DoctorBetruger 54 минуты назад
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3k
Вячеслав 56 минут назад
Хорошая месть, классная.
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822
Mikhail K Час назад
Вот что называется: месть - это блюдо которое должно подаваться холодным.
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5k
JACKAL 2 часа назад
Класс... Вывели шлюху на чистую воду... У меня брат был в похожей ситуации, 3 года воспитывал чужую дочь, жена тварь нагуляла и принесла: нате папа любите... Потом тест ДНК и пинок под жопу шлюхе (развод)...
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9k
Seledochnik JACKAL 56 минут назад
Таких шлюх половина планеты, ноги раздвигают, потом думать начинают....
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1k
MC 2 часа назад
Думаю, было бы идеально, если бы при рождении каждого ребенка обязательно делали тесты днк не зависимо от желания родителей. Просто обязательный тест ДНК.
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3k
Mike Snow MC 2 часа назад
это более чем логично. У знакомого одного были подозрения насчет младшего ребенка - подтвердились, а заодно узнал что и старший не от него...
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2k
Aristarx Mike Snow 36 минут назад
А вот представь. Он всё это узнал, понятно всех побросал и т.д. А пооом выяснится что он не мог иметь детей. Просто как вариант.
В такой ситуации учше бы не узнавал, а прожил жизнь.

Херасе я малаховщину развёл
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3k
Mike Snow Aristarx 20 минут назад
Знаю и такую пару - он уже не может иметь детей и считает зачатие младшего чудом, а может и предполагает что-то, но предпочитает чтобы все было так как есть.
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7k
Профессор Преображенский Aristarx 11 минут назад
Если бы мог время вернуть.Я бы не заводил ребёнка никогда.Столько хлебанул что пипец. Рассказать кому -поседеет. До 16 лет всё было отлично . а потом...
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−109
Василий Васильев 2 часа назад
это ж на украине. там всегда так весело жить и непринужденно, це ж европа
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934
Руслан Новак Василий Васильев Час назад
Неожиданно с запоя вышел?
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1k
Shchech Руслан Новак Час назад
из, ИЗ запоя!
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934
Руслан Новак Shchech Час назад
Ахренеть просто какой докуя умный. Наверное успел Википедию посмотреть? В одном кабинете сидите или оба из ДЫНЫРЫ?
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2k
barracuda Василий Васильев 53 минуты назад
Вася, такой вася...
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339
Иван Стреляев Злодей Минуту назад
Это плохая оценка знаний если проще. Которая не даёт экзаменатору понимания о знании предметов экзаменуемого в целом. Подготовка является зубрежкой тестов. Конечно отличник сдаст, но тот кто в предмете разбирается, но пропускает частности, может написать гораздо хуже, чем есть на самом деле. Я сдавал и так и так, когда тестовую систему только вводили. Бал на письменном экзамене был выше в 3-7 раз. по разным предметам, в таблице пересчёта на баллы в ЕГЭ. Сейчас являюсь востребованным специалистом. ЕГЭ в тестовой форме не устраивает большинство граждан страны. То что он существует подпитывает теорию заговоров, что нас хотят дебилизировать.
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18k
BiZ 3 часа назад
теперь понятно, почему что бы они ни снимали, все время санта барбара получается..
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193
Desert 3 часа назад
Поделом...
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7k
DumDum 3 часа назад
Почему не предоставлено целиком мелькнувшее видео измены?
Надо же разобраться!
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26k
Slonyash 4 часа назад
Мексиканский сериал прямо
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900
Флориан 5 часов назад
Хороший тамада и праздник получился "весёлый". А мужика и жалко и в то же время лучше сейчас узнать!
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−95
im240 5 часов назад
а любовника то за что? он же это лярву за два месяца до свадьбы шпилил...
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231
RuSeek im240 4 часа назад
Полностью согласен, его вообще не за что, она была не замужем, да даже если бы и была, могла об этом не сказать, ну встретились где-то, ну пошли чпокаться, что надо было документы и расписку просить, встречаешься ли ты с кем-то или не замужем ли ты? Это ответственность каждого, в данном случае этой шалавы!
