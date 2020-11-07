Телеведущий НТВ разбился в авиакатастрофе под Москвой: видео

С сентября этого года сменил Оскара Кучеру на посту ведущего программы "Звезды сошлись" - в паре с Лерой Кудрявцевой. Как оказалось, еще накануне до глубокой ночи они снимали очередную программу... Партнерша Колтового по этому проекту услышала страшную новость из СМИ:

"Я в шоке сейчас сижу! Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: "Поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу", - поделилась телеведущая.