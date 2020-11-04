Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка

Счастливая женщина в окружении близких друзей и родных выслушивала поздравления со скорым прибавлением в семействе, пока в руках мужчины не появилась папка с документами, подтверждающими неверность супруги.
На западе очень популярны вечеринки, которые устраивают в честь еще неродившегося ребенка. Обычно в конце такого праздника семья объявляет пол будущего малыша.
Однако этот праздник в Боливии закончился крахом, и все из-за неожиданного финала, в ходе которого все присутствующие узнали, что беременная женщина была неверна своему мужу, и он не является отцом ее дитя.
Праздник был в разгаре, когда гостям представили мужчину-юриста и показали файл из медицинской клиники, подтверждающий беременность героини торжества. Это никого не удивило, как и тот факт, что женщина была беременной за два месяца до свадьбы.
Дело-то житейское, скажут многие, однако эта информация оказалась для дамы шокирующей, как и последовавшее затем видео, на котором полуобнаженную супругу мужчины обнимал любовник. После гостям был представлен тот самый молодой человек, который, как оказалось, и был отцом еще неродившегося ребенка.
Дело-то житейское, скажут многие, однако эта информация оказалась для дамы шокирующей, как и последовавшее затем видео, на котором полуобнаженную супругу мужчины обнимал любовник. После гостям был представлен тот самый молодой человек, который, как оказалось, и был отцом еще неродившегося ребенка.
Разумеется, прадник оказался испорченным. Беременная жена бросилась догонять покинувшего вечеринку супруга, умоляя его остановиться и дать ей возможность поговорить, ну а любовника забросали сладостями и выгнали с вечеринки.
Понятно, что героине праздника не позавидуешь, однако кто осудит мужчину, который не захотел воспитывать чужого ребенка?
Понятно, что героине праздника не позавидуешь, однако кто осудит мужчину, который не захотел воспитывать чужого ребенка?
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В такой ситуации учше бы не узнавал, а прожил жизнь.
Херасе я малаховщину развёл
Вы знаете значение данного слова?
Возможно хотели написать "мазохист"?
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Эксгибиционизм
Эксгибиционизм (лат. exhibeo выставлять, показывать) – отклоняющееся от нормы поведение, когда сексуальное удовлетворение достигается посредством демонстрирования половых органов в ситуациях, не предполагающих близости партнеров.
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