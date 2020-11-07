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Телеведущий НТВ разбился в авиакатастрофе под Москвой: видео

Телеведущий НТВ разбился в авиакатастрофе под Москвой: видео (12 фото)

Автор:
07 ноября 2020 21:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   ПОДМОСКОВЬЕ   авария   видео   котловой ДНК   нтв   самолет   трагедия   
4077
12
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41-летний Александр Котловой с супругой на легкомоторном воздушном судне держал курс на Рыбинск и сообщил по радиосвязи, что у него неполадки с двигателем. Во время аварийной посадки произошел взрыв...
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Метки: ynews   ПОДМОСКОВЬЕ   авария   видео   котловой ДНК   нтв   самолет   трагедия   
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35  комментариев
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1k
Mellivora 2 часа назад
Долетался...
Кто такой? Какое добро нес в массы с ТВ? "За стеклом" и "ДНК"? Понятно.
RIP.
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1k
Дайно Морана 9 минут назад
Ведущего не знаю, а человека жаль
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3k
Fishki_surfer 18 минут назад
С женой журналисты ошиблись, ее в самолете не было.
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675
Арам Текнеджян Полчаса назад
...о личном самолете, но чтобы купить его даже в складчину с друзьями, необходимо минимум двести часов летной практики...
Что за бред? Открою военную тайну: чтобы купить самолёт нужны только деньги. Ни пилотское удостоверение, ни практика, ни даже умение пилотировать при этом не нужно...
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1k
integral11 51 минуту назад
И еще вопрос: раз выходил на связь с диспетчером, значит ситуация не была абсолютно катастрофической, там еще видео, как над трассой в городе пролетал, и тут неясно - почему не сел на первую же попавшуюся проселочную дорогу или какую-то незагруженную районную трасу? Как по мне - не хватило опыта для оценки опасности ситуации и скорости принятия правильного решения, наверно рассчитывал на несерьезность поломки и возможность дотянуть до аэродрома, хотя аппарат то - одномоторный, нужно было при первых же признаках идти на посадку только по этой причине! Но эти рассуждения уже бесполезны....увы!
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26k
Teodor 54 минуты назад
Мне почему то представляется, что будь за штурвалом профессиональный пилот, то самолет при такой аварийной посадке не разбился бы и не сгорел.
Хотя... если бы да кабы... Респект за то, что дотянул до пустыря, не зацепил непричастных ни на трассе, ни на земле.
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1k
integral11 Час назад
В любом случае гибель человека - трагедия! И я соболезную родным и близким! Но что меня удивило, и заставило задуматься - самолет (останки) лежит в сухостое травы, и как я понимаю, он там еще горел достаточно долго, но выгорела только трава в радиусе разлета частей самолета, но ПОЖАРА то никакого не было? Так почему же горели наши леса все это лето?
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26k
Teodor integral11 52 минуты назад
Потому же, почему потом ввели запрет на продажу за кордон кругляка...
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9k
Нихуахуа integral11 43 минуты назад
"К тушению огня привлекли 40 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и пять единиц техники."(с)
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1k
integral11 Teodor Полчаса назад
Верная мысль! И я так думаю...
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Цессна? Блин, это же очень хороший и надёжный самолёт, практически Мерседес среди легкомоторной авиации, здесь наверняка какой то косяк с обслуживанием.
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1k
integral11 Aqueronte Час назад
Нет в авиации ничего абсолютно надежного, и первые, кто это знает - сами летуны, особенно военные!!!
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24k
Aqueronte integral11 Час назад
О чем и речь, техника имеет ресурс, а следить за ресурсом и ТО должны люди. А тут налицо поломка. Возможно, был форс мажор, брак, стечение обстоятельств. Но вариант с недобросовестным обслуживанием наиболее вероятен.
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12
y107 2 часа назад
Есть одна очень грубая, но в данном случае очень точная фраза: "Каждый сам себе злобный буратина"
Он хотел адреналина - получился передоз... Покойся с миром. [sad]
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852
Педигри 2 часа назад
Не знаю, что за модель Cessna, но Cessna 172 стоит 82000$ самая дешевая версия, есть версии 172R и 173U они уже намного дороже. Cessna 182 стоит 515000$ и Cessna 206 стоит 714000$. Парень был не бедный, если был готов отдать такие деньги.
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24k
Aqueronte Педигри 2 часа назад
Это новые, на вторичке 4-6 млн
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
ну, ведущих у нас много...
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564
jug 2 часа назад
Не повезло мужику.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−24
8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Судя по видео, летел на Мячково, но не долетел.
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31k
Элек Мек Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Из Мячково в Ярославскую обл.в Рыбинск.
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8k
Андрей Ватрушкин Элек Мек 2 часа назад
Курс посмотри, летит на Рязань, а Рыбинск почти на север. Видимо он развернулся и летел обратно, высота слишком маленькая, над МКАДом летят чуть выше.
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31k
Элек Мек Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Читай текст,а не фантазируй.
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2k
Максим Элек Мек Час назад
А зачем он из Мячково полетел к МКАДу,а потом обратно?На видео,где он летит над Новорязанкой виден "Грант",магазин недалеко от кольцевой,в районе Жулебино.
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2k
Константин Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Может не в Рыбинск, а в Рыбное? Это город под Рязанью как раз, может напутали в тексте.
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9k
Сергей Маевский 2 часа назад
Людей жалко.... Но блин, последнее видео - меньше 200 часов налета у ребят - а они на бреющем балуются. Адреналин хорошо, конечно, но себя он не берег, к сожалению.
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29k
Volga_34 2 часа назад
Ну что-ж.. простые ведущие на ТВ имеют "Сессны"..
Можно только позавидовать простым труженникам "эфира", живым пока, естественно..
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22k
Григорий Volga_34 2 часа назад
Мой друг каждые выходные летает. Цена вопроса 5 тысяч за полет. Цессна чуть дроже, но порядок тот. Потому не наноси на вентилятор не зная ничего об этом хобби.
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24k
Aqueronte Volga_34 2 часа назад
За 4-5 миллионов можно на вторичке взять, тем более если брать вскладчину. Стоимость обслуживания и хранения не скажу, думаю немало.
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29k
Volga_34 Aqueronte Час назад
Базара нет. Любой трудяга ( за 15т.р.) с тобой согласится.
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24k
Aqueronte Volga_34 Час назад
Блин, пройдитесь по центру Москвы в будни вечером, Майабахи рядами прут, Бентли, Роллс-Ройс как жигулей под Саратовом. За 15 тыс не все работают, некоторые в день больше заработать могут.
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263
Hexo4uha 3 часа назад
Вы б прежде чем выкладывать тела погибших замазывали. Не по-человечески как-то.
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Комментарий удален
−4
Князь Курбский 3 часа назад
Одним говноротиком путлера меньше
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5k
maclay 3 часа назад
"Страна, понесла, невосполнимую утрату..."
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4k
Leo Sun maclay 2 часа назад
Объясните, зачем Вы выделили слово "понесла" запятыми? Мне действительно хочется понять.
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