«Черный день» в истории Волгодонска: 36 лет назад пассажирский автобус попал в смертельное облако пара

По некоторым данным, от полученных ожогов скончались не менее 15 человек, другие пассажиры злополучного автобуса многие годы потратили на лечение или стали инвалидами.

Об обстоятельствах трагедии «Блокноту Волгодонска» рассказала пассажирка того злополучного рейса Татьяна Кубракова. В 1984 году ей исполнилось 32 года. Тогда молодая женщина устроилась в бригаду строителей треста «Югэнергохимзащита». Это предприятие работало на строительных объектах на «Атоммаше» и Волгодонской ТЭЦ-2.



Трагедии могло и не случиться. По словам Татьяны Кубраковой, автобус должен был выехать раньше, но ее бригада задержалась на работе на одном из объектов «Атоммаша». В результате вместо двух рейсов, все строители были вынуждены ехать на одном автобусе.



По дороге перед автобусом в плотном потоке автомобилей, грузовиков и автобусов, разъезжающихся из промзоны после дневной смены, следовал автомобиль с буровой установкой сзади. При проезде под трубопроводом, перекинутом через дорогу, бур задел и повредил трубу.



- Было около 18 часов. Ехали после работы, немного задержались. Автобус был битком забит, в салоне было человек 50-60, в том числе и вся моя бригада. Помню, когда в автобус зашли последние пассажиры, кто-то сказал: «Выдохните, нужно двери закрыть». В том автобусе двери закрывались и открывались вручную. Когда бур повредил трубу, из нее в первые секунды забила небольшая струя воды и пара. Саша, наш водитель, приостановил автобус. Но на дороге сразу образовался затор, и он решил объехать препятствие по встречной полосе. В этот момент из трубы забил о землю настоящий фонтан. На дороге образовалась пробка, движение встало, и автобус очутился в ловушке, - рассказала Татьяна Кубракова.



Кабина осталась в безопасной зоне, удар воды пришелся по салону. Люди из набитого автобуса вручную открыли двери и начали выскакивать наружу прямо в фонтан. Там и было больше всего погибших. Татьяна Кубракова спаслась через заднее окно, которое успел разбить ее товарищ. Именно через него и смогли выбраться из автобуса люди. Татьяна получила ожоги и ушибы рук и ног, но осталась жива. Эвакуации обваренных кипятком пассажиров мешал продолжающий бить из трубы фонтан из пароводяной смеси. Тело одной женщины удалось достать только после того, как был снижен напор воды.



- Мой одноклассник Витя Каравай выбил стекло. Кто через это разбитое окно выскочил, тот и остался жив. Не стало всей моей бригады. Гибли близкие друг к другу люди. Две сестры попали под кипяток и погибли. Я была новенькой, и так получилось, что меня затолкали в конец салона. Это меня и спасло, - делится подробностями волгодончанка.



Погибли 15 человек, в большинстве своем молодых специалистов, совсем недавно приехавших в Волгодонск. В трест «Югэнергохимзащита» пришлось присылать командировочных специалистов из других городов для замены выбывших рабочих.



Трагедия породила многочисленные мрачные слухи, которые быстро распространились по Волгодонску, в них количество жертв было значительно завышено. Спустя два дня в газете «Волгодонская правда» появилась короткая заметка: «Глубокое соболезнование. 6 декабря на автодороге промышленной зоны ТЭЦ-2 произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой человеческие жертвы. Горком КПСС и горисполком выражают глубокое соболезнование семьям и родственникам погибших».



Одной из причин аварии стала нераспорядительность дорожных служб. Незадолго до трагедии этот участок дороги был перестроен, рассказала Татьяна Кубракова. После ремонта асфальтовое полотно стало выше. Дорожники должны были поставить знак, ограничивающий проезд по этой улице негабаритных транспортных средств. Но после завершения ремонта знак не был своевременно установлен.



Спустя годы эта трагедия осталась полузабытой. На месте массовой гибели людей так и не был установлен памятный знак.



- Никакого памятного знака нет. И что самое нехорошее, многие погибшие только что приехали в Волгодонск, не успели обзавестись здесь семьями. Тела некоторых погибших отправили на родину, но некоторых похоронили на старом кладбище. Теперь их могилы стоят без ухода. Пока была моложе, приходила на кладбище и поддерживала порядок. А теперь могилы заброшены, - поделилась горем пожилая женщина.