Телеведущий НТВ разбился в авиакатастрофе под Москвой: видео

41-летний Александр Котловой с супругой на легкомоторном воздушном судне держал курс на Рыбинск и сообщил по радиосвязи, что у него неполадки с двигателем. Во время аварийной посадки произошел взрыв...
Лариса Раевская, редактор службы новостей НТВ, признала: "У нас потеря - на легкомоторном самолете "Сессна" разбились ведущий НТВ Александр Колтовой с женой. Они летели в Рыбинск. В полете загорелся мотор, Александр попытался посадить самолет на пустыре в 25 километрах от МКАД..."
Водители на Новорязанском шоссе видели, как самолет летел низко над дорогой, оставляя шлейф белого дыма...
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#Колтовой #НТВ #ДНК— В тираже 🇷🇺 (@in_circulation) November 7, 2020
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео pic.twitter.com/yko5HQZe5J
Очевидцы говорят, что несколько человек пытались тушить обломки самолета автомобильными огнетушителями, но спасать было уже некого...
В МЧС по Московской области сообщили, что прибывшему на место катастрофы пожарному подразделению удалось к 15.51 полностью потушить самолет.
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолёт в котором погибли ведущий НТВ Александр Колтовой и его жена. pic.twitter.com/LjXY71aHVC— HIGHLY LIKELY LIKE (@HighlyLike) November 7, 2020
В далеком 2001 году Александр был участником первого российского реалити-шоу "За стеклом", на котором продержался около недели. Позже он пришел на телевидение в качестве ведущего программы "Сеть", затем поработал редактором в проекте "Галилео". Вел свою программу "На пределе" на канале "Наука 2.0". С 2018 года Колтовой начал работу в качестве ведущего ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ.
С сентября этого года сменил Оскара Кучеру на посту ведущего программы "Звезды сошлись" - в паре с Лерой Кудрявцевой. Как оказалось, еще накануне до глубокой ночи они снимали очередную программу... Партнерша Колтового по этому проекту услышала страшную новость из СМИ:
"Я в шоке сейчас сижу! Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: "Поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу", - поделилась телеведущая.
"Я в шоке сейчас сижу! Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: "Поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу", - поделилась телеведущая.
Шесть дней назад Александр поделился на своей странице этим видео...
В конце июля этого года Александр дал подробное интервью «МК», где рассказал о своем увлечении авиацией. О том, что давно мечтает о личном самолете, но чтобы купить его даже в складчину с друзьями, необходимо минимум двести часов летной практики...
Я отказываюсь понимать происходящее..... 2020 это просто ад какой то... Сегодня разбился Саша Колтовой.... не хочу верить... не могу... https://t.co/cAKPhUMiKE— Oskar Kuchera (@oskarkuchera) November 7, 2020
Очень жаль. Единственное, что смотрела на рос тв, это ДНК. Колтовой придавал интеллигентность этой программе. Жаль...— vicbereton (@vicbereton) November 7, 2020
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Кто такой? Какое добро нес в массы с ТВ? "За стеклом" и "ДНК"? Понятно.
RIP.
Что за бред? Открою военную тайну: чтобы купить самолёт нужны только деньги. Ни пилотское удостоверение, ни практика, ни даже умение пилотировать при этом не нужно...
Хотя... если бы да кабы... Респект за то, что дотянул до пустыря, не зацепил непричастных ни на трассе, ни на земле.
Он хотел адреналина - получился передоз... Покойся с миром. [sad]
Можно только позавидовать простым труженникам "эфира", живым пока, естественно..