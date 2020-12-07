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«Черный день» в истории Волгодонска: 36 лет назад пассажирский автобус попал в смертельное облако пара

«Черный день» в истории Волгодонска: 36 лет назад пассажирский автобус попал в смертельное облако пара (1 фото)

Автор:
07 декабря 2020 14:32
Метки: volgodonsk   происшествие   трагедия   
4366
1

36 лет назад Волгодонск пережил одну из самых страшных трагедий в истории города, когда за один день в страшном ДТП погибли мучительной смертью 15 человек.
Вечером на 6-й Заводской улице рядом с Волгодонской ТЭЦ-2 пассажирский автобус, в котором ехали строители, попал в струю острого пара из поврежденной трубы, проходящей над дорогой.

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Метки: volgodonsk   происшествие   трагедия   
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1k
Kariya 5 часов назад
Несчастный случай по неосторожности и нерасторопности. Где-то так ошибки и правят - кровью тех, кому не повезло оказаться примером.
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3k
Убийца Прохиндеев 2 минуты назад
Нам маленьким в школе про это рассказывали в Волгодонске.
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571
Инженер 22 минуты назад
Сайт хорошего настроения. Куда нажать, чтобы такое не читать. Достаточного предисловия и заголовка.
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2k
Дон Перец 36 минут назад
Ужас!!!
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14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Степень серьезности ошибки определяется тяжестью последствий, так что "нераспорядительность дорожных служб" это как то слабо
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714
Oldman 4 часа назад
"По некоторым данным,"...
Ни плюс, ни минус...
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71k
Ленина на вас нет 4 часа назад
Водитель Обязан знать высоту своего груза!..
Водитель Обязан знать высоту своего груза!..
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1k
Омар Хайям Ленина на вас нет Полчаса назад
Чукча не читатель, чукча писатель.
"Одной из причин аварии стала нераспорядительность дорожных служб. Незадолго до трагедии этот участок дороги был перестроен, рассказала Татьяна Кубракова. После ремонта асфальтовое полотно стало выше. Дорожники должны были поставить знак, ограничивающий проезд по этой улице негабаритных транспортных средств. Но после завершения ремонта знак не был своевременно установлен."
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3k
Александр Ленина на вас нет 23 минуты назад
Под каждый мост с рулеткой выходить?
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