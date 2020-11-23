Отряхнулась и пошла: после падения с четвертого этажа в сугроб шестилетняя девочка вернулась домой

На видео, попавшем в соцсети с камеры наблюдения можно заметить, как ребенок, выбравшись из сугроба, самостоятельно возвращается домой. На самом деле, подобное поведение, увы, не говорит о том, что девочка обошлась без травм - врачи "Скорой помощи", вызванной к ребенку, обнаружили у малышки многочисленные переломы. А выбраться из снега и вернуться в дом она могла в состоянии шока.