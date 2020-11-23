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Отряхнулась и пошла: после падения с четвертого этажа в сугроб шестилетняя девочка вернулась домой

Отряхнулась и пошла: после падения с четвертого этажа в сугроб шестилетняя девочка вернулась домой (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   падение из окна   повезло   происшествие   сугроб   томск   
997
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Томские дети так суровы, что даже после падения из окна не плачут, несмотря на травмы. Когда живешь в этом городе, такие вещи даже не замечаешь?

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Метки: видео   дети   падение из окна   повезло   происшествие   сугроб   томск   
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11  комментариев
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337
Андрей 50 минут назад
Бедняжка. Летела с такой скоростью. Шутка-ли, около 11-ти метров. Еле-еле поковыляла, хорошо хоть живая.

Хочется сразу сказать, что родители мудаки, но это же дети, они все шебуршные и к себе на цепь не прикуёшь. Всё-же виновата архитектура дома, нужно проектировать и строить так, чтобы такого не могло быть вообще никак. Да и выше 3-х этажей лучше не строить, как в цивилизованных странах, слава Богу у нас хватает территорий.
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8k
Андрей Иванов Андрей 45 минут назад
Ну да, без окон, без электричества и газа. Можно и без мебели. Это несчастный случай, всё не предусмотреть. Если у ребёнка шило в попе, он может захлебнуться стаканом воды.
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4k
Александр Иванов 21 минуту назад
Вспомнилось. Пришел Вовочкин класс на стройку (экскурсия).
Прораб рассказывает про необходимость строительных касок.
- Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич,
но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой.
Вовочка:
-А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается.
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735
Martin 23 минуты назад
Мне кажется, что там, где упала девочка уже была вмятина.
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8k
Голос Вселенной Полчаса назад
Приехал к другу в гости. У него двое детей маленьких. Со всех окон в доме снял ручки. Просто снял и все. Чтобы они не открывались. Ребенок может залезть куда угодно.
Когда им нужно открыть окно - просто встявляют ручку, поворачивают, открывают на проветривание. ЗАкрывают так же.... Безопасность!
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711
gizmo gizmo Полчаса назад
блин, как мы выжили без всяких запоров на окнах?
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180
Ххх 51 минуту назад
сколько еще падений должно произойти в стране, прежде чем родители детей озаботятся оснащением окон запорами?

Нет нормальных оконных запоров... я до 4 лет была в состоянии повышенной готовности( не разрешала смотреть даже в окно, со стула, или подоконника)... в магазине ничего нормального нет, сами делали, стены сверлили, и ставили перекладины, опасаться было чего, 14 этаж. В шесть лет родители расслабляются, с мыслями все объяснили и все понятно, не должна вывалится, убирают все затворы
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12k
Ligov Ххх Полчаса назад
*в магазине ничего нормального нет, сами делали*
Вы плохо искали. Запоров полно. Если не у нас, так на Али. Даже таких, которые на ключ закрываются, с чем ребенок точно не справится...
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4k
Roman Ххх 3 минуты назад
В любой конторе по установке пластиковых окон есть. Специалист ставит минут за 15 на всё что открывается. Самому за час можно вполне уложиться.
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