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46
sh4rkb4y RuSeek 2 часа назад
там в видео сказано, что любовник оказывается был "лучшим другом" мужчины
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60k
Андрей im240 2 часа назад
Судя по её животу - явно не за два месяца, а гораздо раньше, за пол года минимум.
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3k
Еркен 5 часов назад
Либо постановка, либо отрывок из их сериалов.
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1k
Anatoly Tananykhin 6 часов назад
Мужик конечно эксгибиционист, нет чтоб по тихому разрулить, предпочел объявить о своих рогах на весь белый свет.
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56k
Опиум для народа Anatoly Tananykhin 4 часа назад
Чтобы потом говорили что он беременнную жену бросил? А в "рогах" не он виноват,а пробл"дь.
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Anatoly Tananykhin 3 часа назад
"эксгибиционист"?
Вы знаете значение данного слова?
Возможно хотели написать "мазохист"?
----
Эксгибиционизм
Эксгибиционизм (лат. exhibeo выставлять, показывать) – отклоняющееся от нормы поведение, когда сексуальное удовлетворение достигается посредством демонстрирования половых органов в ситуациях, не предполагающих близости партнеров.
---
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1k
OnLyMiD Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
А возможно все таки "эксгибиционист". Потому как оголил щепетильную ситуацию прилюдно.
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583
Злодей OnLyMiD 2 часа назад
Правильно и сделал. Шалав только так нужно, что бы все вокруг знали,что шалава.
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33k
dima423 Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
нормально тут подходит понятие эксгибиционизм... может быт немного образно но по сути правильно) оголил отношения свои, выставил на показ... Но в целом не вижу причины тут что то скрывать, он не себя опозорил а шлюшку... А себя наоборот показал с выгодной стороны, что не намерен терпеть измены и умалчивать их)
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36k
Антон 6 часов назад
Все правильно сделал
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11k
Erorist 6 часов назад
Женщины изменяют не меньше на самом деле, просто лучше скрывают. Сам столкнулся этим всем - насмотрелся на то что они говорят, кого обвиняют и вообще как "В мире животных" посмотрел как и что происходит, когда женщина изменяет и её на этом ловят. Но вообще - изменяют вне зависимости от пола. Но! Один момент - мужчина может трахаться без чувств, а вот женщины всегда говорят, что чтобы лечь с кем-то, они должны к нему что-то испытывать и получается, что либо они врут либо их измена куда страшнее, потому что не только на уровне тела, но и на уровне мозга.
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33k
dima423 Erorist 2 часа назад
ну мне чтобы с кем то заняться сексом надо хотя бы чтобы она мне нравилась, думаю бабам тоже достаточно этого... тут вопрос распущенности играет роль) А вообще не согласен с тем что все одинаково изменяют...мне кажется что мужики гораздо больше и чаще... в любом клубе 30-40 летние мужики цепляют 18-25 летних баб, как думаешь кто из них изменяет?))) редко бывает так чтобы замужняя 40 летняя баба мутила на курорте с 20 летним парнем, а наоборот сколько угодно)) Мужчина все таки по природе полигамен а женщина моногамна, это факт)
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29k
Azesh 7 часов назад
ну выгнал и выгнал, зачем шоу устраивать на всю округу и обьявлять себя рогоносцем, да еще и бабки на это торжество тратить. Не понимаю. Просто выкинул из дома- и так вся деревня будет знать что она шлюха.
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1k
Жэка Azesh 2 часа назад
А так знает весь мир )))
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33k
dima423 Azesh 2 часа назад
в том что он рогоносец не он виноват а шлюшка жена он ее и опозорил, что не так?)) Рогоносец этот тот кто эти рога НОСИТ и терпит их, а мужик их вовремя отбросил))) и за это ему только респект
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1k
Morfei 8 часов назад
Сколько веревочке не виться, конец виден.
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