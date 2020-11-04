Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка

Праздник был в разгаре, когда гостям представили мужчину-юриста и показали файл из медицинской клиники, подтверждающий беременность героини торжества. Это никого не удивило, как и тот факт, что женщина была беременной за два месяца до свадьбы.



Дело-то житейское, скажут многие, однако эта информация оказалась для дамы шокирующей, как и последовавшее затем видео, на котором полуобнаженную супругу мужчины обнимал любовник. После гостям был представлен тот самый молодой человек, который, как оказалось, и был отцом еще неродившегося ребенка.