Отряхнулась и пошла: после падения с четвертого этажа в сугроб шестилетняя девочка вернулась домой

Томские дети так суровы, что даже после падения из окна не плачут, несмотря на травмы. Когда живешь в этом городе, такие вещи даже не замечаешь?
Вечером в субботу, 21 ноября шестилетняя малышка в Томске выпала из окна четвертого этажа. Девочка, видимо, сильно наклонилась вперед, не смогла удержать равновесие и полетела вниз. Ребенка спас большой сугроб снега перед подъездом.
На видео, попавшем в соцсети с камеры наблюдения можно заметить, как ребенок, выбравшись из сугроба, самостоятельно возвращается домой. На самом деле, подобное поведение, увы, не говорит о том, что девочка обошлась без травм - врачи "Скорой помощи", вызванной к ребенку, обнаружили у малышки многочисленные переломы. А выбраться из снега и вернуться в дом она могла в состоянии шока.
В любом случае, ребенку повезло. Однако возникает закономерный вопрос: сколько еще падений должно произойти в стране, прежде чем родители детей озаботятся оснащением окон запорами?
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Хочется сразу сказать, что родители мудаки, но это же дети, они все шебуршные и к себе на цепь не прикуёшь. Всё-же виновата архитектура дома, нужно проектировать и строить так, чтобы такого не могло быть вообще никак. Да и выше 3-х этажей лучше не строить, как в цивилизованных странах, слава Богу у нас хватает территорий.
Прораб рассказывает про необходимость строительных касок.
- Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич,
но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой.
Вовочка:
-А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается.
Когда им нужно открыть окно - просто встявляют ручку, поворачивают, открывают на проветривание. ЗАкрывают так же.... Безопасность!
Нет нормальных оконных запоров... я до 4 лет была в состоянии повышенной готовности( не разрешала смотреть даже в окно, со стула, или подоконника)... в магазине ничего нормального нет, сами делали, стены сверлили, и ставили перекладины, опасаться было чего, 14 этаж. В шесть лет родители расслабляются, с мыслями все объяснили и все понятно, не должна вывалится, убирают все затворы
Вы плохо искали. Запоров полно. Если не у нас, так на Али. Даже таких, которые на ключ закрываются, с чем ребенок точно не справится...